09.01.2023, 09:07 5066
В прошлом году физлица перевели из Казахстана почти триллион тенге
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-ноябрь 2022 года из РК через международные системы денежных переводов (СДП) за рубеж отправили 962,7 млрд тенге - на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Количество транзакций сократилось на 2,6%, до 2,3 млн за 11 месяцев, что увеличило средний чек одного перевода за рубеж с 391,5 тысячи до 419,9 тысячи тенге, сообщает ranking.kz.
Более половины объема переводов из РК за рубеж через СДП за январь-ноябрь 2022 года пришлось лишь на Узбекистан и Турцию: 276 млрд и 250,5 млрд тенге соответственно. При этом объем переводов в Узбекистан по сравнению с прошлым годом уменьшился на 0,9%, а в Турцию - наоборот, увеличился сразу на 32,4%.
Значительные объемы переводов также пришлись на Россию (175,6 млрд тенге) и Кыргызстан (71,6 млрд тенге).
Серьезный рост объемов наблюдался для переводов в Грузию: в 2,5 раза, до 64,8 млрд тенге.
Среди систем денежных переводов 76,7% от всего объема отправленных из РК за январь-ноябрь 2022 года за рубеж средств пришлось лишь на российскую "Золотую Корону" - 738,5 млрд тенге. Следом идут системы Contact (128,9 млрд тенге) и Western Union (59,9 млрд тенге).
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06.01.2023, 09:27 16871
60% казахстанцев используют повседневно наличные - Нацбанк
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Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на развитие безналичных платежей, в Казахстане параллельно наблюдается стабильный рост количества наличных денег в обращении. Нацбанк провел исследование об использовании наличных и безналичных денег населением.
В Казахстане опрос о платежных предпочтениях субъектов экономики был проведен впервые. При этом исследование проведено не только среди населения, но и среди предпринимателей. В опросе приняли участие 9628 респондентов, из них: 6095 - физические лица и 3533 - субъекты предпринимательства. Исследование охватило 17 областей Казахстана и 3 города республиканского значения.
На сегодняшний день, вследствие непрерывного развития технологий и усовершенствования механизмов финансового сектора, безналичный способ платежа набирает обороты по своему распространению и модернизации во всем мире. Тем не менее, наличные сохраняют позицию как одного из важных платежных инструментов среди субъектов экономики, что подтверждается следующими выводами данного исследования: 60% - опрошенных при повседневных расчетах все еще используют наличные деньги; 30-40% - средняя доля наличных в обороте субъектов бизнеса; 35% - расходов опрошенных приходится на наличные деньги", - сообщает Нацбанк.
Принимая во внимание результаты исследования, дальнейшие мероприятия Национального банка РК должны быть направлены на укрепление инфраструктуры НДО и решение актуальных вопросов, в частности:
- насыщение НДО мелкими номиналами банкнот и монетами в разрезе регионов страны;
- поддержание состояния банкнот, особенно мелких номиналов, пригодного для использования человеком и кассовым оборудованием;
- информирование широких слоев населения об основных защитных элементах банкнот, позволяющих просто и быстро определить подлинность банкнот, и о возможности приобретать коллекционные/инвестиционные монеты Национального банка РК.
4,4% - ежегодный средний прирост количества банкнот казахстанского тенге в обращении с 2017 года по 2022 год.
1,2% - прогнозируемый минимальный среднегодовой рост наличных денег в обращении до 2050 года.
05.01.2023, 08:28 23136
Банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана наличных рублей
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана сообщил, что постановлением правительства от 28 декабря 2022 года № 1079 "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан" банкам второго уровня разрешен разовый вывоз из Казахстана наличных российских рублей.
Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение шестидесяти календарных дней.
Разрешение вводится для конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов", - уточнили в Нацбанке.
При этом Национальный банк обращает внимание, что на сегодня банки второго уровня располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков, что позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей.
01.01.2023, 14:50 51011
Вступили в силу изменения по налогообложению дивидендов
Изменения вступают в силу с 1 января
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве по налогообложению дивидендов. В Комитете государственных доходов рассказали об изменениях.
Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" предусмотрены следующие изменения налогового законодательства в части налогообложения дивидендов:
юридических лиц
- исключена действующая корректировка совокупного годового дохода (СГД) по КПН в части дивидендов;
Справочно: в случае выплаты дивидендов юридическим лицом, производящим уменьшение исчисленного корпоративного подоходного налога на 100% по деятельности, по которой предусмотрено такое уменьшение (подпункт 2) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);
- не исключаются из СГД дивиденды, полученные по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА) и облагаются у источника выплаты (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса, подпункт 5) пункта 1 статьи 307 Налогового кодекса);
- исключаются из СГД дивиденды по ценным бумагам, размещенным на биржах KASE, МФЦА, если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);
физических лиц
- применяется корректировка по ИПН по доходам в виде дивидендов полученным по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА), если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 7) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса); - обложение ИПН у источника выплаты по единой ставке 10%, исключена ставка 5% для доходов в виде дивидендов (пункт 2 статьи 320 Налогового кодекса);
- изменены условия корректировки дохода в виде дивидендов. Предусмотрена корректировка по дивидендам, полученным от юридического лица-резидента за календарный год в пределах 30 000 МРП (подпункт 8) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса). Справочно: исключены условия - владение акциями или долями участия более трех лет, дивиденды выплачивает не недропользователь, доля недропользователя в лице, выплачивающем дивиденды не более 50%.
по дивидендам нерезидентов
- исключены льготы в части полного освобождения дивидендов нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) от налогообложения с установлением ставки 10% при выполнении условий установленных Налоговым кодесом (пункты 4 и 5 статьи 646 Налогового кодекса);
- сохранены льготы по дивидендам нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) по ценным бумагам, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи (KASE, МФЦА). Данные льготы будут применяться только при ведении регулярных торгов (критерии определяются Правительством Республики Казахстан).
01.01.2023, 14:10 51741
Всеобщее декларирование: кто будет сдавать декларации о доходах и имуществе в 2023 году
Фото: pixabay.com
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 2023 года всеобщее декларирование доходов и имущества затронет новые категории граждан.
15 сентября 2022 года завершился первый этап всеобщего декларирования доходов. Второй этап стартует с 1 января 2023 года. С этого года отчетность начнут сдавать работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги.
В первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами Казахстана также отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги и другое имущество гражданина.
Также декларированию подлежат и наличные деньги. В декларации нужно указать точную сумму, которая не должна превышать 10 000 МРП (30 630 000 тенге). Если гражданин владеет суммой больше этой, то "излишек" должен быть размещен на банковских счетах до 31 декабря 2022 года.
01.01.2023, 11:13 53301
Единый платеж с зарплаты работников вводится в Казахстане
Применение такого порядка носит добровольный характер
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане введен единый платеж с заработной платы работников, который упростит исчисление и уплату подоходного налога и социальных платежей, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.
В целях упрощения исполнения обязательств по удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога (ИПН) и социальных платежей с дохода работников вводится единый платеж с заработной платы", - сообщили в комитете.
Отмечается, что применение такого порядка носит добровольный характер. С 1 января 2023 года для налогоплательщиков, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы - на основе упрощенной декларации; для производителей сельхозпродукции и сельхозкооперативов; для крестьянских или фермерских хозяйств.
В единый платеж включаются: ИПН с дохода работников, обязательные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателей, социальные отчисления, взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование.
Ставка единого платежа в 2023 году составляет 20% (в том числе доля ИПН - 9%) от фонда оплаты труда (предусмотрено поэтапное увеличение ставки: в 2024 - 21,5%, 2025 - 23,8%, 2026 - 24,8%, 2027 - 25,8% и 2028 - 26,3%). При исчислении единого платежа учитываются льготы, установленные по соцплатежам", - проинформировали в КГД.
Единый платеж перечисляется одним платежом на счет государственной корпорации "Правительство для граждан", которая и будет распределять платежи в соответствии с установленным порядком и вести учет плательщиков единого платежа.
31.12.2022, 13:47 58951
ЕНПФ понес убытки почти на 150 млрд тенге из-за геополитических факторов
Доходность пенсионных активов за 11 месяцев 2022 года составила 5,78%
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Единый национальный пенсионный фонд представил отчет об управлении пенсионными активами по состоянию на 1 декабря 2022 года.
Как следует из отчета, общий объем пенсионных активов на 1 декабря 2022 года превысил 14,4 трлн тенге.
Активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 14 396,38 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП - 9,35 млрд тенге.
Размер начисленного инвестиционного дохода за 11 месяцев текущего года составил 806,36 млрд тенге. Из них:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО", и от рыночной переоценки ценных бумаг - 720,78 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты - 223,31 млрд тенге;
- прочие доходы - 11,81 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов за 11 месяцев 2022 года составила 5,78%, за последние 12 месяцев (с декабря 2021 года по ноябрь 2022 года) составила 5,91%.
Что касается инструментов, находящихся во внешнем управлении, они принесли убытки в размере 149,86 млрд тенге. В прошлом году это же направление не было убыточным, что говорит о влиянии геополитических факторов.
30.12.2022, 13:25 67876
Экспорт товаров из Казахстана вырос почти на 50% - Нацбанк
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк сформировал отчетный платежный баланс по итогам 9 месяцев 2022 года.
Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в 8,0 млрд долл. США. При этом в прошлом году за аналогичный период фиксировался дефицит в 5,6 млрд долларов", - сообщается в отчете Нацбанка.
В информации отмечается, что переход текущего счета из отрицательного сальдо в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса, профицит которого достиг 29,2 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом он улучшился на 15,7 млрд долларов (в 2,2 раза). Увеличение профицита обеспечено опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом.
Экспорт товаров вырос на 48,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 64,2 млрд долларов. Он поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности на нефть. Так, экспорт нефти и газового конденсата вырос на 63,4% и составил 36,4 млрд долларов", - говорится в отчете.
Импорт товаров в свою очередь увеличился на 17,5%, до 35,0 млрд долл. США. Это обусловлено ростом ввоза промежуточных (на 21,8%, или 3,1 млрд долларов США) и непродовольственных потребительских товаров (на 24,1%, или 1,6 млрд долларов США).
Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде также выросли на 19,9% (или на 3,3 млрд долларов) и составили 19,7 млрд долларов. В целом рост экспорта товаров сопровождается увеличением выплат доходов иностранным инвесторам.
По финансовому счету (без учета резервных активов) сформировалось положительное сальдо в размере 7,8 млрд долларов. Это означает рост в чистом виде иностранных активов и сокращение внешних обязательств резидентов (за 9 месяцев 2021 года отмечен чистый приток 6,3 млрд долларов). Положительное сальдо финансового счета обеспечено в основном за счет операций государственного сектора", - сообщает Нацбанк.
Вчера Нацбанк также опубликовал отчет о международных резервах Казахстана, а также о состоянии валютного, депозитного и кредитного рынков.
29.12.2022, 17:03 72136
Международные резервы Казахстана на конец ноября составили почти 90 млрд долларов
Валовые международные резервы Нацбанка за ноябрь 2022 года увеличились на 2,9%, составив 33,9 млрд долларов США
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (55,8 млрд долларов США), на конец ноября составили 89,75 млрд долларов США, сообщается в отчете Нацбанка о ситуации на финансовом рынке в ноябре 2022 года.
Валовые международные резервы Национального банка за ноябрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 2,9%, составив 33,9 млрд долларов США.
Росту резервов способствовало повышение цены на золото на 7,4%, до 1760 долл. США за унцию. Влияние роста цены на золото частично нивелировалось оттоком средств банков второго уровня с валютных счетов в Нацбанке. Денежная база в ноябре сжалась на 5,3%, до 11 719,9 млрд тенге (с начала года расширение на 7,0%), на фоне снижения переводимых депозитов банков. Денежная масса за ноябрь сократилась на 1,6%, составив 32 768,4 млрд тенге (с начала года рост на 8,9% и на 14,2% г/г), наличные деньги в обращении снизились на 1,8% (с начала года рост на 8,5% и на 11,9% г/г)", - сообщается в отчете.
В Нацбанке подчеркнули, что кредитование физических лиц, в первую очередь потребительское и ипотечное, продолжает оставаться основным фактором роста денежной массы с начала года.
Валютный рынок
На фоне сбалансированности спроса и предложения в ноябре 2022 года биржевой курс доллара США к тенге изменялся в диапазоне 458,62-468,90 тенге за один доллар США.
В ноябре увеличению предложения на валютном рынке способствовали продажи валютной выручки квазигосударственного сектора (500 млн долл. США) и незначительные конвертации иностранной валюты для осуществления трансфертов из Национального фонда (70 млн долл. США). Валютные интервенции Нацбанка не проводились", - говорится в информации.
Общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США вырос на 19,2% за месяц (снижение на 17,7% г/г), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 20,6% м/м (снижение на 21,1% г/г).
По данным Нацбанка, в ноябре повысился спрос со стороны населения на иностранную валюту.
В ноябре нетто-покупка иностранной валюты выросла на 20,3% м/м, до 223,5 млрд тенге. При этом в годовом выражении общий объем нетто-покупок снизился на 48,2% в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов США и российских рублей. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 91,6%, или 204,6 млрд тенге, на российский рубль - 1,3%, или 3,0 млрд тенге, и на покупку евро - 7,0%, или 15,6 млрд тенге. В ноябре спрос на российские рубли незначительно превышает предложение, при этом нетто-покупка рублей за месяц снизилась в 2,3 раза (в 30,1 раза г/г)", - уточнили в Нацбанке.
В разбивке по видам валют нетто-покупка долларов США за месяц выросла на 24,2% (снижение - на 30,8% г/г), нетто-покупка евро выросла на 14,6% (снижение - в 3,0 раза г/г).
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