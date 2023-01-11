Срок подачи заявки на выплату компенсации по тенговым депозитам продлили в Казахстане
Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство приняло поправки в постановление об утверждении правил выплаты компенсации по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте.
Выплата компенсации (премии) осуществляется депозиторам (вкладчикам), подтвердившим свое согласие в соответствии с настоящим пунктом правил не позднее 10 февраля 2023 года посредством заявления. В случае смерти депозитора (вкладчика) при предоставлении подтверждающих документов о смерти до 10 февраля 2023 года подача заявления для выплаты компенсации (премии) не требуется", - говорится в документе.
Выплата компенсации не осуществляется по вкладам до востребования, условным вкладам и текущим банковским счетам.
Выплата компенсации вкладчику осуществляется на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 млн тенге в каждом банке-участнике. При наличии у депозитора более одного компенсируемого депозита в одном банке-участнике выплата компенсации осуществляется на общую сумму денег в пределах 20 млн тенге на компенсируемых депозитах в таком банке-участнике.
При выплате компенсации наследнику и наличии у наследника вклада в том же банке-участнике компенсация производится отдельно по вкладу, принадлежащему умершему вкладчику и наследнику в таком банке-участнике, но не более 20 млн тенге в совокупности по всем вкладам умершего вкладчика и не более 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге в совокупности по всем вкладам, принадлежащим наследнику в таком банке-участнике", - уточняется в постановлении.
Выплата компенсации осуществляется в соответствии со следующим условиям:
- срок компенсируемого депозита не истек либо был продлен один или несколько раз на срок не менее чем до 23 февраля 2023 года включительно;
- не осуществлялось полное изъятие компенсируемого депозита, в том числе не был досрочно прекращен договор банковского вклада.
При этом отмечается, что если срок компенсируемого депозита истек и не был продлен, в период с 24 февраля 2022 года по 1 января 2023 года включительно допускается с согласия вкладчика перевод денег с такого компенсируемого депозита на новый компенсируемый депозит в этом же банке-участнике при условии, что такой перевод осуществлен со сберегательного счета, в том числе счета "Вклады до востребования физических лиц", либо текущего счета депозитора, в случае возврата банком-участником денег в связи с истечением срока действия компенсируемого депозита, действовавшего на конец операционного дня 23 февраля 2022 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, данная мера принята в рамках программы защиты тенговых вкладов на фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов.Начисление компенсации по депозитам физических лиц осуществляется за счет средств бюджета.