АБР разместил зеленые облигации в тенге

Манила. 18 ноября. Kazakhstan Today - Азиатский банк развития (АБР) привлек почти 14 млрд тенге (32 млн долларов США) в рамках первых зеленых облигаций, выставленных на аукцион и котирующихся на Казахстанской фондовой бирже, передает Kazakhstan Today.

Поступления от облигаций, выпущенных в рамках Программы зеленых облигаций АБР, будут финансировать портфель проектов АБР по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в Казахстане.

Двухлетние облигации на сумму 10,09 млрд тенге и 3,87 млрд тенге выплачивают полугодовые купоны со ставкой 10,10% и 10,12%, соответственно. Облигации, деноминированные и рассчитанные в тенге, были подготовлены Tengri Partners и проданы банкам и институциональным инвесторам на внутреннем рынке.

Устойчивое финансирование лежит в основе нашей работы в АБР", - сказал казначей АБР Пьер Ван Петегхем. "Выпуская зеленые облигации в местной валюте, АБР поддерживает Цели устойчивого развития ООН, снижает валютный риск для наших заемщиков и вносит свой вклад в развитие казахстанского рынка капитала".

Финансирование борьбы с изменением климата является основным направлением развития для АБР. С 2009 по 2019 год в экологически чистые виды энергии было произведено инвестиций на сумму 42,5 млрд долларов США. АБР выпустил зеленые облигации на сумму более 8,2 млрд долларов США в 11 валютах.

АБР является постоянным заемщиком на основных международных рынках облигаций, а также руководил размещениями в развивающихся странах Азии в рамках своих усилий по продвижению рынков облигаций в местной валюте в качестве альтернативы банковскому кредитованию. В 2019 году АБР выпустил облигации на сумму 45,8 млрд тенге в Казахстане, впервые задействовав тенге путем первого выпуска облигаций в 2007 году.

АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.

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