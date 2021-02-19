Активы ЕАБР за 2020 год увеличились на 8,5%

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - 2020 год для Евразийский банк развития (ЕАБР) стал годом стабильного и уверенного роста активов и операций на рынке ЕАЭС, сообщили в пресс-службе банка, передает Kazakhstan Today.

Согласно финансовым результатам за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ключевым итогом отчетного периода для ЕАБР стал стабильный и уверенный рост активов и операций на финансовом рынке ЕАЭС. На 31 декабря 2020 года активы банка составили $5,6 млрд, прирост за год - $439 млн, или 8,5%.

Банк нарастил размер балансового проектного портфеля до $3,0 млрд, продемонстрировав за год рост на $127 млн.

Займы, предоставленные клиентам, достигли $2,1 млрд, прирост - $139 млн.

Капитал вырос на $32 млн и составил $1,9 млрд.

Резервный фонд банка по состоянию на 31 декабря 2020 года вырос на $34 млн, до $146 млн (+ 30,9%).

В 2020 году, несмотря на общий спад экономик, банком подписаны соглашения по 18 новым проектам на 1 млрд 336 млн долларов США. Особо стоит отметить проекты, связанные с планомерной реализацией ЕАБР транспортного коридора Европа - Западный Китай. Это предоставление 6 млрд рублей на строительство и эксплуатацию отдельных участков автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге, а также финансирование Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), за которое ЕАБР удостоен престижной премии PFI Awards в номинации "Транспортная сделка года в Европе". Чистая прибыль ЕАБР за 2020 год составила 32,6 млн долларов США, что соответствует запланированному в годовом бюджете значению. За 2020 год ЕАБР под ожидаемые кредитные убытки создал чистые резервы 15,9 млн долларов США, что на 9,7 млн долларов США больше, чем в 2019 году. Прирост резервов связан с влиянием пандемии COVID-19 на уровень деловой активности. При этом доля резервов под ожидаемые кредитные убытки в балансовом проектном портфеле сложилась на уровне 2,8% (по итогам 2019 года - 2,4%), что демонстрирует высокое кредитное качество проектного портфеля ЕАБР", - сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Для оценки эффекта макроэкономики на финансовые результаты банк на регулярной основе проводит анализ и осуществляет прогнозирование экономической ситуации в государствах-участниках с использованием интегрированной системы моделей, которая позволяет формировать согласованный прогноз ключевых макроэкономических показателей.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, содействующая интеграции и развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Банк учрежден в январе 2006 года Россией и Казахстаном, со штаб-квартирой в Алматы. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, энергетики, химической и горнодобывающей промышленности, машиностроения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства