Активы Нацфонда с начала года снизились на 5,3%

Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,4 трлн тенге. В октябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 74,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 170,5 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 ноября 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 268 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 ноября 2022 года составил 108 993 тенге", - сообщили в ведомстве.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет - 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.