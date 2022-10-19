АРРФР с начала года лишило лицензии 72 микрофинансовые организации

Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялся Казахстанско-Нидерландский инвестиционный круглый стол с участием делегации нидерландских компаний, - В Астане состоялся Казахстанско-Нидерландский инвестиционный круглый стол с участием делегации нидерландских компаний, сообщает пресс-служба АО "НК "KAZAKH INVEST.

В мероприятии, организованном МИД РК, АО "НК "KAZAKH INVEST" и посольством РК в Нидерландах, приняло участие более 100 делегатов.

Экономические взаимоотношения между Казахстаном и Нидерландами развиваются динамично. Приток инвестиций из Нидерландов с 2011 года составил $23,7 млрд, более того, Страна тюльпанов на протяжении долгих лет занимает лидирующую позицию в числе казахстанских инвесторов.

Круглый стол с приветственными речами открыли послы двух стран. Как отметил посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев, после пандемии обеспечение продовольственной безопасности является первоочередной задачей для всего мира. В свою очередь посол Нидерландов в Казахстане Андре Карстенс рассказал, что данное мероприятие должно внести значительный вклад в обеспечение взаимного развития экономик, оказать помощь в диверсификации и облегчении условий для работы, а также в создании лучших условий для бизнеса двух стран для кооперации.

После приветственных речей в рамках круглого стола выступили вице-министр сельского хозяйства РК Женис Осербай, отметивший огромный потенциал для расширения отношений в сфере АПК, и специальный представитель МСХ Нидерландов Фредерик Воссенар, рассказавший об истории успеха нидерландских фермеров, которые, обладая небольшой территорией, занимают 2-е место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали выступил с презентацией на тему "Инвестиционные возможности Казахстана", отметив заинтересованность в диверсификации портфолио нидерландских компаний от энергетического сектора в сторону перерабатывающих отраслей, таких как производство продуктов питания, машиностроение, фармацевтика и др. К слову, Нидерланды являются одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Приток инвестиций из королевства в Казахстан за 2021 год составил $6,9 млрд.

По словам заместителя генерального секретаря UPOV Питера Баттона, вступление Казахстана в ряды Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV) благоприятно скажется на обеспечении эффективности производства сельхозпродукции. Баттон заверил, что союз готов принять Казахстан в свои ряды и благодаря обмену опытом, новым технологиям и знаниям вывести на более высокий уровень фермерские хозяйства по всей стране.

Вице-президент Philips Ян-Виллем Схейгронд в своей речи отметил стремление Казахстана к обеспечению качественными и высокотехнологичными медицинскими услугами населения всей страны. За 25 лет работы компании в Казахстане он подчеркнул поступательное движение правительства в этом направлении, что непременно сказывается на таком важном факторе, как продолжительность жизни. Он выразил готовность к реализации совместных проектов с казахстанскими коллегами. В ответной речи председатель правления ТОО "СК "Фармация" Ерхат Искалиев рассказал, что в рамках программы централизации медицинских центров подписание меморандума о взаимопонимании с компанией Philips станет важным шагом в улучшении медицины в Казахстане и создаст площадку для обмена опытом в сфере цифровизации медицины.

О готовности реализации проектов в сфере очистки питьевой воды рассказал президент Dutch Clean Tech Сандер Пилкенруд. По его словам, они реализовали уже более 1000 проектов по всему миру и готовы использовать данный опыт и в Казахстане.

После окончания основной сессии участники перешли к подписанию документов на общую сумму более 450 млн евро.

Lely Group и БИК подписали меморандум о сотрудничестве по созданию автоматизированной молочной фермы в Павлодарской области.

Между Philips и Министерством здравоохранения Республики Казахстан был заключен меморандум о сотрудничестве по реализации проектов в сфере здравоохранения.

Кроме того, KAZAKH INVEST подписал меморандум по реализации проекта строительства КОС в Казахстане с компанией Dutch Clean Tech.

Rijk Zwaan и РГП на ПХВ "Институт ботаники и фитоинтродукции" КЛХЖМ МЭГПР заключили соглашение о совместной работе по семеноводству.

Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Королевства Нидерландов и государственной комиссией по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.