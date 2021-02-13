AsiaCredit Bank лишили лицензии на проведение банковских операций

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - В соответствии с постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 11 февраля 2021 года №22 принято решение о лишении АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной банку агентством, передает Kazakhstan Today.

Основанием лишения лицензии, в соответствии с подпунктами 7), 15) пункта 1 статьи 48 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", явились:

– систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов;

– систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования;

– невыполнение крупным участником банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

Размер активов банка на дату лишения лицензии составил 45,4 млрд тенге, ссудный портфель - 45,0 млрд тенге, в том числе 31,6 млрд тенге, или 70,0% ссудного портфеля банка, представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 75 млн тенге, при этом размер неисполненных клиентских платежей превышает 8,0 млрд тенге", - сообщил финрегулятор.

С октября 2019 года из-за недостатка ликвидных активов для покрытия оттока средств клиентов, банк начал нарушать установленные регулятором пруденциальные нормативы. Начиная с этого периода, агентством в отношении банка были приняты 14 мер надзорного реагирования, направленных на улучшение положения банка и составлено 73 протокола об административных правонарушениях.

В октябре 2019 года в отношении акционера банка Национальным банком была применена принудительная мера в виде требования по докапитализации банка, которая не была исполнена.

В 2020 году ввиду сохранения неудовлетворительного финансового положения агентство отнесло банк к категории банков с неустойчивым финансовым положением и затребовало у банка и его акционера исполнения Плана мероприятий по улучшению финансового состояния банка. В рамках исполнения данного Плана акционер банка осуществил поддержку ликвидностью в размере 15,4 млрд тенге.

За период с января 2020 года по февраль 2021 года за счет денежного погашения и передачи активов обязательства банка были снижены на 21,8 млрд тенге.

С ноября 2020 года по февраль 2021 года за счет средств акционера банка полностью погашены обязательства перед социально значимыми учреждениями (школы и больницы) и АО "Единый накопительный пенсионный фонд".

Срок Плана мероприятий по улучшению финансового состояния банка истек 25 декабря 2020 года. Принятые банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения банка.

Банк продолжает нарушать пруденциальные нормативы и не исполняет обязательства по платежам и переводам перед клиентами банка. Дефицит собственного капитала, необходимого для формирования дополнительных провизий банка, составляет 19 млрд тенге.

В Банке по состоянию на 1 февраля 2021 года имеются депозиты 23 174 физических лиц с совокупным остатком порядка 19 млрд тенге. Депозиты 97,7% вкладчиков, физических лиц банка, покрываются гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" в полном объеме.

Приказом председателя агентства от 11 февраля 2021 года №51 назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии банка. Руководителем временной администрации назначен Ерлан Сарсенбекулы, сотрудник агентства.

С 12 февраля 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Агентство в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка.

С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка, требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка и иных случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

По всем интересующим вопросам можно обратиться во временную администрацию АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" по телефонам: +7 (727) +7 (727) 330 88 11, 355 05 35.

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