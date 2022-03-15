Ассоциация QAMS сделала заявление в связи с задержанием Кайрата Сатыбалды

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В связи с задержанием Кайрата Сатыбалды, одного из бенефициаров крупной доли в АО "Казахтелеком", миноритарные акционеры компании, объединенные Казахстанской ассоциацией миноритарных акционеров (QAMS), выражают надежду на то, что без внимания правительства Казахстана как конечного собственника госдолей в национальных компаниях не останется сделка (череда сделок) по продаже на бирже KASE 24% доли "Казахтелекома" в АО "Kcell" в конце сентября 2021 года, говорится в тексте распространенного заявления.
В Ассоциации считают необходимым дать правовую оценку данной сделки (череды сделок) со стороны госорганов.
Расходная часть бюджета компании, включая расходы в рамках проводимых тендеров по закупке товаров и услуг, претерпит существенное улучшение в сторону прозрачности. Миноритарные акционеры рассчитывают, что таким образом увеличится база для распределения прибыли "Казахтелекома" между акционерами посредством дивидендных выплат. Акционерная структура "Казахтелекома" станет адекватной требованиям американской биржи NASDAQ с тем, чтобы был открыт путь для листинга компании на NASDAQ", - говорится в заявлении Ассоциации.
Напомним, 13 марта стало известно о задержании Кайрата Сатыбалды по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.