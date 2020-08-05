Банк развития Казахстана привлек на KASE 50 млрд тенге

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - 28 июля Банк развития Казахстана (БРК) привлек финансовые средства посредством выпуска и размещения облигаций в номинальном объеме 50 млрд тенге с купонной ставкой 11,8% годовых и сроком обращения 5 лет, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы БРК, в специализированных торгах приняло участие 9 институциональных инвесторов. Объем спроса превысил уровень предложения в 1,4 раза и составил 71 млрд тенге. При этом 68% по объему привлечения было выкуплено коммерческими банками, 20,1% - брокерско-дилерскими организациями и 11,9% - прочими институциональными инвесторами.

В банке напомнили, что в феврале БРК осуществил третий выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, в объеме 62,5 млрд тенге. Срок обращения ценных бумаг составил 5 лет, c купонной ставкой - 10,75% годовых. Еврооблигации третьего выпуска размещались среди европейских и азиатских инвесторов согласно правилу Reg S.

На сегодняшний день, банком по итогам полугодия кредитные средства в размере 176,3 млрд тенге направлены на финансирование крупных и значимых проектов для экономики Казахстана, такие как строительство завода по производству МТБЭ в Шымкенте (ТОО "Шымкентская химическая компания", строительство завода по производству силовых трансформаторов в Шымкенте ТОО "Asia Trafo", строительство завода по производству ферросилиция в Караганде (ТОО "YDD Corporation"), обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии ВОЛС (ТОО "SilkNetCom" и АО "Казахтелеком"), строительство Актогайского горно-обогатительного комбината в ВКО (расширение до 50 млн тонн), строительство второго пускового комплекса на 50 МВт ветровой электростанции "Астана EXPO-2017" ТОО "ЦАТЭК Green Energy"), строительство второй очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тыс. тонн в год в живом весе в Акмолинской области (ТОО "Макинская птицефабрика"), модернизация транспортно-логистического центра в Нур-Султане (ТОО "Continental Logistic") и др.", - проинформировали в пресс-службе.

Также за январь - июнь текущего года БРК оказал предэкспортное финансирование по девяти проектам на 40,3 млрд тенге. Это проекты таких компаний, как "Баян-Сулу", "Казцинк", "Казфосфат", "Шымкентмай", "Молпродукт" и другие. В том числе за счет данной финансовой поддержки отечественных экспортеров более 30 видов казахстанской продукции экспортируется более чем в 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

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