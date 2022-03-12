Банки Казахстана выступили с обращением в связи с наличной валютой

НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - C 1 апреля вступают в силу пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанные на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обращаем внимание, что, поскольку ПМД на 2022 год начинают действовать с 1 апреля 2022 года, ЕНПФ будет производить единовременные пенсионные выплаты согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям, поступившим в ЕНПФ от уполномоченных операторов по 31 марта 2022 года включительно", - проинформировали в фонде.

Как сообщили в пресс-службе, для реализации права на использование части пенсионных накоплений вкладчику (получателю) необходимо проверить свои пенсионные накопления и убедиться в наличии суммы пенсионных накоплений, доступной для изъятия в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.

Сделать это можно в личном кабинете на сайте и (или) в мобильном приложении ЕНПФ или электронного правительства.

Далее, приняв решение об использовании части пенсионных накоплений, следует заблаговременно подать заявление на единовременную пенсионную выплату посредством интернет-ресурса банка - уполномоченного оператора. "На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан", на лечение - АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", - сообщили в фонде.

Уполномоченный оператор в течение 2 рабочих дней после рассмотрения заявления на единовременную пенсионную выплату направляет в ЕНПФ электронное уведомление.

Со стороны ЕНПФ сумма, доступная для изъятия, проверяется с учетом ПМД на день поступления электронного уведомления от уполномоченного оператора. ЕНПФ в течение пяти рабочих дней со дня поступления электронного уведомления переводит уполномоченному оператору сумму единовременной пенсионной выплаты получателя.

Законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" определено, что ПМД - минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, определенный в соответствии с методикой, утвержденной правительством Республики Казахстан. Методика определения ПМД утверждена постановлением правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042 (с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года).

Согласно методике величины ПМД рассчитываются ежегодно для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. При этом используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, минимальный размер базовой пенсионной выплаты, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом "О республиканском бюджете".