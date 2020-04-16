Более 1,3 млн заемщиков получили отсрочки по займам и около 60 предпринимателям одобрили получение льготного кредита

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - Более 1,3 млн заемщиков получили отсрочки по займам и около 60 предпринимателей прошли одобрение на получение кредита по программе льготного кредитования, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 14 апреля 2020 года в банки второго уровня и иные кредитные организации поступило 1 518 071 заявки на приостановление выплат по займам и микрокредитам. Из них 1 505 960 физических лиц подали заявки на отсрочку по платежам банковского займа, 12 111 субъектов малого и среднего предпринимательства обратились в кредитные организации для подачи заявки на отсрочку по кредитам в период чрезвычайного положения.

Одобрение на приостановление выплат получили 1 350 529 заемщиков, из которых 1 340 707 - физические лица, 9822 субъекты МСБ, включая индивидуальных предпринимателей. Остальные заявки находятся на рассмотрении, в течение 10 рабочих дней по ним будут приняты соответствующие решения.

В агентстве рассказали об итогах мониторинга освоения средств в рамках программы льготного кредитования предпринимателей.

Согласно данным, полученным от банков второго уровня, по состоянию на 14 апреля в 12 банков второго уровня от субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей поступило 634 заявки на сумму 167 231 млн тенге, из которых одобрено 56 займов на сумму 32 632 млн тенге", - отмечается в сообщении финрегулятора.

Напомним, по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Национальным банком Казахстана совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработана программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Для реализации данной программы выделено 600 млрд тенге субъектам малого, среднего предпринимательства и индивидуальным предпринимателям через размещение обусловленных вкладов в банках второго уровня.

Механизм поддержки бизнеса реализуется путем предоставления банками второго уровня льготных кредитов на пополнение оборотного капитала субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения чрезвычайного положения, сроком до 12 месяцев по ставке не более 8% годовых. Срок освоения средств банками второго уровня составляет 3 месяца.

1) Денежные средства должны быть направлены на выдачу кредитов субъектам МСП.

2) Лимит на одного заемщика: для юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства - не более 3 млрд тенге; для индивидуальных предпринимателей - не более 50 млн тенге.

3) Кредит на пополнение оборотных средств перечисляется на банковский счет заемщика, и заемщик осуществляет платежи в оплату товаров, работ, услуг, налогов и других платежей в бюджет, заработной платы безналичным способом.

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