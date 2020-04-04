Более миллиона казахстанцев получат пособие в 42 500 тенге в проактивном формате

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Более миллиона казахстанцев получат пособие в связи с потерей доходов в период ЧП в размере 42 500 тенге в проактивном формате, передает Kazakhstan Today.

Социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период ЧП уже получили 64 259 человек.

По состоянию на 18 часов 2 апреля за назначением соцвыплаты в связи с потерей дохода обратились через eGov.kz в общей сложности 22 928 человек, из них выплаты уже получили 3438 человек.

Кроме того, ГФСС назначил и перечислил соцвыплату по потере дохода в связи с режимом ЧП 60 821 человеку, являющемуся плательщиками единого совокупного платежа (ЕСП). Назначение выплат было осуществлено в проактивном формате, то есть без обращения граждан. Выплаты получили люди, заплатившие ЕСП хотя бы 1 раз за последние 12 месяцев", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, работа в данном направлении продолжается.

Мы согласовали с Министерством труда механизм, по проактивному формату предоставления услуги по начислению пособия "42500", так как вся необходимая информация для этого содержится в госбазах данных. Там есть данные об инвалидах 1,2,3 группы, гражданах, которые оплачивали единый совокупный платеж (специальный налоговый режим, введённый в 2019 года для легализации неформальных самозанятых), фрилансерах, работающих по договору гражданско-правового характера, индивидуальных предпринимателях, работающих в карантинных регионах, а также безработных, состоящих на учете в центрах занятости. И сегодня этим гражданам мы уже начали оказывать услугу в "проактиве". 60 тысячам человек направлены СМС об автоматическом начислении пособия. 280 тысяч граждан сегодня получат сообщение с просьбой отправить в ответном СМС номер счета, на который будет перечислена соцпомощь. Итого, более миллиона казахстанцев получат пособие проактивно, то есть без подачи каких-либо заявок. В ближайшие часы мы обновим сервис обращений на портале egov.kz, и вы самостоятельно сможете подавать заявки на "42500" без ЭЦП, через СМС-пароль", - написал на своей странице в Facebook министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев.

Напомним, социальная выплата из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, размер которой на человека составляет 42,5 тыс. тенге в месяц (минимальная заработная плата), назначается следующим категориям граждан: работники субъектов среднего, малого и микробизнеса; индивидуальные предприниматели (ИП); лица, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор); плательщики ЕСП; лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы; работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.

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