24.10.2024, 19:30 4501
БРК разместил два выпуска еврооблигаций в тенге и долларах
Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов
Рассказать друзьям
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Банк развития Казахстана" разместило два выпуска еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах в объеме 500 млн долларов, второй деноминирован в тенге в объеме 65 млрд тенге, сообщает пресс-служба банка.
Параметры новых выпусков еврооблигаций следующие.
Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах:
объем - 500 млн долларов, срок обращения ценных бумаг - 5 лет, доходность - 5,30% годовых.
Выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге:
объем - 65 млрд тенге, срок обращения ценных бумаг - 3,5 года, доходность - 13,50% годовых.
Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 23 октября 2024 года.
По результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по долларовому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в полтора раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом", - сообщили в БРК..
География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока.
Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов.
Высокий спрос, превышающий предложение более чем в полтора раза, демонстрирует доверие локальных и международных инвесторов к облигациям БРК. Привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных секторов экономики, включая агропромышленный комплекс, обрабатывающую промышленность и инфраструктуру. Выпуск ценных бумаг подтверждает высокие позиции Банка на международных рынках капитала и поддержит реализацию стратегически важных проектов для устойчивого развития Казахстана", - отметил председатель правления банка Марат Елибаев.
Совместными букраннерами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan, ICBC, Societe Generale и Jusan Invest. Еврооблигации Банка включены в листинг АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF.
новости по теме
24.10.2024, 12:01 6326
ЕАБР приступил к финансированию Национальной цифровой инвестиционной платформы в Казахстане
Платформа позволит упростить взаимодействие государственных органов и квазигосударственного сектора в процессе привлечения инвестиций в экономику Казахстана
Рассказать друзьям
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив ЕАБР приступил к финансированию Национальной цифровой инвестиционной платформы в Казахстане, сообщает пресс-служба банка.
Первый транш в рамках проекта поступил в октябре.
Проект реализуется в соответствии с цифровой повесткой государств - участников ЕАБР, направленной на ускоренное развитие цифровой экономики. В июле 2024 года ЕАБР подписал соглашение с Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и АО "Национальные информационные технологии", что дало старт реализации платформы", - говорится в информации.
Цель проекта - комплексное сопровождение инвесторов и инвестиционных проектов с интеграцией всех участников системы привлечения инвестиций.
Ожидается, что это позволит упростить взаимодействие государственных органов и квазигосударственного сектора в процессе привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Платформа будет способствовать координации и оптимизации процессов отбора и оформления инвестиционных проектов, заключения инвестиционных соглашений, а также мониторинга их выполнения", - сообщи ли в ЕАБР.
Кроме того, проект станет успешным примером цифровой трансформации в сфере привлечения и сопровождения инвестиций, который может быть внедрен в других государствах - участниках ЕАБР.
На данный момент на платформе уже зарегистрировано 755 инвестиционных проектов, часть функционала введена в эксплуатацию.
Полное завершение проекта планируется к 31 июля 2025 года.
Справка:
Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
16.10.2024, 10:58 23631
Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 882,8 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 920,2 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 октября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 413 тыс. человек.
Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 211 тенге, базовой пенсии - 42 599 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане военнослужащим повысят пенсии.
15.10.2024, 13:16 27521
Расходы госорганов на 2025 год сократили на 6,5 трлн тенге
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - При планировании бюджета 2025 года расходы государственных органов сократили с запрашиваемых 31 триллиона тенге до 25 триллионов 750 миллиардов тенге, сообщил на брифинге в правительстве министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев.
В последующем году ожидается, что мы не будем раздувать бюджет в этих направлениях. Если мы планируем бюджет 2025 года, мы, как Министерство финансов, довели лимиты в 22,5 трлн тенге до государственных органов. В ответ госорганы просили расходы на 31 трлн тенге. Соответственно, мы все лето проводили работу с госорганами, и бюджет следующего года определен в сумме 25 трлн 750 млрд тенге, то есть разница между 31 трлн и 25 трлн 750 млрд тенге. Можно сказать, это сэкономленные средства следующего года. Это порядка 6,5 трлн тенге", - проинформировал министр.
Глава Минфина уточнил, что доходы от имиджевых мероприятий, например от Игр кочевников, в бюджет не закладываются.
Напомним, глава Нацбанка сегодня на заседании правительства подчеркнул, что в Казахстане изъятия из Нацфонда превышают поступления. За счет этих средств продолжают покрывать растущий фискальный разрыв, однако сохранять базовую ставку на фоне продолжающегося проинфляционного давления становится сложнее.
14.10.2024, 13:41 31501
Займеры заявляют об убытках из-за ужесточения контроля над рынком микрокредитования
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские микрофинансовые организации жалуются на низкую рентабельность на фоне ужесточения госконтроля, сообщает Ranking.kz.
При этом 10 из 20 самых прибыльных МФО занимаются именно кредитами "до зарплаты".
По итогам января-июня текущего года совокупная чистая прибыль 221 микрофинансовой организации (МФО) Казахстана составила 48,6 млрд тенге - на 33,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. За весь прошлый год чистая прибыль МФО РК составила 118,6 млрд тенге. Из 221 МФО по итогам первого полугодия текущего года 156 организаций зафиксировали чистую прибыль, в то время как 59 показали убыток", - пишет агентство.
Причина - усиление контроля над рынком микрокредитования. В октябре лицензии двух МФО были приостановлены, а одна лишилась лицензии.
МФО, выдающие займы "до зарплаты", жалуются на чрезмерное ужесточение регулирования. Предельная сумма займа была снижена с 50 до 45 МРП, дневная процентная ставка - с 1% до 0,3%, а предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) теперь должна быть не более 179%, тогда как ранее она могла превышать 339%.
Компании, выдающие займы "до зарплаты", выражают обеспокоенность снижением рентабельности из-за ужесточения требований и политики снижения закредитованности населения. Заоблачные ставки они объясняют высокими кредитными рисками, утверждая, что их рентабельность находится на минимальном уровне - доходы едва покрывают расходы", - пишут авторы.
Однако, несмотря на заверения об убытках, за первое полугодие среди 20 МФО с наибольшей чистой прибылью половину составили компании, специализирующиеся на займах "до зарплаты".
Лидером по объему чистой прибыли стала МФО "Робокэш.кз" (бренд Zaimer) с 6 млрд тенге. Стоит напомнить, что эта же компания допустила утечку данных 2 млн своих клиентов и также возглавила список самых прибыльных МФО по итогам прошлого года с чистой прибылью в 15,9 млрд тенге", - уточняется в материале.
У других займеров прибыль варьируется от 3,1 млрд тенге до 1,7 млрд.
Ранее агентство писало о том, что последние два года РК переживает нелегкие времена в плане кредитования. По итогам восьми месяцев текущего года средняя ставка по кредитам физлиц достигла 20%. Доля кредитов с просрочкой платежей в МФО РК за год выросла с 10,2% до 15,4%.
Казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы. Депутаты потребовали проверить выдававшие кредиты мошенническими путями банки.
11.10.2024, 10:56 39106
Объем внешнего долга Казахстана по итогам первого полугодия составил $166,7 млрд
Рассказать друзьям
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем внешнего долга Республики Казахстан на 1 июля 2024 года составил $166,7 млрд, увеличившись с начала 2024 года на $3 млрд, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
C начала 2024 года внешний долг увеличился за счет операций платежного баланса на $2,7 млрд и стоимостных, курсовых и прочих изменений на $0,3 млрд", - отметили в Нацбанке.
Сообщается, что в структуре внешнего долга Казахстана по первоначальному сроку погашения 87,5% приходится на долгосрочный (свыше 1 года) внешний долг, что, с одной стороны, минимизирует риски ликвидности, а с другой - усиливает влияние на погашение и обслуживание долга изменения общих рыночных условий.
В структуре внешнего долга Казахстана по видам финансовых инструментов преобладают кредиты и займы, привлеченные от нерезидентов (73,9%) и долговые ценные бумаги на руках у нерезидентов (8%).
06.10.2024, 12:07 50971
Минтранс намерен потратить более 9 млрд тенге из Нацфонда на развитие гражданской авиации
Фото: aeroport.kz
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта намерено потратить более 9 млрд тенге на развитие гражданской авиации.
Запрос о предоставлении дополнительных средств содержится в бюджетной программе "Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта", опубликованной на сайте "Открытые бюджеты".
На эти деньги планируется до конца этого года довести долю аэропортов соответствующих требованиям ИКАО до 94%.
Цель - развить гражданскую авиацию и воздушный транспорт в целях обеспечения безопасности полетов", - говорится в пояснении.
Целевой трансферт Минтранс просит выделить из средств Национального фонда РК.
На выделенные деньги Минтранс планирует до конца года реализовать 3 проекта:
- Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки аэропорта г. Балхаш;
- Реконструкция аэропорта в Балхаше;
- Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона аэропорта в Павлодаре.
Ранее Минтранс определил места строительства новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан.
04.10.2024, 11:04 59431
Halyk получил премию от фонда "Қазақстан Халқына"
Фото: К. Канаев
Рассказать друзьям
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках прошедшей конференции по национальной благотворительности Halyk стал лауреатом премии "Қазақстан Халқынан".
Как отмечают организаторы, данная премия присуждается за выдающийся вклад в развитие и продвижение идей благотворительности и корпоративной социальной ответственности в Казахстане.
За последние 5 лет группа Halyk направила более 120 миллиардов тенге на благотворительность, включая собственные средства банка, благотворительного фонда "Халык" и личные вложения акционеров. И это не просто одноразовые спонсорские проекты. Это обширная, поэтапная и повсеместная работа, охватывающая разные слои населения и многостороннюю проблематику", - отметил в своей благодарственной речи заместитель председателя правления Halyk Даурен Сартаев,
Стоит отметить, что в последние годы Halyk уделял большое внимание обучению финансовой грамотности в рамках масштабного проекта "Қарызсыз Қоғам", развитию образования, спорта и культуры, улучшению инфраструктуры регионов страны и оказанию помощи во время кризисных ситуаций странового масштаба.
Это то, что Halyk реализует на постоянной основе. То, что заложено в нашей корпоративной ДНК", - подытожил Даурен Сартаев.
Конференция по национальной благотворительности от Общественного фонда "Қазақстан Халқына" проводится с 2022 года. В этом году конференция была посвящена взаимодействию между партнерами-меценатами из числа крупного бизнеса, благотворительных фондов и НПО с целью объединения усилий для реализации социальных проектов.
04.10.2024, 08:47 60356
Казахстан выпустил еврооблигации на общую сумму $1,5 млрд
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Об этом сообщили в Министерстве финансов РК.
бврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана". В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора - АО "BCC Invest".
Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надежного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала", - проинформировали в Минфине РК.
В ведомстве отметили, что важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).
Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.
Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана", - уточнили в Минфине.
В министерстве отмечают, что этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
25.10.2024, 09:37Какой будет наша страна завтра, зависит от каждого из нас - Токаев 25.10.2024, 12:5341051Главы иностранных государств поздравили Токаева с Днем Республики 25.10.2024, 16:0316246Вьетнамская авиакомпания открывает рейсы по маршруту Фукуок - Астана 25.10.2024, 17:0312556На казахстанско-китайской границе для перевозчиков введут биометрическую идентификацию личности 25.10.2024, 09:1411926В Казахстане отмечают День Республики 24.10.2024, 08:07321451Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану 24.10.2024, 11:45313846В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения 24.10.2024, 12:16313186Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 12:20311746МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 11:11311301Тарифы на электроэнергию вырастут в нескольких регионах Казахстана 24.10.2024, 08:07321451Токаев направил телеграмму соболезнования Эрдогану 24.10.2024, 11:45313846В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения 24.10.2024, 12:16313186Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 12:20311746МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 11:11311301Тарифы на электроэнергию вырастут в нескольких регионах Казахстана
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?