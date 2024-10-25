24.10.2024, 19:30 4501

БРК разместил два выпуска еврооблигаций в тенге и долларах

Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Банк развития Казахстана" разместило два выпуска еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах в объеме 500 млн долларов, второй деноминирован в тенге в объеме 65 млрд тенге, сообщает пресс-служба банка.

Параметры новых выпусков еврооблигаций следующие.

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах:

объем - 500 млн долларов, срок обращения ценных бумаг - 5 лет, доходность - 5,30% годовых.

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге:

объем - 65 млрд тенге, срок обращения ценных бумаг - 3,5 года, доходность - 13,50% годовых.

Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 23 октября 2024 года.

По результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по долларовому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в полтора раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом", - сообщили в БРК..


География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока.

Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов.

Высокий спрос, превышающий предложение более чем в полтора раза, демонстрирует доверие локальных и международных инвесторов к облигациям БРК. Привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных секторов экономики, включая агропромышленный комплекс, обрабатывающую промышленность и инфраструктуру. Выпуск ценных бумаг подтверждает высокие позиции Банка на международных рынках капитала и поддержит реализацию стратегически важных проектов для устойчивого развития Казахстана", - отметил председатель правления банка Марат Елибаев.


Совместными букраннерами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan, ICBC, Societe Generale и Jusan Invest. Еврооблигации Банка включены в листинг АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF.
 
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Теги:БРКОблигацииразмещение

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24.10.2024, 12:01 6326

ЕАБР приступил к финансированию Национальной цифровой инвестиционной платформы в Казахстане

Платформа позволит упростить взаимодействие государственных органов и квазигосударственного сектора в процессе привлечения инвестиций в экономику Казахстана
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив ЕАБР приступил к финансированию Национальной цифровой инвестиционной платформы в Казахстане, сообщает пресс-служба банка.

Первый транш в рамках проекта поступил в октябре.

Проект реализуется в соответствии с цифровой повесткой государств - участников ЕАБР, направленной на ускоренное развитие цифровой экономики. В июле 2024 года ЕАБР подписал соглашение с Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и АО "Национальные информационные технологии", что дало старт реализации платформы", - говорится в информации.


Цель проекта - комплексное сопровождение инвесторов и инвестиционных проектов с интеграцией всех участников системы привлечения инвестиций.

Ожидается, что это позволит упростить взаимодействие государственных органов и квазигосударственного сектора в процессе привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Платформа будет способствовать координации и оптимизации процессов отбора и оформления инвестиционных проектов, заключения инвестиционных соглашений, а также мониторинга их выполнения", - сообщи ли в ЕАБР.


Кроме того, проект станет успешным примером цифровой трансформации в сфере привлечения и сопровождения инвестиций, который может быть внедрен в других государствах - участниках ЕАБР.

На данный момент на платформе уже зарегистрировано 755 инвестиционных проектов, часть функционала введена в эксплуатацию.

Полное завершение проекта планируется к 31 июля 2025 года.

Справка:

Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРРКИнвестицииФинансирование
16.10.2024, 10:58 23631

Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда

С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,8 трлн тенге
Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 882,8 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 920,2 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 октября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 413 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 211 тенге, базовой пенсии - 42 599 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане военнослужащим повысят пенсии.
 
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Теги:ПенсииМинтрударазмер
15.10.2024, 13:16 27521

Расходы госорганов на 2025 год сократили на 6,5 трлн тенге   

Госорганы просили расходы на 31 трлн тенге, однако их сократили до 25 трлн 750 млрд тенге
Расходы госорганов на 2025 год сократили на 6,5 трлн тенге
Фото: freepik.com
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - При планировании бюджета 2025 года расходы государственных органов сократили с запрашиваемых 31 триллиона тенге до 25 триллионов 750 миллиардов тенге, сообщил на брифинге в правительстве министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев.


В последующем году ожидается, что мы не будем раздувать бюджет в этих направлениях. Если мы планируем бюджет 2025 года, мы, как Министерство финансов, довели лимиты в 22,5 трлн тенге до государственных органов. В ответ госорганы просили расходы на 31 трлн тенге. Соответственно, мы все лето проводили работу с госорганами, и бюджет следующего года определен в сумме 25 трлн 750 млрд тенге, то есть разница между 31 трлн и 25 трлн 750 млрд тенге. Можно сказать, это сэкономленные средства следующего года. Это порядка 6,5 трлн тенге", - проинформировал министр.


Глава Минфина уточнил, что доходы от имиджевых мероприятий, например от Игр кочевников, в бюджет не закладываются.

Напомним, глава Нацбанка сегодня на заседании правительства подчеркнул, что в Казахстане изъятия из Нацфонда превышают поступления. За счет этих средств продолжают покрывать растущий фискальный разрыв, однако сохранять базовую ставку на фоне продолжающегося проинфляционного давления становится сложнее.
 
14.10.2024, 13:41 31501

Займеры заявляют об убытках из-за ужесточения контроля над рынком микрокредитования

При этом среди 20 МФО с наибольшей чистой прибылью половину составили компании, специализирующиеся на займах "до зарплаты"
Займеры заявляют об убытках из-за ужесточения контроля над рынком микрокредитования
Фото: Depositphotos
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские микрофинансовые организации жалуются на низкую рентабельность на фоне ужесточения госконтроля, сообщает Ranking.kz.

При этом 10 из 20 самых прибыльных МФО занимаются именно кредитами "до зарплаты".

По итогам января-июня текущего года совокупная чистая прибыль 221 микрофинансовой организации (МФО) Казахстана составила 48,6 млрд тенге - на 33,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. За весь прошлый год чистая прибыль МФО РК составила 118,6 млрд тенге. Из 221 МФО по итогам первого полугодия текущего года 156 организаций зафиксировали чистую прибыль, в то время как 59 показали убыток", - пишет агентство.


Причина - усиление контроля над рынком микрокредитования. В октябре лицензии двух МФО были приостановлены, а одна лишилась лицензии.

Ranking.kz

МФО, выдающие займы "до зарплаты", жалуются на чрезмерное ужесточение регулирования. Предельная сумма займа была снижена с 50 до 45 МРП, дневная процентная ставка - с 1% до 0,3%, а предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) теперь должна быть не более 179%, тогда как ранее она могла превышать 339%.


Компании, выдающие займы "до зарплаты", выражают обеспокоенность снижением рентабельности из-за ужесточения требований и политики снижения закредитованности населения. Заоблачные ставки они объясняют высокими кредитными рисками, утверждая, что их рентабельность находится на минимальном уровне - доходы едва покрывают расходы", - пишут авторы.

Ranking.kz

Однако, несмотря на заверения об убытках, за первое полугодие среди 20 МФО с наибольшей чистой прибылью половину составили компании, специализирующиеся на займах "до зарплаты".

Лидером по объему чистой прибыли стала МФО "Робокэш.кз" (бренд Zaimer) с 6 млрд тенге. Стоит напомнить, что эта же компания допустила утечку данных 2 млн своих клиентов и также возглавила список самых прибыльных МФО по итогам прошлого года с чистой прибылью в 15,9 млрд тенге", - уточняется в материале.


У других займеров прибыль варьируется от 3,1 млрд тенге до 1,7 млрд.

Ранее агентство писало о том, что последние два года РК переживает нелегкие времена в плане кредитования. По итогам восьми месяцев текущего года средняя ставка по кредитам физлиц достигла 20%. Доля кредитов с просрочкой платежей в МФО РК за год выросла с 10,2% до 15,4%.

Казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы. Депутаты потребовали проверить выдававшие кредиты мошенническими путями банки.
 
11.10.2024, 10:56 39106

Объем внешнего долга Казахстана по итогам первого полугодия составил $166,7 млрд

С начала года рост на $3 млрд
Объем внешнего долга Казахстана по итогам первого полугодия составил $166,7 млрд
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем внешнего долга Республики Казахстан на 1 июля 2024 года составил $166,7 млрд, увеличившись с начала 2024 года на $3 млрд, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

C начала 2024 года внешний долг увеличился за счет операций платежного баланса на $2,7 млрд и стоимостных, курсовых и прочих изменений на $0,3 млрд", - отметили в Нацбанке.


Сообщается, что в структуре внешнего долга Казахстана по первоначальному сроку погашения 87,5% приходится на долгосрочный (свыше 1 года) внешний долг, что, с одной стороны, минимизирует риски ликвидности, а с другой - усиливает влияние на погашение и обслуживание долга изменения общих рыночных условий.

В структуре внешнего долга Казахстана по видам финансовых инструментов преобладают кредиты и займы, привлеченные от нерезидентов (73,9%) и долговые ценные бумаги на руках у нерезидентов (8%).
 
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06.10.2024, 12:07 50971

Минтранс намерен потратить более 9 млрд тенге из Нацфонда на развитие гражданской авиации

На эти деньги планируется до конца этого года довести долю аэропортов соответствующих требованиям ИКАО до 94%
Минтранс намерен потратить более 9 млрд тенге из Нацфонда на развитие гражданской авиации
Фото: aeroport.kz
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта намерено потратить более 9 млрд тенге на развитие гражданской авиации.

Запрос о предоставлении дополнительных средств содержится в бюджетной программе "Развитие гражданской авиации и воздушного транспорта", опубликованной на сайте "Открытые бюджеты".

На эти деньги планируется до конца этого года довести долю аэропортов соответствующих требованиям ИКАО до 94%.

Цель - развить гражданскую авиацию и воздушный транспорт в целях обеспечения безопасности полетов", - говорится в пояснении.


Целевой трансферт Минтранс просит выделить из средств Национального фонда РК.

На выделенные деньги Минтранс планирует до конца года реализовать 3 проекта:

  • Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки аэропорта г. Балхаш;
  • Реконструкция аэропорта в Балхаше;
  • Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона аэропорта в Павлодаре.

Ранее Минтранс определил места строительства новых аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай и Зайсан.
 
04.10.2024, 11:04 59431

Halyk получил премию от фонда "Қазақстан Халқына"

Halyk получил премию от фонда "Қазақстан Халқына"
Фото: К. Канаев
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках прошедшей конференции по национальной благотворительности Halyk стал лауреатом премии "Қазақстан Халқынан".

Как отмечают организаторы, данная премия присуждается за выдающийся вклад в развитие и продвижение идей благотворительности и корпоративной социальной ответственности в Казахстане.

За последние 5 лет группа Halyk направила более 120 миллиардов тенге на благотворительность, включая собственные средства банка, благотворительного фонда "Халык" и личные вложения акционеров. И это не просто одноразовые спонсорские проекты. Это обширная, поэтапная и повсеместная работа, охватывающая разные слои населения и многостороннюю проблематику", - отметил в своей благодарственной речи заместитель председателя правления Halyk Даурен Сартаев,


Стоит отметить, что в последние годы Halyk уделял большое внимание обучению финансовой грамотности в рамках масштабного проекта "Қарызсыз Қоғам", развитию образования, спорта и культуры, улучшению инфраструктуры регионов страны и оказанию помощи во время кризисных ситуаций странового масштаба.

Это то, что Halyk реализует на постоянной основе. То, что заложено в нашей корпоративной ДНК", - подытожил Даурен Сартаев.


Конференция по национальной благотворительности от Общественного фонда "Қазақстан Халқына" проводится с 2022 года. В этом году конференция была посвящена взаимодействию между партнерами-меценатами из числа крупного бизнеса, благотворительных фондов и НПО с целью объединения усилий для реализации социальных проектов.
 
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Теги:ПремияфинансыХалык банк
04.10.2024, 08:47 60356

Казахстан выпустил еврооблигации на общую сумму $1,5 млрд

Казахстан выпустил еврооблигации на общую сумму $1,5 млрд
Фото: Depositphotos
Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Об этом сообщили в Министерстве финансов РК.

бврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана". В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора - АО "BCC Invest".

Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надежного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала", - проинформировали в Минфине РК.


В ведомстве отметили, что важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).

Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.

Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана", - уточнили в Минфине.


В министерстве отмечают, что этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
 
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Теги:ВыпускЕврооблигации

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