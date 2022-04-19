Доллар подешевел по итогам вечерних торгов

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Курс евро установлен Нацбанком в 491,25 тенге.
В обменниках доллары покупают/продают по 445 - 454 тенге, евро - по 481 - 493 тенге.
Новые правила разработаны в соответствии со статьями 136 и 429 Налогового кодекса и регулируют взаимоотношения с бюджетом по возврату НДС экспортерам и другим категориям налогоплательщиков. Изменения вступили в силу с 14 апреля 2022 года", - подчеркнули в Минфине.
Также исходя из практического опыта проверок в правила введены математические формулы расчета вместо текстовых формулировок. Формулы способствуют внедрению единообразной практики применения норм законодательства и исключают риск неверного определения суммы и субъективную оценку проверяющего", - пояснили в ведомстве.
Злоумышленники под различными предлогами убеждают граждан в необходимости установить мобильные приложения банков второго уровня или сервисы удаленного управления на персональные мобильные устройства. После чего мошенники получают полный удаленный доступ к управлению смартфоном, открывают счета, оформляют кредиты и похищают денежные средства. Важно отметить, что злоумышленники в ходе телефонного разговора настаивают на передаче персональных и закрытых данных (суммы, хранящиеся на счете, СМС- и CVV-коды)", - сообщили в Нацбанке.
Заявление на выплату можно подать как традиционным способом, так и онлайн через электронный портал выплат (ЭПВ), где также есть возможность проверить сумму, доступную к выплате, и отследить статус обращения. С письменным заявлением депозиторы могут обращаться через банки-агенты, которые назначаются для осуществления выплат вкладчикам лишенного лицензии банка. Более подробно с информацией об отделениях банков-агентов, осуществляющих выплату гарантийного возмещения, можно ознакомиться на их сайтах", - проинформировали в ведомстве.
Вкладчику, пропустившему срок выплат по уважительной причине, стоит обратиться с письменным заявлением напрямую в КФГД. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уважительную причину. К уважительным причинам относятся: поступление вкладчика на воинскую службу, нахождение вкладчика за пределами РК или в местах лишения свободы, принятие наследства вкладчика и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, а также другие обстоятельства, установленные судом", - пояснили в КФГД.
С 7 апреля 2022 года осуществлены клиентские платежи и переводы на сумму порядка 100 млрд тенге. В связи со значительным оттоком средств банком были введены временные ограничения на суммы клиентских платежей и переводов в национальной валюте", - говорится сообщении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
Таким образом, высококачественный ссудный портфель, способный генерировать ликвидность, и достаточный капитал, превышающий регуляторные требования, позволяют обеспечить полное исполнение "Альфа-банком" своих обязательств перед клиентами, включая возможность обслуживания вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. По результатам принятых мер в ближайшее время ситуация с исполнением платежей и переводов клиентов банка будет стабилизирована, временные ограничения для клиентов будут сняты", - заверили в ведомстве.
Указанный период до 6 мая текущего года специально предусмотрен лицензией OFAC для того, чтобы у банка было время провести работу по завершению операций и сделок с контрагентами, которые напрямую ограничиваются в связи с наложенными санкциями. К таким операциям относятся расчеты в иностранной валюте, переводы через международные платежные системы, использование корреспондентских счетов американских банков и другие", - пояснили в ведомстве.
Альфа-банк Казахстан" является платежеспособным банком с достаточным запасом капитала. Обязательства банка перед клиентами в настоящее время составляют 445 млрд тенге, которые полностью покрываются за счет высококачественного ссудного портфеля на сумму 480 млрд тенге, собственного капитала в размере 134 млрд тенге и кредитной линии, открытой материнским банком", - заверили в агентстве.
За свою многолетнюю историю "Сбербанк" не раз встречался лицом к лицу с различными вызовами, но всегда их с успехом преодолевал, ставя во главу угла интересы своих клиентов. Мы всегда стремимся исполнять свои обязательства как перед клиентами, так и перед государством. На сегодняшний день "Сбербанк Казахстан" вернул все государственные деньги, в том числе выданные по программам льготного кредитования. Уступка части кредитного портфеля является распространенной практикой в финансовой сфере. Для клиентов это будет выражаться в безболезненном переходе на обслуживание в другой банк. Для нашего банка-партнера это возможность увеличить ссудный портфель. Мы в свою очередь получаем от этой сделки дополнительную ликвидность, необходимую для обеспечения потребностей наших клиентов", - отметил глава "Сбербанка Казахстан".
На сегодняшний день в Halyk Bank переведен остаток задолженности по займам физических лиц, и стоит отметить, что это качественный портфель, без просрочек и проблемных кредитов. Со своей стороны мы обеспечили все необходимые меры для бесшовного перехода из "Сбербанка Казахстан" в Halyk. Удобство и комфорт наших клиентов для нас всегда были, есть и будут в приоритете", - сказала она.
Банк развития, являясь оператором программы, несет полную ответственность за возвратность полученных средств государству вне зависимости от платежеспособности БВУ, участвующих в программе на протяжении всего срока реализации программы. В настоящее время в связи с введением санкций на банки второго уровня, являющиеся дочерними компаниями российских банков и участвующие в программе автокредитования, со стороны БРК была проведена оперативная работа по переводу задолженности в рамках программы в другие банки второго уровня", - отметил он.
Таким образом, для клиентов, чьи кредиты были переведены в Halyk Bank, ничего не меняется", - сообщили в банке.
В течение указанного периода банк продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления) без каких-либо ограничений", - заверили в пресс-службе АРРФР.
В целом "Сбербанк Казахстан" демонстрирует финансовую устойчивость и исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. Банк обладает высококачественным ссудным портфелем на сумму порядка 1,6 трлн тенге, генерирующим достаточный объем ликвидности для покрытия обязательств. На сегодняшний день "Сбербанк Казахстан" обладает достаточным запасом капитала в размере более 400 млрд тенге", - заверили в ведомстве.
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