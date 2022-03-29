Доллар за день подешевел почти на 10 тенге

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Доллар подешевел еще почти на 10 тенге по результатам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня курс тенге составляет 484,49 тенге за доллар, сообщает KASE.
В обменниках Алматы доллар покупают по цене от 475 тенге и продают за 481 тенге.
В Нур-Султане стоимость доллара в обменниках составляет 483 тенге.
Укрепление валюты развивающихся стран по отношению к доллару прокомментровали в Нацбанке. По его данным, 25 марта рыночный курс тенге сложился на уровне 494,16 тенге за доллар США, укрепившись за две недели на 3,3% (с 510,79).
На внешнем валютном рынке в период с 11 по 25 марта 2022 года произошел ряд значимых событий. Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 0,75%. Индекс деловой активности в Еврозоне замедлился в марте до 54,5 пунктов (55,5 пунктов в феврале). ФРС США по итогам заседания впервые с 2018 года приняла решение повысить ставку на 25 б.п. до 0,25-0,5%, просигнализировав, что регулятор может увеличивать ставку более, чем на четверть процента на предстоящих заседаниях в целях достижения ценовой стабильности. Прогноз большинства участников комитета по открытым рынкам предусматривает еще 6 раундов повышений до 1,75-2% в 2022 году. Комментарии Дж. Пауэлла о том, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать ужесточение денежно-кредитной политики, поддержали глобальный аппетит к рисковым активам. Президент Турции Р.Эрдоган сообщил о близости РФ и Украины к консенсусу на переговорах. Эти факторы привели преимущественно к позитивной динамике валют развивающихся рынков", - сообщили в Нацбанке.
Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:
- российский рубль укрепился на 16% (с 114,25 до 96) на фоне сообщений о переводе оплаты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли;
- бразильский реал укрепился на 6,5% (с 5,07 до 4,74) на фоне повышения ставки до 11,75% на 1 п.п. из-за роста инфляции. Рост цен в середине марта составил 10,79% г/г, что значительно превышает таргет ЦБ в 3,5%;
- мексиканское песо укрепилось на 4,2% (с 20,91 до 20,03) на фоне решения ЦБ повысить ставку до 6,5% на 50 б.п., неожиданно объявленного Президентом страны до официальной публикации регулятора;
- южноафриканский ранд укрепился на 3,3% (с 15,04 до 14,54) на фоне продолжения роста цен на сырьевые товары, что улучшает условия торговли страны. ЦБ принял решение повысить ставку на 25 б.п. до 4,25%;
- индийская рупия укрепилась на 0,5% (с 76,59 до 76,21) на фоне спроса на национальную валюту со стороны экспортеров к концу финансового года в марте;
- индонезийская рупия ослабла на 0,3% (с 14 301 до 14 346). МВФ призывает Банк Индонезии прекратить покупки облигаций на первичном рынке и позволить процентной ставке обеспечить более четкий сигнал о денежно-кредитной политике;
- турецкая лира ослабла на 0,5% (с 14,77 до 14,84) на фоне решения ЦБ сохранить базовую ставку без изменения на уровне 14%, несмотря на темп инфляции 54% г/г (в феврале 2022г.).