Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составляет 1,3 трлн тенге

Кредиты населению составили 22,1 трлн тенге, увеличившись за май 2025 года на 1,8%

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На 1 июня 2025 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля сохранилась на уровне апреля 2025 года, составив 3,4%, или 1,3 трлн тенге, - На 1 июня 2025 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля сохранилась на уровне апреля 2025 года, составив 3,4%, или 1,3 трлн тенге, сообщает Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК.





Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 1 июня 2025 года составила 4,3%, или 943 млрд тенге, по кредитам бизнеса - 2,2%, или 340 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 66,8%", - говорится в информации.





Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за май 2025 года увеличились на 1,3%, до 35,5 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 5,1%).





Кредиты субъектам бизнеса за май 2025 года выросли на 0,6%, до 13,4 трлн тенге. Кредиты индивидуальным предпринимателям выросли на 3,0%, до 2,6 трлн тенге.





Рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением промышленности и транспорта.





В торговле кредиты увеличились на 0,5%, до 3,6 трлн тенге, информации и связи - на 2,5%, до 0,2 трлн тенге, строительстве - на 4,5%, до 0,7 трлн тенге, сельском хозяйстве на 3,6%, до 0,5 трлн тенге", - сообщает АРРФР.





Кредиты населению составили 22,1 трлн тенге, увеличившись за май 2025 года на 1,8% (с начала 2025 года рост на 6,9%) в результате увеличения потребительских займов на 1,9%, до 14,9 трлн тенге, и ипотечных займов на 1,7%, до 6,3 трлн тенге.





В мае 2025 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, составила 19,9%.







