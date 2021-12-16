ЕАБР разместит на AIX двухлетние облигации в объеме $100 млн

НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) до конца 2021 года планирует разместить на Astana International Exchange (AIX) двухлетние облигации в объеме $100 млн. Об этом в ходе организованной AIX онлайн-встречи с эмитентами сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы приветствуем и выражаем готовность и дальше развивать наше партнерство с AIX, в том числе путем совместной работы по запуску операций РЕПО и института маркетмейкерства. Банк будет продолжать работу по построению кривой ЕАБР и до конца текущего года планирует разместить на AIX двухлетние облигации в объеме 100 миллионов долларов", - заявил Николай Подгузов.
Заместитель председателя правления ЕАБР Данияр Имангалиев отметил, что банку удалось реализовать на бирже AIX несколько знаковых сделок как в качестве эмитента, так и в качестве организатора казахстанских выпусков, среди которых суверенные и квазигосударственные эмитенты.
Дебютная сделка по размещению на AIX облигаций ЕАБР объемом 100 миллионов долларов США состоялась в 2020 году. В ноябре текущего года нам удалось закрыть еще одну важную для ЕАБР сделку из сегмента ESG - дебютный выпуск социальных облигаций объемом 20 миллиардов тенге", - сообщил Данияр Имангалиев.
Подчеркивая важность темы ESG для ЕАБР, управляющий директор - руководитель дирекции по фондированию банка Назира Сатбекова сообщила, что в этом году утверждена политика по выпуску "зеленых" и социальных облигаций, в рамках которой размещены два дебютных выпуска "зеленых" и социальных облигаций.
Оба выпуска подтверждены аккредитованным верификатором и будут включены в реестр Международной ассоциации рынков капитала - ICMA. Средства инвесторов будут направлены на финансирование проектов Банка в области ESG, о чем мы планируем отчитываться в рамках годового отчета Банка. Роль Банка в повестке ESG в странах-участницах является очень важной и перспективной, и наша задача усиливать эту роль", - отметила Назира Сатбекова.
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет семь миллардов долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.