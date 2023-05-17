ЕАБР заключил меморандум о сотрудничестве с южноамериканским FONPLATA
Документ направлен на поддержку устойчивого развития, инфраструктурных проектов, развития бизнеса и торговли в странах, представляющих интерес для обеих сторон
Алматы. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) заключил меморандум о взаимодействии с южноамериканским банком развития FONPLATA, сообщает пресс-служба ЕАБР.
Меморандум подписали председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и исполнительный вице-президент FONPLATA Мариана Прадо в ходе 46-го ежегодного совещания Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) в Алматы 16 мая 2023 года.
Целью меморандума является создание официальных рамок для стратегического, технического и оперативного сотрудничества между ЕАБР и FONPLATA. Он направлен на поддержку устойчивого развития, инфраструктурных проектов, развития бизнеса и торговли в странах, представляющих интерес для обеих сторон", - говорится в информации.
Согласно меморандуму, ЕАБР и FONPLATA планируют участвовать в софинансировании и оказывать финансовую помощь для устойчивого развития и развития инфраструктурных проектов в странах, регионах и местах, представляющих взаимный интерес. Также они намерены объединить государственный и частный секторы, облегчить доступ к новым рынкам и деловым потокам, расширить трансграничные торговые связи и провести исследования по вопросам устойчивого развития, ESG (экологические, социальные и управленческие аспекты), макроэкономики и регионального развития.
Сотрудничество между ЕАБР и FONPLATA также будет включать создание трастового фонда, управляемого FONPLATA и (или) ЕАБР, для финансирования, инвестирования или совместного финансирования проектов, а также для поддержки других совместных инвестиционных деятельностей в рамках согласованных областей сотрудничества.
Мы с радостью заключаем меморандум о взаимодействии с FONPLATA, что отражает наше стремление к укреплению партнерства с ведущими банками развития. Меморандум открывает перед Банком возможности для сотрудничества с новыми партнерами и дальнейшего развития. FONPLATA работает на развивающихся и пограничных рынках, сталкиваясь с аналогичными региональными проблемами, как и ЕАБР, и мы с нетерпением ждем возможности применить их опыт. Уверен, совместные усилия с FONPLATA принесут значительную пользу нашим странам и народам, способствуя экономическому росту и благосостоянию", - подчеркнул Подгузов.
В свою очередь Мариана Прадо отметила, что подписание этого меморандума является значимым событием и устанавливает рамки для стратегического, технического и оперативного сотрудничества между двумя организациями.
Это сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию, инфраструктурным проектам, развитию бизнеса и торговли в странах, которые представляют взаимный интерес для ЕАБР и FONPLATA", - подчеркнула представительница FONPLATA.
Для справки:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.
Уже 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц.
Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.
В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.