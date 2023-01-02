Единый платеж с зарплаты работников вводится в Казахстане

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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2023 года вступают в силу изменения в налоговом законодательстве по налогообложению дивидендов. В Комитете государственных доходов рассказали об изменениях.





Законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" предусмотрены следующие изменения налогового законодательства в части налогообложения дивидендов:





юридических лиц





- исключена действующая корректировка совокупного годового дохода (СГД) по КПН в части дивидендов;





Справочно: в случае выплаты дивидендов юридическим лицом, производящим уменьшение исчисленного корпоративного подоходного налога на 100% по деятельности, по которой предусмотрено такое уменьшение (подпункт 2) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);





- не исключаются из СГД дивиденды, полученные по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА) и облагаются у источника выплаты (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса, подпункт 5) пункта 1 статьи 307 Налогового кодекса);





- исключаются из СГД дивиденды по ценным бумагам, размещенным на биржах KASE, МФЦА, если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 4) пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса);





физических лиц





- применяется корректировка по ИПН по доходам в виде дивидендов полученным по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (KASE, МФЦА), если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются Правительством (подпункт 7) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса); - обложение ИПН у источника выплаты по единой ставке 10%, исключена ставка 5% для доходов в виде дивидендов (пункт 2 статьи 320 Налогового кодекса);





- изменены условия корректировки дохода в виде дивидендов. Предусмотрена корректировка по дивидендам, полученным от юридического лица-резидента за календарный год в пределах 30 000 МРП (подпункт 8) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса). Справочно: исключены условия - владение акциями или долями участия более трех лет, дивиденды выплачивает не недропользователь, доля недропользователя в лице, выплачивающем дивиденды не более 50%.





по дивидендам нерезидентов





- исключены льготы в части полного освобождения дивидендов нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) от налогообложения с установлением ставки 10% при выполнении условий установленных Налоговым кодесом (пункты 4 и 5 статьи 646 Налогового кодекса);





- сохранены льготы по дивидендам нерезидентов (ЮЛ и ФЛ) по ценным бумагам, находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи (KASE, МФЦА). Данные льготы будут применяться только при ведении регулярных торгов (критерии определяются Правительством Республики Казахстан).