06.12.2024, 10:14 7951
ЕНПФ сохранил пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2025 год
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2025 год останутся на прежнем уровне, сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
Размеры ПМД не изменились и остались на уровне 2024 года. Напомним, что в 2024 году размер ПМД также не поднимался", - отметили в фонде.
ПМД - это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, которая определяется, исходя из социально-экономических показателей, а также прогнозных расчетов будущих пенсионных взносов (от размера минимальной заработной платы) и инвестиционной доходности. Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.
При расчете ПМД на 2025 год были использованы следующие социально-экономические показатели на 2025 год:
- минимальный размер заработной платы - 85 тыс. тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге;
- минимальный размер пенсии - 62 771 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 46 228 тенге.
Несмотря на повышение отдельных социально-экономических показателей, сохранение размеров ПМД на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2024 годом) отчасти связано с тем, что без изменения остались такие важные параметры, как минимальный размер заработной платы и прогнозная годовая процентная ставка доходности пенсионных накоплений", - пояснили в ЕНПФ.
Пороги минимальной достаточноcти на 2025 год в рамках досрочного использования пенсионных накоплений за счет ОПВ, рассчитанные согласно методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений:
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02.12.2024, 14:18 24601
Курс доллара вырос до 530 тенге в казахстанских обменниках
Фото: pexels.com
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Курс покупки американской валюты в ряде обменных пунктов Казахстана достиг 530 тенге за доллар, передает корреспондент агентства.
Согласно данным сайта Kurs.kz, по состоянию на 14.18 2 декабря в ряде обменных пунктов в Астане доллар США продается по курсу 530 тенге за доллар. Курс покупки составляет 520 тенге за доллар.
Евро к настоящему времени продается по курсу 555 тенге за евро, покупается за 545 тенге за евро.
Ранее, по состоянию на 11.00 2 декабря, курс покупки доллара в обменниках Алматы составил от 516 до 518 тенге, продажи - от 518,5 до 521,8 тенге.
Напомним, по итогам ноября курс тенге ослаб на 5%. В период с 15 по 28 ноября Нацбанк проводил валютные интервенции, объем продажи валюты по итогам месяца составил более 1 млрд долларов США.
02.12.2024, 11:00 26411
По итогам ноября курс тенге ослаб на 5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября курс тенге ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 278 до 262 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,5 млрд долларов США, сообщили в Национальном банке РК.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за ноябрь составили 1260 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 23% от общего объема торгов и не более 60 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в декабре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 800 до 900 млн долларов США.
В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована.
Для повышения сбалансированности валютного рынка 19 ноября 2024 года в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан была возобновлена норма об обязательной продаже 50% валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.
В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.
В ноябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках указанной операции составил 133,8 млн долларов США. Таким образом, в ноябре продажа валюты в рамках зеркалирования сделки по покупке акций АО "Казатомпром" была завершена.
На внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня.
На фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в период с 15 по 28 ноября Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 1047 млн долларов США.
В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - отметили в Нацбанке.
По состоянию на 11.00 2 декабря курс покупки доллара в обменниках Алматы составляет от 516 до 518 тенге, продажи - от 518,5 до 521,8 тенге.
01.12.2024, 11:32 32706
В Миннацэкономики рассказали, будут ли банковские переводы облагаться налогом
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве национальной экономики РК прокомментировали распространяемую в Сети информацию об обложении банковских переводов граждан налогом на добавленную стоимость.
Речь идет об обложении налогом (НДС) комиссий, которые за свои услуги с клиентов взимают банки. Например, комиссии за переводы или выпуск карты. В проекте нового Налогового кодекса предлагается норма по отмене действующей льготы на финансовые операции банков второго уровня. Сами переводы, осуществляемые гражданами, облагаться налогом не будут", - проинформировали в МНЭ.
В ведомстве отметили, что если денежные переводы внутри одного банка осуществляются без комиссии, соответственно, в таких случаях налог не возникает.
Напоминаем, что проект нового Налогового кодекса находится на стадии разработки. Предлагаемые нормы обсуждаются в парламенте, с бизнес-сообществом и общественностью. Окончательный проект Кодекса будет принят в 2025 году", - добавили в министерстве.
29.11.2024, 10:03 45706
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку
Фото: Нацбанк
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
В Нацбанке отметили, что данное решение принято с учетом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции.
Годовая инфляция в Казахстане в октябре повысилась до 8,5% при существенном удорожании регулируемых услуг на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также растет устойчивая часть инфляции. Ускорению инфляции способствовал рост цен на непродовольственные товары и рыночные услуги в условиях высокого внутреннего спроса. Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет продолжающегося фискального стимулирования ввиду неисполнения доходной части бюджета. Инфляционные ожидания населения в октябре снизились, но продолжают оставаться волатильными", - сообщил финрегулятор.
Отмечается, что общее замедление глобальной инфляции, ослабление напряженности на рынке труда и более медленная деловая активность приводят к постепенному смягчению внешних монетарных условий в развитых экономиках. Вместе с тем, внешнее инфляционное давление усиливается в результате роста мировых цен на продовольствие, который наблюдается последние месяцы, и более высокой инфляции и значительных курсовых колебаний в России. Отмечается значительно возросшая волатильность на финансовых рынках, что может отразиться на росте неопределенности и инфляционных ожиданий.
По данным Нацбанка, в базовом сценарии цена на нефть марки Brent пересмотрена в сторону понижения до 70 долларов США за баррель в среднем до конца прогнозного периода. Сценарные условия сформированы с учетом фактической динамики цен, снижения спроса со стороны Китая, замедления мировой экономики и роста добычи в Северной и Южной Америке.
Прогноз инфляции на 2024 год уточнен до 8-9%. Прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год - до 5,5-7,5%. При этом устойчивая часть инфляции сложится вблизи 5% уже в 2026 году. Ожидается, что общая инфляция сформируется вблизи цели в 2027 году. Более высокие оценки по инфляции на предстоящие годы связаны с расширением фискального стимулирования, продолжением реформ ЖКУ, ослаблением обменного курса и усилением внешнего инфляционного давления. Риски прогноза инфляции связаны с ростом давления со стороны внутреннего спроса, ускорением внешней инфляции и повышенными инфляционными ожиданиями. Кроме того, сохраняется неопределенность касательно инструментов стабилизации государственных финансов. Дальнейшая либерализация регулируемых цен и тарифов, ее темпы и сроки также являются значимым риском прогноза.
Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год уточнен на уровне 4-4,5%. Прогнозы на 2025 и 2026 годы пересмотрены до 4,5-5,5% и 4,6-5,6%, соответственно.
Более низкие прогнозы связаны со снижением сценарных цен на нефть и умеренным внешним спросом. По оценкам Национального банка, в течение прогнозного периода экономика будет расти в условиях расширения спроса, опережающего возможности внутреннего предложения. Это будет оказывать устойчивое проинфляционное давление", - уточнили в Нацбанке.
Сообщается, что совокупные денежно-кредитные условия смягчились на фоне ослабления обменного курса, снижения процентных ставок в реальном выражении из-за возросшей инфляции, а также ее повышенных прогнозов на предстоящие годы.
В сочетании с возросшей волатильностью на финансовых рынках это потребовало повышения базовой ставки. На фоне волатильности на финансовых и энергетических рынках Комитет на ближайших решениях будет внимательно отслеживать необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для скорейшего возврата инфляции к траектории устойчивого замедления и достижения таргета в 5%", - добавили в Нацбанке.
Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 17 января 2025 года в 12.00.
Напомним, вчера доллар в обменниках Казахстана продавали по цене более 520 тенге за доллар. В Нацбанке прокомментировали резкий рост курса доллара.
28.11.2024, 14:42 52021
В Нацбанке прокомментировали резкий рост курса доллара
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обменный курс тенге на фоне ухудшения ряда фундаментальных факторов преодолел отметку в 500 тенге за доллар США, сообщили в Национальном банке Казахстана.
На текущий момент биржевые торги проходят в диапазоне 518-519 тенге за доллар США. Средневзвешенный курс тенге на 28 ноября составляет 512,58 тенге за доллар США, ослабев на 2,4% со вчерашнего дня", - сообщили в ведомстве.
По словам экспертов, негативное влияние на обменный курс оказывают как внешние, так и внутренние факторы.
На фоне изменения ряда внешних фундаментальных факторов, таких как глобальное укрепление доллара США, изменение стоимости сырьевых товаров и обострение геополитической ситуации в мире, повсеместно отмечается отрицательная динамика валют развивающихся рынков. Индекс DXY, который отслеживает курс доллара США по отношению к основным мировым валютам, вырос до 106,2 пункта (на 28 ноября), укрепившись почти на 2,2% с начала месяца. Индекс валют ЕМ c начала месяца снизился на 3,0% (на 28 ноября).
Сильный доллар - традиционно негативный фактор для сырьевых товаров. Кроме того, наблюдается рост волатильности цен на нефть, а также пессимистичный сентимент на фоне ожиданий экономистов о том, что потенциальные торговые пошлины и увеличение поставок нефти из США в период президентского срока Д.Трампа приведут к переизбытку предложения. Ускорилось ослабление российского рубля - валюты одного из ключевых торговых партнеров страны - на фоне введения новых санкций против финансового сектора РФ. В результате курс пары юань/рубль на бирже достиг 15,1 рубля за юань, ослабнув на 11,2% с начала ноября. Обменный курс доллара на международном валютном рынке Forex превысил 114,5 рубля за доллар, при этом рубль ослаб на 18% с начала месяца", - рассказали в Нацбанке.
В то же время на внутреннем валютном рынке наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов и ограниченность предложения, в том числе на фоне преодоления обменным курсом психологического уровня. Среднедневной объем торгов в ноябре этого года составил 238 млн долларов США, что почти в 1,5 раза больше, чем в ноябре прошлого года (193 млн долларов США) и значительно выше среднедневного объема торгов в августе-сентябре.
Совокупность указанных факторов оказывает давление на курс тенге, в отдельные периоды в ходе торгов наблюдается низкая ликвидность, создавая условия для спекулятивного давления и нарушая баланс на валютном рынке. Для недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты Национальный банк проводит валютные интервенции.
В случае возникновения рисков финансовой стабильности и чрезмерной волатильности обменного курса, не соответствующей фундаментальным факторам, Национальный банк готов продолжить проведение валютных интервенций для восстановления справедливого курсообразования и обеспечения нормального функционирования валютного рынка", - заключили в пресс-службе.
Напомним, что завтра, 29 ноября, Национальным банком будет приниматься решение по базовой ставке.
Между тем к настоящему времени курс доллара в обменниках страны достигает 526-527 тенге за доллар.
28.11.2024, 13:16 52931
Ставки по депозитам снизились в казахстанских банках Дополнено
По сравнению с сентябрем ставки снизились на 0,1%
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В казахстанских банках снизились ставки по депозитам, сообщает пресс-служба Нацбанка.
В сравнительной таблице ставки вознаграждения в октябре составили 13,1%, снизившись по сравнению с сентябрем на 0,1%.
Процентные ставки банков в валюте остаются прежними - 0,9%", - говорится в отчете Нацбанка.
Прежними также остались ставки на депозиты сроком на 1 месяц и от 3 месяцев до 1 года - 13,2% и 13,1% соответственно. Ставка не депозиты сроком от 1 до 3 месяцев снизилась на 0,2% и составила 12,7%.
Дополнено 28.11.2024, 14.05
Между тем, по данным сайта Kurs.kz, курс доллара в ряде обменных пунктов страны достиг 525 тенге за доллар.
Напомним, сегодня курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 517 тенге.
25.11.2024, 16:33 64866
Пенсионные активы казахстанцев за год выросли на 4,4 трлн тенге
В настоящее время сумма активов составляет 21,6 трлн тенге
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионные активы казахстанцев по состоянию на 1 ноября 2024 года составили 21,6 трлн тенге.
Рост за 10 месяцев текущего года превысил 3,7 трлн тенге (20,8%). За год пенсионные активы увеличились на сумму порядка 4,4 трлн тенге (или на 25,3%).
По состоянию на 1 ноября 2024 года пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) составили более 20,7 трлн тенге (прирост за год - 24,5%, с начала года - 19,9%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ сформирована в размере порядка 633,8 млрд тенге, показав рост за год на 15,3%, с начала текущего года - на 11,5%. Самый большой прирост (47,3% за год, 39,2% - с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил более 7,3 млрд тенге", - сообщает ЕНПФ.
На пенсионные счета вкладчиков (получателей) с 1 января 2024 года поступают дополнительные средства - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 10 месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 194,9 млрд тенге.
Поступления
Пенсионные взносы на счета вкладчиков за 10 месяцев 2024 года составили более 2,2 трлн тенге (рост на 29,7% или 514,6 млрд тенге по сравнению с показателем прошлого года).
Рост показывают все виды взносов: на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала года на 01.11.2024 г. поступило порядка 2 трлн тенге (это на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), по учету ОППВ - 94,5 млрд тенге (рост на 19,8%), ДПВ - 2,6 млрд тенге (рост на 38,0%). Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года на 01.11.2024 составил порядка 2,4 трлн тенге. Его объем увеличился более чем на 1,1 трлн тенге (или на 92,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пишет источник.
Выплаты и переводы
Выплаты по всем видам взносов и переводы в страховые организации из ЕНПФ за 10 месяцев 2024 года составили порядка 990 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего аналогичного периода почти в 2 раза.
429,1 млрд тенге составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение.
Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 171,6 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 39,8%.
За 10 месяцев с начала года также осуществлены выплаты по наследству - 50,3 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК -33,9 млрд тенге, лицам с инвалидностью - более 2,5 млрд тенге, на погребение - порядка 8,4 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 294,1 млрд тенге.
Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 865 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 945 752 тенге.
Количество ИПС
Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 ноября 2024 года составило 16,9 млн единиц (количество счетов с начала года выросло на более чем 4,6 млн единиц, или 37,5%, за год - на 37,9%). При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 ноября 2024 г. составило порядка 12,5 млн единиц, из них: более 11,1 млн - по ОПВ, 705,8 тыс. - по ОППВ, порядка 433,5 тыс. - по ДПВ", - сообщает фонд.
Количество условных пенсионных счетов в ЕНПФ, на которых учитываются ОПВР в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило порядка 4,5 млн единиц.
Вся актуальная информация о статистических данных по пенсионным активам, в том числе в разрезе регионов республики, размещена на сайте enpf.kz в разделе "Показатели".
21.11.2024, 18:09 79171
Российский ВТБ запустил мгновенные переводов по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане
Комиссия за перевод составляет 0,5%
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Москва. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Российский банк ВТБ запустил мгновенные онлайн-переводы по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане, сообщает пресс-служба банка.
Теперь розничные клиенты банка в России могут легко и выгодно отправлять деньги в Казахстан, которые поступают на карту получателя в тенге. Услуга позволяет переводить в рублях с последующей автоматической конвертацией в тенге. Комиссия за перевод составляет 0,5%, диапазон суммы перевода - от 100 рублей до 200 тысяч рублей за одну операцию", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что запуск переводов по номеру карты в Казахстан и другие страны - часть стратегии ВТБ по развитию международных финансовых сервисов для розничных клиентов.
Страны СНГ, включая Казахстан, стали ключевыми направлениями для отправки переводов клиентами, и мы стремимся к тому, чтобы независимый "финансовый мост" между нашими странами был надежным, доступным и удобным для всех пользователей. Переводы по номеру карты из Москвы в Астану станут такими же быстрыми, как и внутри России", - отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.
Напомним, в прошлом году ВТБ запустил переводы по картам "Мир" из Казахстана.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?