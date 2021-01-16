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ЕНПФ запустил новый сервис по проверке пенсионных накоплений

15.01.2021 16309
Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Новый сервис по проверке пенсионных накоплений с помощью SMS запустил ЕНПФ, передает Kazakhstan Today.
 
Для удобства вкладчиков ЕНПФ запустил новый дополнительный сервис для получения информации о пенсионных накоплениях, доступных для целевого использования на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям. 
 
Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал cabinet.enpf.kz/porog и авторизоваться посредством одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov.
 
Для авторизации с помощью одноразового пароля нужно сделать всего несколько шагов:
 
ввести свой ИИН и номер мобильного телефона;
 
дать своё согласие на сбор и обработку персональных данных;
 
нажать кнопку "Отправить код";
 
полученный шестизначный код ввести с мобильного телефона.
 
Данный дополнительный сервис удобен для вкладчиков и позволит быстро узнать порог достаточности без ЭЦП и посещения отделений ЕНПФ. Сервис полностью соответствует требованиям уполномоченных государственных органов, отметили в фонде.
 

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