Евразийский банк развития получил престижную премию за проект уличного освещения Атырау

АТЫРАУ. 9 СЕНТЯБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) получил престижную премию Environmental Finance's 2021 IMPACT Awards за проект уличного освещения Атырау, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Проект "Строительство сетей уличного освещения в городе Атырау" завершен в апреле этого года. Освещение было проведено на 238 улицах и 1 трассе (Атырау - Актобе), общая протяженность - 242 620 метров. ЕАБР направил на разработку и реализацию данной инициативы государственно-частного партнерства 8 млрд тенге. Проект реализован АО "Батыс транзит"", - сообщили в пресс-службе банка.





В рамках проекта осуществлён ряд энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий, включая внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением и установку LED-светильников, что позволило сократить затраты на обслуживание сети на 36%. При этом годовые выбросы углекислого газа снизились на 0,6828 тонн.

В результате строительства новых сетей уличного освещения на 44% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий в городе в вечернее и ночное время. Количество преступлений также снизилось - на 0,5%. Затраты на энергопотребление сетей уличного освещения снизились на 80%, расходов на обслуживание - на 36%. Строительство новых сетей уличного освещения осуществлено в том числе на улицах, где ранее оно отсутствовало.

Строительство сетей уличного освещения в Атырау оказало большой экологический и социальный эффект на жизнь всего города. Это снижение годовых выбросов углекислого газа, сокращение почти в два раза число ДТП. И я рад, что успех проекта теперь отмечен еще и на международном уровне. Финансирование проектов в области "зеленой" энергетики является для нас приоритетным в соответствии с ESG-подходами, изложенными в новой стратегии банка. За последние 5 лет мы оказали мощную финансовую поддержку проектам в области возобновляемой энергетики, энергоэффективности и обращения с отходами - общий объем инвестиций составил более 650 млн долларов США", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов.

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