Фондовый рынок Казахстана: эксперты ожидают быстрого роста количества брокерских счетов

АЛМАТЫ. 15 СЕНТЯБРЯ - На онлайн пресс-конференции на тему "Фондовый рынок Казахстана: новые технологии и возможности" руководители финансовой группы "ФИНАМ" рассказали о перспективах развития фондового рынка в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проанализировав текущую ситуацию в Казахстане, мы наблюдаем рост доходов населения... и констатируем то, что этот рост уже позволил достичь значений порядка 200 тыс. тенге средней заработной платы и доходов населения Казахстана. Мы отмечаем существенный рост вкладов, которые делает население Казахстана в банки и банковскую систему. И в последние годы этот показатель составляет 17-20% в год", - проинформировал председатель правления банка "ФИНАМ" Андрей Шульга.

Он отметил, что с каждым годом в разы увеличивается открытие инвестиционных счетов.

По нашему мнению, уровень проникновения фондового рынка в Казахстане находится на уровне 1%, и это открывает достаточно серьезные перспективы. Они на сегодня сдержаны достаточно высокой базовой ставкой Нацбанка Казахстана, которая недавно стала 9,5%. С этим связаны достаточно высокие ставки по банковским вкладам. Но, тем не менее, если смотреть ставки банков по вкладам в валюте, это в пределах 1%. Соответственно, имеющиеся возможности сегодня в республике открывают перспективы и новые горизонты для инвесторов. Наш партнер готов реализовать эти возможности и предоставить все необходимое для повышения уровня благосостояния населения," - сообщил Андрей Шульга.

По словам президента - председателя правления ФГ "ФИНАМ" Владислава Кочеткова, согласно данным Национального банка Казахстана на май - июнь текущего года, доля казахстанцев, которые участвуют в фондовой бирже как держатели акций, составляет порядка 175 тыс. человек.

Это порядка 1% населения страны. Мы предполагаем, что большая часть участвует в инвестиционных процессах на крупнейших мировых биржевых площадках. Если брать в совокупности - уровень проникновения, наверное, порядка 2-2,5% населения. В России - это порядка 15%, если брать от всего населения, в США - в районе 60% населения, в отдельных штатах - 80% плюс. В целом Россия сейчас показывает очень хорошую динамику проникновения фондового рынка, мы уже обгоняем Францию. Я думаю, что Казахстан будет показывать очень похожую динамику. Страну немного тормозит высокая ставка ЦБ и высокая ставка по депозитам. Конкуренция идет прежде всего между фондовым рынком и депозитами", - проинформировал Кочетков, отметив, что в ближайшее время динамика в РК будет очень похожа на то, что происходило в России последние 1,5 - 2 года.

Эксперты ожидают быстрый рост количества инвестиционных брокерских счетов.

Несмотря на то, что в Казахстане традиционно ставка выше на 2-3% (по депозитам) возможности рынка ценных бумаг все равно остаются достаточно интересными. Официально количество брокерских счетов в районе 170 тыс., я думаю реально - в районе 250 тыс. Будет расти достаточно быстро и до четверти населения страны в перспективе ближайших лет станут инвесторами", - сказал президент - председатель правления ФГ "ФИНАМ".

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