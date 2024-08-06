Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%

В текущем году детям было начислено по $100,05

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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2024 года казахстанские дети получили первые выплаты из Национального фонда. Следующее начисление средств детям намечено на февраль 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Напомним, инициированный президентом проект "Национальный фонд - детям" предусматривает отчисление 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на накопительные счета детей до 18 лет. Основные направления их использования - улучшение жилищных условий и оплата образования.





В прошлом году был принят соответствующий закон, учитывая многолетний опыт по реализации социальных проектов, оператором определен Единый накопительный пенсионный фонд.





В текущем году детям, достигшим 18 лет, уже начислено по $100,05. Общее число детей в возрасте до 18 лет на 31 декабря 2023 года составило 6,9 млн человек. Отслеживать отчисления можно на платформе egov.kz и сайте enpf.kz.





Согласно данным ЕНПФ, к 1 июля на улучшение жилищных условий и оплату образования было подано 16,6 тыс. заявок, из которых уже исполнены порядка 13 тыс. на общую сумму $1,3 млн.