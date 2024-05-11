10.05.2024, 13:22 3746
Грандиозный музыкальный OYU Fest пройдет при поддержке Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Фестиваль современной казахстанской музыки OYU Fest в этом году пройдет при поддержке генерального партнера - инновационной компании Kaspi.kz. Гости фестиваля увидят выступления топовых казахстанских исполнителей и узнают новые имена талантливых молодых музыкантов из разных регионов Казахстана.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Мы с удовольствием поддерживаем отечественные проекты, которые объединяют людей вокруг музыки, спорта, здорового образа жизни. Kaspi.kz уже много лет является генеральным партнером Алматы Марафона, фестиваля The Spirit of Tengri, проекта Qazaq National Parks и других. Нам очень понравилась идея OYU Fest - дать дорогу молодым талантливым исполнителям современной казахстанской музыки. Мы хотим, чтобы еще больше людей в стране и по всему миру познакомились с современной музыкой из Казахстана".
Айсултан Сеитов - основатель проекта OYU и QARA studios:
OYU родился в начале 2021 года как проект по исследованию современной музыки Центральной Азии, в частности, музыки Казахстана. Проект обрел популярность среди молодежи с первых же дней и дал возможность реализоваться новым музыкантам, и, также, возвратить больших артистов прошлого. OYU Live стал новой площадкой для развития индустрии, привнес новые стандарты, возродил любовь к казахстанской музыке. Спустя год мы запустили OYU Fest - эта была наша инициатива, где мы даем дань уважения и любви к музыке в целом. В этом году фестиваль пройдет уже в третий раз, и мы рады, что с нами казахстанская компания Kaspi.kz. Благодаря этому партнерству мы сможем поддержать еще больше талантливых музыкантов, развивать культуру фестивалей в Казахстане и сделать классную качественную музыку более доступной для всех".
Фестиваль пройдет 1 июня на Первомайских прудах в Алматы и 27 июля - в гольф-клубе "Астана". Будет легендарный лайн-ап: "Dequine", "Shiza", "Ayau", "Aikyn", "Kunzharyq", "Marhaba Säbi" и другие звезды современной музыки.
Гостей фестиваля также ждут традиционные развлечения: алтыбакан, асык, батуты, детские аниматоры, guitar hero, интерактивные конкурсы от партнеров фестиваля и много вкусного от любимых ресторанов Алматы и Астаны.
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04.05.2024, 10:09 17146
В Казахстане за формальный техосмотр планируют увеличить штраф
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Предусмотрены изменения в Кодекс РК "Об административных правонарушениях" в части увеличения штрафов за формальный технический осмотр с 30 до 100 МРП. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.
Последствия формального проведения (не проведения) технического осмотра выражаются в допуске транспортных средств с техническими неисправностями к дорожному движению, что влечет за собой рост уровня дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. В этой связи штрафы должны быть соразмерны таким правонарушениям и быть способными предотвратить дальнейшее их совершение", - отмечают специалисты.
За правонарушения, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрено лишение разрешения на деятельность оператора технического осмотра сроком до трех лет.
Также в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление требований к деятельности операторов технического осмотра в связи с формальным его проведением, в том числе в силу несоответствия операторов базовым условиям для качественного проведения техосмотра. В этом случае усиление предусматривает переход от уведомительного порядка к разрешительной системе.
Ожидается, что принятие данных поправок позволит улучшить качество проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств и сократить количество недобросовестных операторов технического осмотра в два раза.
По данным ведомства, на сегодняшний день на рынке данную услугу оказывают порядка 960 операторов технического осмотра.
03.05.2024, 12:28 21096
"Нацфонд - детям" - как в приложении Halyk приумножить средства по программе
Фото: Halyk Bank
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Каждый родитель мечтает о качественном образовании для своего ребенка, особенно актуально это становится когда у Вас в семье есть старшекласник. Часто возникают такие вопросы как: "Какой выбрать ВУЗ?", "Сколько стоит образование?", "Достаточно ли денег для оплаты за обучение".
Лучше об этом позаботиться заранее:
Во-первых, открыть депозит в Банке и начать откладывать уже сейчас. Тем более что в Halyk Bank есть специальный депозит AQYL, в рамках которого не только Банк выплачивает процентное вознаграждение, но и государство предоставляет дополнительную премию до 7%. С учетом вознаграждения Банка и премии государства, доходность вклада достигает до 20%.
Во-вторых, узнать сумму накоплений в рамках программы "Нацфонд - детям". Согласно условиям программы всем детям - гражданам Казахстана ежегодно будет начисляться 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан. Основная цель программы - это поддержка молодого поколения и предоставление ему возможности получить высшее образование или улучшить свои жилищные условия.
Проверить, сколько денег накопилось на счету у ребенка возможно самостоятельно в любой момент в мобильном приложении Halyk. Для этого достаточно зайти в раздел "Госуслуги" и выбрать "Цифровые документы", где можно увидеть документы своих детей. Там же есть возможность узнать сумму начислений из Нацфонда на текущий момент.
В-третьих, по достижению 18-и лет ваш ребенок сможет самостоятельно запустить заявку на получение своих накоплений в мобильном приложении Halyk и использовапть их как на оплату образования, так и на пополнение образовательного депозита AQYL.
Кстати, Halyk Bank на сегодняшний день единственный из банков второго уровня, в мобильном приложении которого есть возможность подачи заявки на получение целевых накоплений из Нацфонда.
Итак, Вы можете воспользоваться всеми преимуществами в одном Банке и заранее обеспечить лучшее образование для Вашего ребенка, а для себя - спокойный сон.
Если Вашему ребенку в этом году уже исполнилось 18 лет, то он может самостоятельно подать заявку на получение денег с Нацфонда и открыть депозит AQYL онлайн. Деньги можно направить на оплату за образование как внутри страны, так и за границей.
Для многих казахстанцев это отличный шанс дать своим детям качественное образование в лучших учебных заведениях.
Дополнительную информацию об условиях образовательного вклада AQYL и возможность его открытия онлайн через мобильное приложение Halyk можно найти перейдя по ссылке.
23.04.2024, 09:26 42991
АФМ проверит расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений, проверят в Агентстве по финансовому мониторингу. Такое поручение дал председатель АФМ Дмитрий Малахов.
Он отметил необходимость обеспечения качественного расследования и оценки тому, куда ушли выделенные деньги.
Руководителям территориальных департаментов Агентства необходимо без вмешательства в деятельность госорганов и хозсубъектов изучить рациональное использование денег для строительства дамб, объектов водоотведения, а также углубления русел рек", - поручил Малахов.
Напомним, по поручению главы государства правительством, квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено свыше 140 млрд тенге.
Глава АФМ поручил обеспечить целевое использование денег, выделенных для устранения последствий, чтобы они реально дошли до всех пострадавших граждан.
Органами по финансовому мониторингу в городе Алматы, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в области Улытау возбуждено четыре дела по признакам хищения. 5 лиц признаны подозреваемыми. Общая сумма ущерба превысила 1 млрд тенге", - сообщили в АФМ.
Кроме того, глава ведомства отметил, что превентивная работа должна быть направлена на противодействие активизации мошенников, объявляющих сборы денег якобы на помощь пострадавшим.
Особое внимание поручено уделить недопущению роста цен. Для этого будет продолжена работа по мониторингу стоимости продуктов питания, питьевой воды, лекарственных средств и других предметов первой необходимости.
В агентстве также не исключают риски спекуляции с ценами на строительные материалы. Борьба с выявленными фактами будет проводиться с использованием аналитических инструментов.
Председателем агентства поручено активизировать работу с местными исполнительными органами по недопущению необоснованного завышения цен и разработать предложения по исключению возможных манипуляций.
О фактах злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений можно сообщить через телеграм-бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется.
Ранее сообщалось, что в Казахстане более 500 гидротехнических сооружений требуют ремонта.
Напомним, Агентством по финансовому мониторингу ведутся досудебные расследования в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию плотин. В Алматы директор подрядной организации, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, подозревается в хищении бюджетных средств. ТОО реализовало проект "Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай". Ответственные лица ТОО подозреваются в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Предварительная сумма ущерба составляет более 775 млн тенге.
19.04.2024, 10:24 54571
Какую помощь оказывает правительство пострадавшим от паводков в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. Пострадавшие казахстанцы подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 16 343 заявки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По состоянию на 19 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 6787 семей на сумму около 2,4 млрд тенге. Объем компенсаций за понесенный материальный ущерб достиг 565,7 млн тенге. Эта мера поддержки затронула 1377 семей.
На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовано 3053 жилых дома, по 1807 объектам проведена оценка.
206 семей уже получили выплаты на проведение ремонтных работ на сумму более 254 млн тенге.
Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", - отметили в правительстве.
Ранее сообщалось, что каждой пострадавшей семье будет представлена единовременная компенсация в размере 100 МРП. Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва правительства. Дома, нуждающиеся в ремонте, будут восстановлены за счет средств акиматов. По дачным домам размер компенсации составит до 100 МРП.
19.04.2024, 09:35 55191
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии на 1 апреля 2024 года составил 132 595 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 901 тенге, базовой пенсии - 42 694 тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
С начала года из республиканского бюджета казахстанцам выплачено пенсий на сумму 926,5 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 291,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 635,1 млрд тенге.
По состоянию на 1 апреля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 364 тыс. человек.
Напомним, на 1 января 2024 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда были сформированы пенсионные накопления на сумму 17,9 триллионов тенге. За 2023 год сумма накоплений увеличилась на 3,2 трлн тенге или на 21,8%.
12.04.2024, 12:03 67791
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,75%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Годовая инфляция в феврале и марте продолжила снижаться, однако более медленными темпами. Инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Внешний инфляционный фон продолжает складываться нейтрально при продолжении тренда снижения цен на зерновые на мировых рынках. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий.
В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено. Оно начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции", - заявили в Нацбанке.
Также сообщается, что годовая инфляция в марте 2024 года замедлилась до 9,1%, формируясь несколько выше прогнозной траектории.
Отклонение происходило под влиянием более быстрого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Снижению инфляции способствует умеренно жесткая денежно-кредитная политика и снижение мировых цен на зерновые", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в феврале Нацбанк снизил базовую ставку до 14,75%.
01.04.2024, 20:40 89611
Jusan Bank возглавит Гульмира Джумадиллаева
Кандидатуру согласовало АРРФР
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка согласовало кандидатуру Гульмиры Джумадиллаевой на должность главы Jusan Bank, сообщает пресс-служба ведомства.
Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка была согласована Джумадиллаева Гульмира Джанибековна на должность председателя правления АО First Heartland Jusan Bank", - говорится в сообщении.
Гульмира Джумадиллаева в период с 2007 по 2021 год занимала должность заместителя председателя правления Kaspi Bank. До этого работала в АО "Нурбанк".
29.03.2024, 20:03 97741
В рамках программы "7-20-25" выдан 73 161 заем - Нацбанк
Почти половину этой суммы потратили в Астане
Фото: НБ РК
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 28 марта выдан 73 161 заем на сумму 999 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка.
В Астане выдано 26 472 займа на 418,2 миллиарда тенге, Алматы - 14 860 займов на 231,7 миллиарда тенге, Шымкенте - 5417 займов на 67,5 миллиарда тенге.
Ранее Нацбанк продлил программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25". Также регулятор определил бюджет для программы на 2024 год.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?