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Индекс KASE снизился на 5,3%

06.04.2022, 13:59 5226
Индекс KASE снизился на 5,3%
Фото: twitter/KASE
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Индекс KASE по итогам февраля 2022 года снизился на 5,3%, до 3 361,98 пункта. Наибольшее снижение произошло по акциям АО "Казахтелеком" (-12,4%) и АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (-12,4%), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Капитализация рынка акций уменьшилась за февраль 2022 года на 13,3%, или 3,5 трлн тенге, за счет снижения стоимости акций листингуемых компаний и по состоянию на 1 марта 2022 года составила 23,1 трлн тенге. Объем торгов акциями в феврале текущего года составил 10,3 млрд тенге, увеличившись на 3,4%, или 0,3 млрд тенге, относительно объема торгов акциями за январь 2022 года", - сообщает пресс-служба Казахстанской фондовой биржи. 

 
Объем торгуемого на KASE корпоративного долга за февраль 2022 года снизился на 2,6%, или 417 млрд тенге, по отношению к предыдущему периоду в связи с погашением и истечением срока обращения отдельных выпусков облигаций. И по состоянию на 1 марта 2022 года составил 15,0 трлн тенге. На 1 марта 2022 года в торговых списках KASE находились 324 выпуска корпоративных облигаций 82 эмитентов.
 
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в феврале 2022 года увеличился в 3,3 раза относительно предыдущего месяца, до 91,8 млрд тенге, за счет увеличения объемов торгов на вторичном рынке облигаций на 3,1 раза, до 82,4 млрд тенге. При этом объем размещения на первичном рынке корпоративных облигаций составил 9,5 млрд тенге.
 
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков второго уровня составила 1,0%, брокерско-дилерских организаций - 2,2%, других институциональных инвесторов - 8,0%, прочих юридических лиц - 87,1%, доля физических лиц - 1,7%. Доля нерезидентов составила 12,6%.
 
Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, по итогам февраля 2022 года составила 17,7 трлн тенге, увеличившись относительно показателей января 2022 года на 2,3%, или 395,7 млрд тенге. 
 
Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам февраля 2022 года составил 333,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с январем 2022 года на 41,2%, или 97,2, млрд тенге.
 
Объем торгов на первичном рынке государственных ценных бумаг в феврале 2022 года вырос на 25,9%, или 43,6 млрд тенге, по сравнению с январем 2022 года и составил 212 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан.
 
Совокупный объем активов под управлением на рынке коллективных инвестиций по итогам февраля 2022 года составил 527,2 млрд тенге, увеличившись на 62,2 млрд тенге, или 13,4% (рост с начала 2022 года - 9,1%). Данное увеличение произошло прежде всего за счет роста портфеля ценных бумаг (на 58,9 млрд тенге, или 14,2%). Существенное влияние оказали рост портфеля ценных бумаг эмитентов-нерезидентов (на 41 млрд тенге, или 12,8%) и эмитентов-резидентов (на 14,4 млрд тенге, или 19,7%).
 
На 1 марта 2022 года основным активом паевых инвестиционных фондов является портфель ценных бумаг, который составляет 473,5 млрд тенге, или 89,8% от совокупных активов, при этом 98,45% портфеля состоит из ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте.
 

 

новости по теме

Нацбанк не будет препятствовать сотрудничеству с российской платежной системой "Мир"

06.04.2022, 14:32 4806
Нацбанк не будет препятствовать сотрудничеству с российской платежной системой "Мир"
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Национальный банк Казахстана не будет вмешиваться в сотрудничество банков республики с платежной системой "Мир", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Финансовые организации Казахстана в рамках действующего законодательства самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, исходя из коммерческих и иных интересов устанавливают деловые отношения с соответствующими сторонами, несут ответственность по своим обязательствам и принимаемым стратегическим и операционным решениям", - сообщается в ответе Центрального банка РК на запрос РИА Новости


Как сообщает агентство, 10 марта Центробанк Украины обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Киргизии с просьбой прекратить какие-либо операции с картами платежной системы "Мир" на территории этих стран.
 

Национальный банк Казахстана не оказывает избыточного влияния на деятельность финансовых организаций и осуществляет регулирование в рамках требований, установленных законодательством", - говорится в ответе Нацбанка на вопрос агентства о том, планирует ли он удовлетворить эту просьбу Киева.

 
В Нацбанке подчеркнули, что деятельность финансовых организаций может непосредственно затрагивать интересы клиентов, а также оказывать влияние на реализацию договорных отношений (исполнение требований и обязательств), которые финансовая организация самостоятельно устанавливает с клиентами с учетом потенциальных рисков и действующих ограничений.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появились сервисы по открытию банковских карт для россиян.
 

В РК утверждены критерии отнесения операций на банковских счетах физлиц к операциям, имеющим признаки дохода

05.04.2022, 13:05 8116
В РК утверждены критерии отнесения операций на банковских счетах физлиц к операциям, имеющим признаки дохода
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Приказом министра финансов от 29 марта 2022 года утверждены критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Также утверждаются правила и срок представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
 

Критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности", - говорится в документе.

 
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
 

Стал известен курс тенге на выходные дни

01.04.2022, 17:20 15716
Стал известен курс тенге на выходные дни
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 472,81 тенге, поднявшись за день на 5,78 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 471,13 тенге. Курс евро установлен Нацбанком в 517,98 тенге.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 476 - 478,8 тенге.
 
Напомним, по итогам месяца объем валютных интервенций Национального банка Республики Казахстан составил 990,5 млн долларов США, или 29% от общего объема биржевых торгов.
 

Валютные интервенции на $990 миллионов провел Нацбанк в марте

01.04.2022, 10:08 17521
Валютные интервенции на $990 миллионов провел Нацбанк в марте
НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - По итогам месяца объем валютных интервенций Национального банка Республики Казахстан составил 990,5 млн долларов США, или 29% от общего объема биржевых торгов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Валютные интервенции проводились для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке в первой половине марта, объяснили в пресс-службе НБ РК.
 

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили 890,9 млн долларов США. Доля валютных интервенций Национального банка и продаж из Национального фонда составила 55% от общего объема торгов", - говорится в сообщении Нацбанка.

 
Отмечается, что Нацбанк не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.
 

В связи с высоким уровнем геополитической напряженности тенге достигал исторического максимума в 512,17 тенге за доллар США по состоянию на 15 марта 2022 года. Однако после этого траектория движения национальной валюты изменилась в сторону укрепления. Так, 31 марта по итогам торгов на биржевой площадке KASE курс тенге сложился на уровне 467,03 тенге за доллар США, укрепившись с начала марта на 5,7%. Укрепление тенге происходило на фоне коррекции на международных финансовых рынках, а также периода налоговых выплат", - проинформировали специалисты.

 
По их словам, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.
 

При этом отмечаем, что Национальный банк продолжает работу по переходу к полноценному режиму инфляционного таргетирования, необходимым условием для которого являются структурные изменения в экономике, снижение льготного государственного кредитования, а также приверженность принципам свободного плавания обменного курса", - добавили в ведомстве.

 

В Нацбанке сообщили о сокращении дефицита платежного баланса

31.03.2022, 20:01 21851
В Нацбанке сообщили о сокращении дефицита платежного баланса
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Национальным банком сформирован отчетный платежный баланс по итогам 2021 года. Текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в 5,7 млрд долларов по сравнению с дефицитом в 6,6 млрд долларов за 2020 год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сокращение дефицита текущего счета связано с двукратным ростом положительного сальдо торгового баланса за счет увеличения экспорта товаров, сообщает пресс-служба НБ РК.
 
В сравнении с предварительными данными, опубликованными в январе 2022 года, текущий счет платежного баланса за 2021 год практически не изменился. Корректировка в сторону незначительного увеличения дефицита связана с уточнениями данных по международной торговле и поступившими отчетами респондентов.
 
В отчетном периоде экспорт товаров по сравнению с показателем за 2020 год вырос на 27,5%, до 60,3 млрд долларов. Увеличение в основном связано с ростом экспорта нефти и газового конденсата. Импорт товаров вырос на 7,1%, до 39,7 млрд долларов, что обусловлено ростом ввоза потребительских и промежуточных товаров. В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось вдвое, до 20,7 млрд долларов.
 
По итогам 2021 года дефицит баланса первичных доходов вырос на 60,5% и составил 24,2 млрд долларов. Увеличение дефицита произошло за счет роста доходов иностранных прямых инвесторов.
 
Чистый приток по финансовому счету (без учета резервных активов) за 2021 год составил 3,0 млрд долларов (14,8 млрд долларов в 2020 году). Более высокий прирост обязательств резидентов по сравнению с ростом их активов обеспечил по финансовым операциям чистый приток капитала, или чистое заимствование из остальных стран.
 
Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 января 2022 года оценивались в 34,4 млрд долларов, что покрывает потребности финансирования 8,7 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.
 

Курс доллара вырос почти на 8 тенге

31.03.2022, 19:41 22226
Курс доллара вырос почти на 8 тенге
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - По информации Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 467,03 тенге, поднявшись с утра на 7,88 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Торги по евро не проводились.
 
В обменниках доллары покупают/продают по 470-473,5 тенге.
 

Фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе январских событий

31.03.2022, 14:19 23861
Фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе январских событий
Фото: Facebook/Шелепова
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Фонд "Казакстан халкына" выплатил 495 млн тенге пострадавшим в ходе трагических январских событий, сообщается на сайте фонда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Состоялось очередное заседание попечительского совета общественного фонда "Казакстан халкына", на котором рассмотрен отчет правления фонда об оказанной благотворительной помощи по состоянию на 25 марта 2022 года. 
 
Сообщается, что фондом оказана благотворительная помощь пострадавшим в ходе трагических январских событий на общую сумму 495 млн тенге, в том числе:
 
- семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и национальной безопасности - 133 млн тенге;
 
- военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и национальной безопасности, получившим тяжелые ранения - 318 млн тенге;
 
- семьям погибших граждан РК, оказавшихся случайными жертвами январских событий - 35 млн тенге;
 
- семьям детей, получивших ранения во время январских событий - 9 млн тенге.
 
Отмечается, что по данному направлению работа еще продолжается, обстоятельства гибели граждан расследуются компетентными органами.
 
Кроме того, фондом произведена оплата приобретения незарегистрированного в Республике Казахстан лекарственного препарата Onasemnogene Abeparvovec (ZOLGENSMA) для 4 детей со спинальной мышечной атрофией на общую сумму 3,7 млрд тенге. Пациенты госпитализированы, у всех пациентов произведен забор биоматериала для производства препарата индивидуально для каждого пациента. Первому ребенку препарат введен 26 марта, остальным планируется до 8 апреля.
 
Попечительским советом утверждено положение о правлении фонда, принята к сведению информация о рассмотрении заявок и обращений, поступающих на онлайн-платформу atamekenim.kz, работе консультационно-совещательных органов, созданных при фонде, а также информация о внутренних нормативных документах фонда.
 
Попечительским советом дано поручение правлению создать рабочую группу по разработке подходов и четких критериев по определению категорий граждан - получателей адресной помощи из числа социально уязвимых категорий населения - многодетные семьи, получатели АСП, инвалиды и другие категории, остро нуждающиеся в продуктах питания, предметах первой необходимости, лекарствах.
 

Доллар США укрепился по итогам торгов на 6 тенге

31.03.2022, 11:16 23976
Доллар США укрепился по итогам торгов на 6 тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара США вырос и составил 465,49 тенге за доллар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Средневзвешенный курс американской валюты вырос по итогам утренних торгов на 6,34 тенге и составил 465,49 тенге.
 
Обменные пункты страны в настоящее время продают доллар в среднем по 466 тенге.

Напомним, на вчерашних торгах доллар США подешевел сразу на 11 тенге.
 

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