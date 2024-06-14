Инфляция в Казахстане за год снизилась более чем в 2 раза - глава Нацбанка

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов рассказал, кто понес за это ответственность

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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сумма неэффективного использования бюджетных средств в 2023 году составила 489 млрд тенге, сообщил сегодня в мажилисе председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов.





В правоохранительные органы передано 23 материала аудита. Привлечены к дисциплинарной ответственности 123 должностных лица, к административной - 32 физических и юридических лица. В отчетном периоде восстановлено и возмещено 28 млрд тенге", - рассказал Смаилов.





В пример он привел освоение средств по проектам "Комфортная школа" и "Модернизация сельского здравоохранения".





По первому нацпроекту финансирование на 2023 год было предоставлено в полном объеме, а освоено всего 38%. По второму проекту не завершено проектирование по 227 объектам, на начало текущего года не сданы в эксплуатацию 17% объектов.





Это непозволительная роскошь в условиях жесткой экономии средств", - подчеркнул глава палаты.





По результатам аудита в 4 областях - Абай, Жетісу, Ұлытау и Алматинской - отмечено несоблюдение нормативных сроков строительства по 27% бюджетных инвестиционных проектов.





Реализация отдельных проектов длится до 10 лет. По несвоевременно завершенным проектам уже отмечено удорожание суммарно более чем на 60%. По остальным только предстоит узнать, во что выльется нерасторопность регионов в реализации важных инженерных и инфраструктурных проектов", - рассказал Смаилов.





При этом, по его словам, оплата за невыполненный объем работы почти на 3,4 млрд тенге уже произведена.









Глава палаты подчеркнул, что в реализации бюджетных инвестиционных проектов нужно навести порядок. В частности, прекратить повсеместную практику затягивания сроков исполнения и удорожания проектов.





Он также назвал вопиющим фактом то, что субъекты квазигоссектора, участвуя в реализации общестрановых задач, только за 2023 год из республиканского бюджета получили финансирование почти на 1,2 трлн тенге, при этом неиспользованный ими остаток по итогам года вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим периодом.





Пора квазигоссектору отвечать за неосвоение и низкую результативность при планировании бюджета и его исполнении наравне с государственными органами - на площадке парламента", - заявил Смаилов.





По его мнению, в стране должен заработать механизм возврата неиспользованных средств, ранее выделенных на увеличение уставного капитала. Также необходимо прекратить практику их накопления на контрольных счетах.