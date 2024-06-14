Инфляция в Казахстане за год снизилась более чем в 2 раза - глава Нацбанка
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на замедление глобальной экономической активности в 2023 году, Казахстану удалось улучшить макроэкономический баланс, поддержав экономический рост и одновременно значительно снизив инфляцию, заявил сегодня на пленарном заседании сената глава Нацбанка Тимур Сулейменов.
Казахстану, несмотря на внешнеэкономическую нестабильность, в 2023 году удалось обеспечить экономический рост на уровне 5,1% - выше роста мирового ВВП. Динамика внутреннего спроса в 2023 году демонстрировала устойчивые темпы роста. Так, расходы домохозяйств на конечное потребление выросли на 4,5%. Валовое накопление основного капитала выросло на 20,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 13,7%. Рост инвестиций наблюдался практически во всех секторах экономики", - подчеркнул глава Нацбанка.
В то же время, по его словам, высокие темпы потребительского и инвестиционного спроса способствовали ускорению роста импорта в 2023 году на 17,9%. Экспорт снизился на 6,7% вследствие снижения цен на сырье.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики Нацбанка, антиинфляционных мер правительства и на фоне стабилизации внешних цен инфляция в Казахстане снизилась более чем в 2 раза до 9,8% с максимума 21,3% в феврале 2023 года. Тренд на стабилизацию инфляционных процессов позволил нам постепенно снизить базовую ставку в 2023 году с 16,75% до 15,75%. В текущем году мы снизили ставку до 14,5%", - заявил Сулейменов.
Несмотря на это, инфляция все еще находится выше целевого уровня. Сохраняются проинфляционные риски.
Среди рисков особого внимания требуют внутренний потребительский и инвестиционный спрос, инфляционные ожидания, повышение регулируемых цен и фискальные расходы", - пояснил глава Нацбанка.
В частности, Сулейменов затронул тему повышения тарифов.
Модернизация инфраструктуры ЖКХ - назревшая и необходимая мера. Мы, как Нацбанк, поддерживаем ее и не реагируем ставкой на прямые эффекты от повышения тарифов, при этом внимательно отслеживая вторичные эффекты. Полагаем, что программа "Тариф в обмен на инвестиции" должна сказаться положительно на экономике в долгосрочной перспективе. Вместе с тем важно обеспечить реализацию новой тарифной политики на принципах прозрачности, подотчетности и публичности. Собранные в результате повышения тарифов деньги должны быть целевым образом использованы на эффективное обновление фондов. Иначе в будущем опять потребуется повышение тарифов с соответствующим эффектом на инфляцию", - считает Сулейменов.
На инфляцию, по его мнению, влияет также высокий объем трат и трансфертов из Нацфонда.
Более важным, на наш взгляд, показателем является ненефтяной дефицит. В прошлом году он составил 8,3%. В этой связи как никогда важна проводимая правительством и парламентом работа над новыми бюджетным и налоговым кодексом. Здоровая и контрцикличная фискальная политика создаст долгосрочную основу для экономического роста и низкой стабильной инфляции. В этом контексте считаем важным таргетировать именно ненефтяной дефицит", - подчеркнул Сулейменов.
Он пообещал, что Нацбанк продолжит дезинфляционную денежно-кредитную политику для достижения среднесрочной цели по инфляции в 5%.
Он отметил и другие позитивные тенденции:
- по итогам 2023 года курс тенге укрепился на 1,7%;
- привлекательные процентные ставки по тенговым активам на фоне проводимой монетарной политики позволили достичь рекордного уровня депозитов 34,7 трлн тенге к концу 2023 года. Рост депозитов составил 3,7 трлн тенге или 12%;
- долларизация депозитов снизилась до исторически низкого уровня 23,2%;
- активы Национального фонда увеличились до 60 млрд долл. Получен рекордный инвестиционный доход в размере 6,2 млрд долл. или 11,4% годовых;
- золотовалютные резервы показали рост почти на 1 млрд, составив 36 млрд долларов;
- пенсионные активы ЕНПФ под управлением Нацбанка увеличились на 3,2 трлн тенге до 17,8 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода составил 1,6 трлн тенге, показав годовой рост на 76% или 690 млрд тенге;
- доходность пенсионных активов за прошлый год сложилась на уровне 10,1%;
- кредитование экономики в расширенном определении в 2023 году выросло на 20,3%, до 29,8 трлн тенге. Кредиты бизнесу выросли на 14,1%, до 16,5 трлн тенге;
- займы малому предпринимательству выросли на 26,2%;
- за 2023 год Нацбанком проведено операций на общую сумму 980,3 трлн тенге, а показатель доступности превысил 99,95%, что соответствует лучшей мировой практике.
Также Сулейменов заявил о дальнейшем выстраивании национальной цифровой финансовой инфраструктуры.
В прошлом году мы в пилотном режиме запустили отдельные компоненты НЦФИ - цифровой тенге, платформу Open API, Антифрод-центр. Пользуюсь случаем, хочу поблагодарить депутатский корпус за поддержку инициатив Национального банка по законодательному закреплению основ работы Антифрод-центра, что позволит нам уже в июле полноценно его запустить", - заявил, обращаясь к депутатам, Сулейменов.
Он добавил, что Нацбанк продолжит активную работу с правительством для обеспечения макроэкономической стабильности и снижения инфляции.