По разным оценкам, из Казахстана незаконно вывели от 85 млрд до 167,4 млрд долларов
новости по теме
Чистая прибыль казахстанских банков за год снизилась более чем на 46%
На 1 июля 2022 года она составила 2,7% (1 июля 2021 года - 3,2%), рентабельность капитала (ROE) - 21,9% (1 июля 2021 года - 25,9%)", - сообщается в отчете.
Объем кредитов в национальной валюте в июне 2022 года увеличился на 1,9%, до 18,25 трлн тенге, объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 11,8%, до 1,8 трлн тенге. Удельный вес кредитов в тенге на 1 июля 2022 года составил 91,0%", - сообщает АРРФР.
На 1 июля коэффициент достаточности основного капитала казахстанских банков составил 16,4%, собственного капитала - 19,8%. Это существенно превышает установленные законодательством нормативы", - отметили в агентстве.
Сбой произошел в информационной системе ЭСФ
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что посредством информационной системы "Электронные счета-фактуры" (ИС ЭСФ) по причине технической ошибки ранее 1 августа 2022 года 11.12 направлено некорректное оповещение. Просим не обращать внимание на данное оповещение и нажать кнопку "Ознакомился", - сообщили в КГД.
В РК чаще всего подделывают банкноты номиналом 2000 тенге
КФГД утвердил ставки по тенговым депозитам на сентябрь
Максимальные ставки по всем видам депозитов физических лиц в национальной валюте остались без изменений и были сохранены на уровне августовских значений", - сообщили в фонде.
Средневзвешенный курс тенге на KASE укрепился
В Агентстве по развитию финрынка предупредили о мошенниках
- Объясните пожилым людям и молодым родственникам, что не нужно безоговорочно верить незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов.
- Если звонящие к вам обращаются по имени и отчеству и знают ваш адрес проживания, это не означает, что эти люди являются официальными лицами. Эти данные можно получить разными способами, они даже находятся в открытом доступе в интернете.
- Обязательно спрашивайте Ф.И.О. и должность сотрудника и перепроверьте, позвонив на горячую линию или колл-центр организации, от чьего имени звонят якобы их представители.
- Если звонит близкий человек с незнакомого номера и говорит, что попал в беду, просит перевести ему деньги, завершите разговор и перезвоните ему.
- Никогда и никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты своей банковской карты, срок действия карты, CVC/CVV-код, кодовое слово и остаток денежных средств.
- Банковские сотрудники, операторы колл-центров банков никогда не будут спрашивать персональные данные по телефону. Эти конфиденциальные сведения нужны только мошенникам.
В Алматы изменились условия программы льготного кредитования МСБ
В соответствии с обновленными условиями программы максимальная ставка по льготным кредитам снижена с 7 до 6%. Максимальная сумма кредита составляет 100 млн тенге, срок кредитования - до 7 лет", - проинформировали в акимате.
КФГД повысил ставки по тенговым депозитам
|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Июль1
|
Август
|
Июль1
|
Август
|
Несрочные депозиты
|
14,0▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
14,5▲
|
14,5▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
6 месяцев
|
14,5▲
|
14,5▲
|
14,0▲
|
14,0▲
|
12 месяцев
|
14,0▲
|
14,0▲
|
13,7▲
|
13,7▲
|
24 месяца
|
9,9▲
|
9,9▲
|
9,7▲
|
9,7▲
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
15,5▲
|
15,5▲
|
15,0▲
|
15,0▲
|
6 месяцев
|
16,0▲
|
16,0▲
|
15,5▲
|
15,5▲
|
12 месяцев
|
15,7▲
|
15,7▲
|
14,5▲
|
14,5▲
|
24 месяца
|
13,0▲
|
13,0▲
|
12,2▲
|
12,2▲
Читаемое
06.08.2022, 08:49В Казахстане зарегистрировано 2197 новых случаев заболевания коронавирусом 02.08.2022, 13:2956896Страшное ДТП произошло с участием мопеда в Алматы 02.08.2022, 15:3556156В Уральске двум детям отрезало фаланги пальцев на детской площадке 02.08.2022, 10:2855231В Казахстане с начала лета утонули 140 человек: Смаилов поручил повысить меры безопасности на воде 02.08.2022, 17:1753256В ВКО неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся 02.08.2022, 19:2049996Маленький ребенок провалился в люк в центре Нур-Султана 21.07.2022, 14:02115546Казахстан готов создавать филиалы своих ведущих вузов в Центральной Азии 22.07.2022, 18:33112491В Минпросвещения назвали уточненную дату окончания учебного года 22.07.2022, 21:27110826Действие ради действия! - родители школьников возмущены очередной инициативой Минпросвещения 21.07.2022, 09:5696046Учебный год в Казахстане могут продлить до 31 мая 25.07.2022, 11:5889801В Казахстане стартовал прием заявок на августовское ЕНТ
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?