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Избран председатель правления Банка развития Казахстана

16.02.2022, 17:01 2841
Избран председатель правления Банка развития Казахстана
Фото: baiterek.gov.kz
 НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Решением единственного акционера в лице АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" председателем правления и членом Совета директоров АО "Банк развития Казахстана" (БРК) с 16 февраля текущего года избран Руслан Искаков, сообщили в пресс-службе БРК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
До нынешнего назначения он возглавлял дочернюю организацию холдинга - АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport".
 
Нового главу БРК коллективу представил председатель правления холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев.
 

Руслан Викторович обладает опытом работы более 18 лет в финансовых организациях, из них шесть лет плодотворно возглавлял КаzakhExport и с сегодняшнего дня он назначен главой Банка развития Казахстана. Хочу вам сказать, что это принцип меритократии в действии: человек, который успешно работал на банковском рынке и внутри нашего холдинга, теперь дошел до одной из самых высоких позиций. Я рассчитываю, что вы будете поддерживать его и работать успешно в режиме кооперации", - отметил Канат Шарлапаев, обращаясь к коллективу БРК.

 
Руслан Искаков родился в 1980 году. В 2003 году окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима с присвоением квалификации: экономист-менеджер.
 
С 2004 по 2006 годы работал сотрудником департамента риск-менеджмента АО "Казкоммерцбанк".
 
С 2006 по 2008 годы - начальник управления анализа проектных рисков департамента риск-менеджмента АО "Казкоммерцбанк".
 
С 2010 по 2011 годы - начальник отдела корпоративных клиентов АФ ДБ АО "Сбербанк России".
 
С 2011 по 2014 годы - заместитель директора департамента крупнейших клиентов ДБ АО "Сбербанк России".
 
С 2014 по 2015 годы - заместитель председателя правления АО "СК "КазЭкспортГарант".
 
С февраля 2016 года занимал должность председателя правления, члена Совета директоров АО "ЭСК "KazakhExport".
 
Также занимает неоплачиваемые должности, являясь членом Совета директоров АО "Центр развития торговой политики "QazTrade", членом Совета директоров АО "Baiterek Venture Fund" и первым вице-президентом Казахстанской федерации шахмат.
 
АО "Банк развития Казахстана" - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
 

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Суд США постановил, что дело Казахстана о мошенничестве против нью-йоркского финансиста будет продолжено

14.02.2022, 09:35 9551
Суд США постановил, что дело Казахстана о мошенничестве против нью-йоркского финансиста будет продолжено
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что иски Республики Казахстан против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek ("Чапмэн") за их роль в широкомасштабных мошеннических схемах молдавских олигархов Анатола и Габриэля Стати будут продолжены, несмотря на попытки отклонить иск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решением от 11 февраля 2022 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении его исков против Чапмэна в суд штата Нью-Йорк, где они были поданы. Кроме того, суд отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Казахстана c сохранением за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Также отклонено ходатайство Чапмэна об отклонении исков Outrider и удовлетворено ходатайство Чапмэна о принуждении рассмотрения исков Outrider в порядке арбитража в МТП.
 

Это существенная победа для Казахстана. Она позволяет продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причем в том суде, где они были первоначально поданы. Как утверждается в иске, поданном в Нью-Йорке, Чапмэн обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но вместо того, чтобы принять правовые меры против него, он вступил с ним в незаконный сговор с целью обмануть Казахстан и других лиц. Мошенничество Стати является установленным фактом. Он был подтвержден решением Брюссельского апелляционного суда, вынесенным в ноябре 2021 года, в котором суд постановил, что Стати совершил мошенничество до, во время и после арбитражного разбирательства против Казахстана", - пояснили в Минюсте. 

 
Отмечается, что настоящее решение Нью-Йоркского суда - это второй случай, когда федеральный суд США отклонил попытки Чапмэна избежать ответственности за соучастие в мошенничестве Стати. В марте 2021 года окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Чапмэна о наложении запрета на судебный процесс в Нью-Йорке. При этом суд Вашингтона категорически отверг ложное утверждение Чапмэна о том, что суд уже вынес решение по существу обвинений Казахстана в мошенничестве.
 

Сегодняшнее решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве Стати будет полностью раскрыто в суде США", - прокомментировал решение министр юстиции Республики Казахстан. 

 
Советник премьер-министра Казахстана Марат Бекетаев также прокомментировал данное решение. 
 

В течение последних двух лет компания Чапмэна отчаянно пыталась остановить и/или отсрочить рассмотрение американскими судами исков по существу, заявленных Казахстаном (и компанией Outrider). Мы рады, что американские суды отклонили эти попытки - сначала в Вашингтоне, округ Колумбия, а теперь в Нью-Йорке - и что теперь наши иски будут рассматриваться дальше", - сказал он. 

 
Как сообщалось ранее, 16 ноября 2021 года Брюссельский апелляционный суд пришел к выводу, что Стати совершил мошеннические действия до, во время и после арбитражного разбирательства. В частности, бельгийский суд постановил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно:
 
Доказательства, которые были собраны после вынесения арбитражного решения и демонстрирующие вне всяких сомнений мошеннические действия Стати, были неизвестны арбитражному трибуналу, поскольку они постепенно обнаружились только после вынесения решения. В результате Казахстан не смог доказать арбитражному трибуналу, что инвестиции Стати в Казахстане были осуществлены недобросовестно.
 
Суд также пришел к выводу, что решение, касающееся таких недобросовестных инвестиций, было получено путем мошенничества:
 
На основании изучения вещественных доказательств, представленных в ходе разбирательства, и материалов, представленных сторонами, видно, что Стати совершил действия, которые должны быть квалифицированы как мошеннические действия и акты обмана, которые оказали неоспоримое влияние на арбитражное решение, которое без этих мошеннических действий не было бы вынесено таким образом, каким оно было вынесено, и (Стати) использовал доказательства, которые были признаны ложными.
 
Причина, по которой решение не было аннулировано в месте проведения арбитража, по мнению суда, заключалась в том, что Стати намеренно ввел в заблуждение шведские суды:
 
Решение KPMG "отозвать" свои аудиторские заключения не было принято во внимание арбитражным трибуналом и судом Свеа, поскольку эта информация на тот момент была неизвестна. Они также были лишены возможности рассмотреть обман со стороны Стати, который намеренно ввел в заблуждение шведские суды и который целенаправленно не позволил этим судебным инстанциям вынести решение по данному вопросу на основе всей имеющейся информации и доказательств.
 
В Люксембурге в отношении Стати ведется уголовное расследование.
 
Одним из закономерных последствий мошеннических схем Стати является то, что он находится под уголовным расследованием в Люксембурге за мошенничество, подделку документов и отмывание денег в связи с его усилиями по принудительному исполнению его мошеннического арбитражного решения.
 
В результате 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил принудительное исполнение решения Стати до завершения уголовного расследования. Суд опирался на заключения независимых экспертов, представленные Казахстаном.

 

Агентство по регулированию финрынка призывает не верить фейковой информации о кредитной амнистии

11.02.2022, 16:51 19186
Агентство по регулированию финрынка призывает не верить фейковой информации о кредитной амнистии
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - В социальных сетях и мессенджерах вновь распространяется информация касательно якобы проводимой "кредитной амнистии" по всем видам займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило о недостоверности распространяемой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности. В случае возникновения просрочки по кредитам, заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности", - сообщили в агентстве.

 
Отмечается, что условия реструктуризации займа могут быть в виде: снижения ставки вознаграждения; отсрочки платежа; изменения метода погашения; увеличения срока займа; прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа и т.д.
 
Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в агентство. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения.
 

Дополнительно информируем о том, что в Казахстане продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных займов (Программа) для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы. В рамках программы проводится рефинансирование основного долга по займу по ставке вознаграждения не более 3% годовых. Просроченная задолженность заемщика по вознаграждению, пене (неустойке), штрафам и комиссиям подлежит прощению банками. 

 
В АРРФР просят граждан не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников.

 

Нацбанк: инвестирование в акции нацкомпаний оказалось наиболее доходным в 2021 году

11.02.2022, 11:22 20711
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Вложение в акции национальных компаний принесло наибольшую доходность за 2021 год. Такие данные показал анализ номинальной доходности наиболее популярных финансовых инструментов среди населения для инвестирования, проведенный Национальным банком РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В рамках анализа допущено предположение о вложении вкладчиков средств в сумме 10 000 тенге в различные инструменты внутри Казахстана в начале 2021 года по текущему курсу/котировке на начало года с последующей конвертацией в тенге по курсу/котировке на конец года. Для сопоставимости были рассмотрены депозиты со сроками привлечения 12 месяцев с ежемесячной капитализацией. Максимальная доходность по тенговым депозитам доходила до 14% в январе 2021 года (по сберегательным депозитам со сроком 1 год), по депозитам в иностранной валюте составляла 1%", - отметили в Нацбанке РК.

 
Так, согласно анализу, вложение в акции казахстанских компаний принесло наибольшую доходность за 2021 год на уровне 37,4% на фоне роста товарно-сырьевых рынков (нефти и урана) и прибыли компаний, сопровождавшегося повышением рейтингов.
 
Высокие ставки вознаграждения тенгового сберегательного депозита принесли не менее привлекательный доход в 14%. Размещение денег в долларовые вклады с учетом максимального дохода и изменения обменного курса тенге по отношению к доллару США принесло доходность в 3,63%, что меньше в 3,9 раза доходности тенгового сберегательного депозита. 
 

Тенге к доллару США за 2021 год ослаб с 420,71 до 431,67 на фоне глобального укрепления доллара США в ожидании инвесторов более раннего ужесточения ДКП ФРС США и роста внутреннего спроса на валюту из-за восстановления импорта и потребительской активности", - уточнили эксперты. 

 
Рублевые вклады принесли доходность в 3,15%, что в 4,4 раза меньше доходности тенгового сберегательного депозита. Тенге к российскому рублю за 2021 год ослаб с 5,65 до 5,77 на фоне роста импорта товаров из России.
 
По уровню номинальной доходности следом идут сбережения в наличных долларах США и российских рублях, доходность которых составила бы 2,61% и 2,12% соответственно за счет курсовых изменений.
 

Вложение в золото принесло отрицательную доходность в размере минус 1,67%, так как стоимость этого драгоценного металла снизилась в 2021 году с 25 396,01 до 24 970,91 тенге за грамм на фоне снижения уровня неопределенности перспектив глобального роста в связи с разработкой вакцин и реализацией массовой вакцинации. Золото не смогло вернуть инвестиционную привлекательность как хедж от инфляции. Напротив, рос спрос на акции и недвижимость", - рассказали в Нацбанке.

 
Хранение вложений в депозите в евро с учетом максимальной ставки в БВУ РК и курсового изменения принесло отрицательную доходность на уровне минус 4,55%, в наличных евро - минус 5,49% из-за укрепления тенге к евро с 516,13 до 487,79. Динамика евро определялась более глубинным тоном ЕЦБ, чем ФРС США, и энергетическим кризисом, который оказывал негативное влияние на деловую активность в регионе. 
 

Валютные активы Нацфонда за месяц снизились на 1,4 млрд долларов

09.02.2022, 16:23 25991
Валютные активы Нацфонда за месяц снизились на 1,4 млрд долларов
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Валютные активы Национального фонда составили 53,9 млрд долларов, снизившись за прошедший месяц на 1,4 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По предварительным данным, на конец января валютные активы Национального фонда составили 53,9 млрд долларов, снизившись на 1,4 млрд долларов за прошедший месяц. В целях выделения гарантированного и целевого трансфертов на 302 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке были проданы активы на сумму 696 млн долларов. При этом валютные поступления в Нацфонд в январе составили 526 млн долларов", - сообщила в интервью kapital.kz заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова. 

 
По ее словам, инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца сложился отрицательным и составил (-)1,2 млрд долларов. 
 

На фоне ожиданий более стремительных темпов ужесточения монетарной политики ФРС, а также негативных данных в сезонной корпоративной отчетности IT-компаний произошло падение глобального индекса акций развитых стран MSCI на 5,3%. Портфель акций Национального фонда снизился на 650 млн долларов", - отметила зампред Нацбанка. 

 
На доходности Национального фонда также негативно отразилось укрепление доллара и рост процентных ставок, кроме того, доходность индекса облигаций развитых стран сложилась отрицательной и составила (-)1,6%. 

В интервью Молдабекова также рассказала о причинах укрепления тенге. 
 

За 11 месяцев банки списали задолженность крупному бизнесу на сумму более 876 млрд тенге

07.02.2022, 16:56 35981
За 11 месяцев банки списали задолженность крупному бизнесу на сумму более 876 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - За 11 месяцев 2021 года банками было списано задолженности крупного бизнеса на сумму 876,6 млрд тенге, сообщил директор департамента банковского надзора Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ссудный портфель банков составил 20,2 трлн тенге, увеличившись за 2021 год на 28,0%. Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL) в структуре ссудного портфеля с начала года снизилась с 6,9% до 3,3%, что связано со значительными списаниями объемов проблемной задолженности корпоративного сектора. Так, по данным Кредитного регистра Национального банка, за 11 месяцев 2021 года было списано задолженности крупного бизнеса на сумму 876,6 млрд тенге", - сообщил Олжас Кизатов.

 
По предварительным данным с начала 2022 года основные финансовые показатели банковского сектора не претерпели значительных изменений. Совокупные активы с начала 2022 года уменьшились на 859 млрд тенге или на 2,3%, это произошло в основном за счет погашения сделок по операциям РЕПО. Ссудный портфель уменьшился на 498 млрд тенге или 2,5%, что также было обусловлено погашением сделок РЕПО на 478 млрд тенге.
 
В 2021 году завершено оздоровление банковского сектора от неплатежеспособных банков и исторически накопленных проблемных кредитов. Активы банковского сектора увеличились за 2021 год на 20,7% и составили 37,6 трлн тенге.
 
По итогам 2021 года банковский сектор Республики Казахстан показал большой запас прочности, как по показателям капитализации, так и по показателям ликвидности. Капитализация банковского сектора составила 23,4%, что свидетельствует о существенном буфере капитала по отношению к текущему уровню рисков и позволяет абсорбировать возможные риски в будущем. Доля высоколиквидных активов составила 31,1% по отношению к активам банковского сектора.
 
Кроме того, директор департамента банковского надзора АРРФР сообщил, что итоги 2021 года показали рост эффективности деятельности банковского сектора. Чистая прибыль банков выросла на 78% и составила 1,3 трлн тенге.
 
По словам Кизатова, депозитная база за 2021 год увеличилась на 21% или на 4,5 трлн тенге и составила 26 трлн тенге. В том числе депозиты юридических лиц - 12,6 трлн тенге, депозиты физических лиц -13,4 трлн тенге.
 
Оттока депозитов из банковского сектора в 2022 году не наблюдается. Вклады клиентов банков незначительно сократились на 387 млрд тенге или 1,5%, что является естественным сезонным снижением за счет платежей крупных компаний по хозяйственным договорам и авансовым налоговым платежам.
 
При этом доля депозитной базы в обязательствах банковского сектора выросла с 78,6% до 79,8%. В части обязательств также произошло погашение сделок РЕПО на 507 млрд тенге.
 
Капитализация банковского сектора имеет положительную динамику. С начала 2022 года собственный капитал банков вырос на 120 млрд тенге (на 2,7%) и составил 4,7 трлн тенге.
 

В госбюджет Казахстана за 2021 год поступило 10,7 трлн тенге налогов - КГД

07.02.2022, 15:17 36996
В госбюджет Казахстана за 2021 год поступило 10,7 трлн тенге налогов - КГД
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В государственный бюджет Казахстана за 2021 год поступило 10,7 трлн тенге налоговых поступлений, это на 25,3% больше, чем в 2020 году, сообщили в комитете государственных доходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При плане в 10 346,9 млрд тенге поступило 10 724,3 млрд тенге с перевыполнением на 377,4 млрд тенге. В сравнении с 2020 годом налоговых поступлений больше на 25,3% или на 2 163,1 млрд тенге", - сообщили в комитете. 

 
По его данным, республиканский бюджет исполнен на 102,1% (при плане 6 913,8 млрд тенге поступило 7 057,9 млрд тенге с перевыполнением на 144,1 млрд тенге), в сравнении с 2021 годом с ростом на 26,6% или на 1 482,1 млрд тенге.
 
Местный бюджет исполнен на 106,8% (при плане 3 433,1 млрд тенге поступило 3 666,4 млрд тенге, с перевыполнением на 233,3 млрд тенге), с ростом на 22,8% или на 681,0 млрд тенге.
 
По сравнению с 2020-м годом, поступления в республиканский бюджет выросли по следующим позициям
 
  • по корпоративному подоходному налогу - на 533,7 млрд тенге или на 34,2%;
  • по экспортной таможенной пошлине на нефть - на 441,0 млрд  или в 1,8 раз;
  • НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 235,8 млрд тенге или на 34,7%;
  • НДС на импорт из третьих стран - на 149,3 млрд тенге или на 23,1%;
  • налог на добычу полезных ископаемых - на 116,8 млрд тенге или на 35,1%. 
 
На рост поступлений повлияли следующие факторы
 
  • рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 68,7%, медь - на 50,8%, алюминий - на 44,2%, цинк - на 32,2%, серебро - на 22,5%, свинец - на 20,4% и золото - на 1,7%;
  • увеличение ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть на 69,2%; 
  • увеличение товарооборота с третьими странами на 14,1% (экспорт вырос на 25,8%, импорт снизился на 6,2%);
  • увеличение оборота по реализации на 58,7% (с 93 231 млрд тенге до 147 991 млрд тенге);
  • средняя выручка онлайн контрольно-кассовых машин на одного налогоплательщика за 2021 год увеличилась на 16,6% (с 38,3 млн тенге до 44,7 млн тенге).
 

В Казахстане разработан законопроект о банкротстве

02.02.2022, 15:36 49866
В Казахстане разработан законопроект о банкротстве
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разработал законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, в Гражданский кодекс вносится статья "Банкротство гражданина". 
 

При неспособности удовлетворить требования кредитора (кредиторов) к гражданину применяются процедура восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан", - говорится в законопроекте.

 
Действие настоящей статьи не распространяется на физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, подчеркивается в тексте документа. 
 
Также введена новая статья - "Особенности договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита", согласно которой банкам и микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать займы физлицам в течение пяти лет со дня размещения объявления о завершении внесудебной процедуры банкротства в отношении них или завершения процедуры судебного банкротства.
 
Законопроект также вносит изменения в кодекс "О браке и семье" в части раздела общего имущества супругов. 
 

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака (супружества), так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов либо обращения взыскания на имущество в рамках процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства одного из супругов", - сообщается в документе. 

 
Также вносятся изменения в Уголовный кодекс, согласно которым за неправомерные действия при реабилитации и банкротстве, в число которых входят сокрытие имущества, его передача в иное владение, намеренная порча и др., нарушителю грозит штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение/лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь
 
Документ доступен для публичного обсуждения до 16 февраля 2022 года. 
 
Напомним, в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил правительству разработать закон о банкротстве физлиц. 
 

Более 85 тыс. заявок на сумму свыше триллиона тенге принято в рамках программы "7-20-25"

01.02.2022, 17:00 51681
Более 85 тыс. заявок на сумму свыше триллиона тенге принято в рамках программы "7-20-25"
Фото: Нацбанк
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 27 января 2022 года принято 85 485 заявок на получение займа на сумму 1,08 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из них одобрены 49 170 займов на сумму 621,2 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Национального банка РК. 

 
В списке городов с наибольшим количеством заявок лидирует Нур-Султан. Там оформлено 12 278 займов на сумму 179,8 млрд тенге.
 
На втором месте Алматы - 7 785 займов на общую сумму 109,9 млрд тенге.
 
Тройку городов замыкает Шымкент, жители которого оформили 2 554 займа на сумму 29,2 млрд тенге. 
 
В Нацбанке напомнили, что с вопросами по программе "7-20-25" можно обращаться в АО "Казахстанский фонд устойчивости" по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25.
 
Также с дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации.
 
Ранее глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова озвучила прогноз по ценам на жилье.  
 

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