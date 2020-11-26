"Казахстанский фонд устойчивости" разместил на KASE десятилетние облигации

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - АО "Казахстанский фонд устойчивости" провел дебютное размещение долгосрочных 10-летних облигаций на Казахстанской фондовой бирже. Объем размещения составил 10 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов размещение реализовано в полном объеме с повышенной переподпиской, таким образом, показав спрос со стороны инвесторов к облигациям КФУ, как к надежному финансовому инструменту для долгосрочных инвестиций, сообщили в фонде.

Выпуск десятилетних облигаций позволит КФУ привлекать "длинное" фондирование на рыночных условиях для финансирования ипотечных программ.

Выход на рынок долгосрочных облигаций предоставит КФУ возможность эффективно и равномерно распределять обязательства перед держателями ценных бумаг", - отметили в фонде.

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