30.01.2023, 19:10 7616
Kaspi.kz - № 1 по приросту депозитов за 2022 год
По данным Нацбанка РК, на 1 декабря 2022 года общий объем депозитов населения в Kaspi.kz превысил 3 трлн 395 млрд тенге.
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Нацбанка РК, на 1 декабря 2022 года общий объем депозитов населения в Kaspi.kz превысил 3 трлн 395 млрд тенге.
Всего за год казахстанцы увеличили свои сбережения в Kaspi.kz на 895,2 млрд тенге. Это самый большой показатель годового прироста среди всех банков Казахстана.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz прокомментировал:
Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами! Мы с большой ответственностью относимся к доверию наших любимых клиентов и сделаем все, чтобы превзойти ваши ожидания и дальше радовать нашими технологичными и инновационными сервисами".
Самый популярный в Казахстане "Kaspi Депозит" можно открыть в мобильном приложении Kaspi.kz за пару секунд. Минимальная сумма вклада составляет всего 1 тысячу тенге или $10. Эффективная ставка вознаграждения - 15% годовых в тенге и 1% в долларах США.
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30.01.2023, 16:49 8896
По итогам торгов на KASE тенге укрепился по отношению к доллару Дополнено
Обменники принимают доллары по 457,5 тенге
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей укрепился на 0,51 тенге и составил 459,92 тенге за $1, сообщает на KASE.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 30 января курс доллара составил 459,92 тенге.
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 457,5 тенге, продают по 461-462 тенге.
Дополнено. 30.01.2023. 17.15
По данным Нацбанка, на фоне сбалансированности спроса и предложения в декабре 2022 года биржевой курс доллара США к тенге изменялся в диапазоне 460,58-473,51 тенге за один доллар США.
В декабре дополнительному предложению на валютном рынке способствовали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора (328,7 млн долл. США) и конвертация трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет (461 млн долл. США). Валютные интервенции не проводились.
Общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США снизился на 11,3% м/м (снижение на 26,0% г/г) до 10,9 млрд долл. США, при этом объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 1,5% м/м (снижение на 30,7% г/г) до 3,0 млрд долл. США.
Спрос со стороны населения на иностранную валюту по сравнению с ноябрем повысился. В декабре нетто-покупка иностранной валюты населением выросла на 18,3% м/м до 264,3 млрд тенге. При этом общий объем нетто-покупок в годовом выражении снизился на 46,0%, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов США и российских рублей.
Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 89,1% или 235,3 млрд тенге, на российский рубль - 2,3% или 6,0 млрд тенге и на покупку евро - 8,5% или 22,5 млрд тенге. В декабре нетто-покупка российского рубля выросла в 2 раза м/м (снижение в 13,2 раза г/г).
В разбивке по видам валют нетто-покупка долларов США выросла на 15,0% м/м (снижение на 37,8% г/г), нетто-покупка евро выросла на 44,2% (снижение на 28,6% г/г).
Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 7,1%, до 462,66 тенге за доллар США. В 2022 году обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках оказывали негативное влияние на динамику национальной валюты.
Поддержку тенге в 2022 году оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере 5,1 млрд долларов США, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет, которые составили 4,3 млрд долларов США, валютные интервенции Национального банка в размере 1,4 млрд долларов США.
25.01.2023, 09:36 33341
В Казахстане в 2022 году выплачено более 440 млрд тенге на пособия по инвалидности и потере кормильца
Более 538 тысяч человек получают пособия по инвалидности в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - С января по декабрь 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено более 341 млрд тенге, по случаю потери кормильца - 99,9 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 января 2023 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет порядка 538,6 тысячи человек, по случаю потери кормильца - порядка 189,9 тысячи человек.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.
Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.
Напомним, с 1 января 2023 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 8,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.
С 1 января 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1-й группы - 77 889 тенге, 2-й группы - 62 068 тенге, 3-й группы - 42 190 тенге.
24.01.2023, 08:56 38916
Банки приняли заявки на выплату компенсации по депозитам более чем на 300 млрд тенге
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 20 января 2023 года банки приняли заявления на выплату компенсации (премии) по тенговым вкладам на 304,4 млрд тенге. Это составляет 92,3% от потенциальной суммы компенсации, положенной государством, сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).
Напомним, постановлением правительства РК от 30 декабря 2022 года был продлен срок подачи заявлений на выплату компенсации, теперь вкладчики могут обратиться в банки до 10 февраля 2023 года включительно.
Всего компенсации подлежат вклады более 5 млн депозиторов, отмечают в КФГД. По статистике, 94% граждан, владеющих депозитом на сумму более 1 млн тенге, подали заявления на получение компенсации.
Мы хотим напомнить, что вне зависимости от размера премия будет начисляться на все депозиты, соответствующие правилам программы, разработанной Министерством финансов и Национальным банком Казахстана. Депозиторы, которые еще не подтвердили в банках согласие на получение компенсации, могут сделать это до 10 февраля 2023 года включительно. Подать заявление можно в отделении банков или онлайн через мобильные приложения. Банки начнут выплачивать компенсацию после 23 февраля 2023 года. Максимальная сумма, на которую может быть начислена 10-процентная компенсация, составляет 20 млн тенге в одном банке", - рассказал заместитель председателя КФГД Алмаз Кудайбергенов.
КФГД напоминает, что важным условием для получения премии является сохранение вклада до 23 февраля 2023 года включительно. Компенсация будет начислена на минимальную сумму, которая находилась на депозите в течение года.
Дополнительную информацию о процедуре выплаты можно узнать в банках, где размещен вклад, либо направить свои вопросы на почту info@kdif.kz, в Telegram-чат @kdif_ask или обратиться в call-центр КФГД по бесплатному номеру 1460.
18.01.2023, 20:30 62201
Внесены изменения в условия по применению налоговых конвенций
Изменения в статью 667 Налогового кодекса будут применяться в строгом соответствии положениям международных договоров
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Внесены изменения в условия применения международных договоров при выплате пассивных доходов нерезидентам (дивиденды, роялти вознаграждения), сообщает КГД МФ РК.
С 1 января 2021 года в Казахстане действует многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
Целью многосторонней конвенции является исключение не налогообложения или пониженного налогообложения посредством избежания или уклонения от уплаты налогов.
Внесение изменений в статью 667 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" предполагает наличие дополнительных условий для применения налоговым агентом двусторонних налоговых соглашений (изменения вступили в силу с 01.01.2023 г.).
Вместе с тем, согласно пункту 5 статьи 4 Налогового кодекса, если международным договором, ратифицированным РК, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Налоговом кодексе, применяются правила указанного договора", - сообщили в ведомстве.
В КГД подчеркнули, что в связи с вышеизложенным изменения в статью 667 Налогового кодекса будут применяться в строгом соответствии положениям международных договоров.
Работа по дальнейшему совершенствованию международного налогообложения будет продолжена", - добавили в комитете.
18.01.2023, 13:12 64786
Мажилисмен: Главная неудача года - галопирующая инфляция
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главной социально-экономической неудачей года стала неспособность остановить инфляцию, темпы которой по общепринятым стандартам уже являются галопирующими, заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутат мажилиса Айкын Конуров.
Инфляция за прошлый год составила 20,3%, т.е. в 3-5 раз превышает заявленную цель 4-6%. Реальный рост потребительских цен на товары, определяющие благосостояние большинства граждан, значительно выше. С января по декабрь 2022 года продовольствие подорожало на 25,3%, притом что на продукты питания приходится ровно половина расходов домохозяйств. Фактически происходит возврат к уровню середины 90-х годов. Все издержки галопирующей инфляции вынуждены покрывать граждане с фиксированными доходами", - сообщил мажилисмен.
По его словам, отчасти инфляцию можно объяснить рядом объективных внешних факторов - в первую очередь ростом глобальной инфляции, которая в этом году, как ожидается, достигнет беспрецедентного значения 7,4%.
Но все же ее темпы в два с половиной раза ниже, чем в Казахстане. Это говорит о том, что решающую роль в галопирующей инфляции играют внутренние факторы. Мы не "импортируем" инфляцию, а успешно "производим" ее сами благодаря искаженной структуре экономики и цепочек добавленных стоимостей. При этом принимаемые меры не дают никакого результата, цены растут на фоне притока экспортной выручки и общего улучшения внешней конъюнктуры", - заявил депутат.
Он напомнил, что ранее вся ставка была сделана на создание так называемой национальной товаропроводящей системы, предусматривающей строительство оптово-распределительных центров. Но эта инициатива, призванная сдержать рост цен, сама стала жертвой инфляции, поскольку затраты на строительство масштабных ОРЦ оказались неподъемными.
По мнению Конурова, истинная причина вовсе не в подорожании материалов, а в изначально неверном подходе, когда во главу угла было поставлено не производство, а распределение. Хотя финансирование распределительной сферы при дефиците производимой в стране товарной массы лишь дополнительно разгоняет инфляцию.
Иными словами, это попытка тушить пожар бензином. Существующая политика инфляционного таргетирования также давно устарела и не отвечает современным реалиям", - подчеркнул Конуров.
Он отметил, что сейчас даже в странах с наиболее либеральным рыночным режимом признали бесполезной борьбу с инфляцией чисто монетарными методами. В пример он привел США, где новый закон о снижении инфляции ставит во главу угла стимулирование инвестиций в отечественные производственные мощности, научно-исследовательские разработки по критически важным технологическим направлениям, особенно в сфере "зеленой" энергетики, для кардинального снижения затрат экономики на энергоресурсы.
Казахстану также требуется коренным образом поменять подходы к управлению инфляцией и заниматься не последствиями, а причинами. Пора выйти за узкомонетарные рамки, а также прекратить сводить всю борьбу с инфляцией к рейдам по базарам, наказанию отдельных руководителей и искусственному сдерживанию цен без инвестиций в производство. Инфляция порождается не на базарах, а при выработке приоритетов экономической политики", - считает депутат.
Фракция "Народная партия Казахстана" считает необходимой выработку системных комплексных мер по снижению инфляционного давления на население и экономику, включающих следующие направления:
- повышение производительности труда, особенно в агропромышленном комплексе;
- сокращение непроизводительных расходов в государственном и квазигосударственном секторе;
- снижение производственных издержек, в том числе за счет модернизации критически изношенной энергоинфраструктуры;
- стимулирование сбережений и внутренних инвестиций.
Считаем, что антиинфляционные меры должны стать зоной ответственности всего правительства, в первую очередь блока, отвечающего за реальный сектор экономики. Устранение причин галопирующей инфляции должно стать ключевой задачей исполнительной власти", - резюмировал мажилисмен.
Напомним, вчера представитель Нацбанка РК Игорь Осипов, говоря об инфляционных тенденциях в республике, отметил, что в декабре 2022 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 20,3%.
17.01.2023, 16:11 71101
В Казахстане ускорилась годовая инфляция - Нацбанк
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре 2022 года годовая инфляция в Казахстане ускорилась, составив 20,3% (в ноябре - 19,6%), сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК Игорь Осипов.
В разрезе регионов инфляция ускорилась в 19 регионах, а в 1 регионе (Алматинская область) - замедлилась. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Мангистауской области, в Астане и Акмолинской области", - говорится в комментарии представителя Нацбанка.
Цены на продовольственные товары в декабре выросли на 25,3% (в ноябре - 24,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (31,6%), а минимальный - в Алматинской области (23,6%).
Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 19,4% (в ноябре - 18,6%). Максимальное значение зафиксировано в Астане (30,5%), минимальное - в Алматинской области (15,3%).
Цены на платные услуги в декабре сохранили значение на уровне 14,1%, при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Мангистауской области (17,8%), значительно ниже - в Туркестанской области (11,4%).
В декабре 2022 года месячная инфляция в стране составила 1,2%, что значительно выше среднего значения декабрьской инфляции за последние 5 лет.
Ранее сообщалось, что за год курс тенге ослаб по отношению к доллару на 7,1%.
Несмотря на рост инфляции, в январе Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.
16.01.2023, 16:48 76946
Денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге прокомментировали в Нацбанке
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Республики Казахстан прокомментировали денонсацию соглашения с Россией о конвертации рубля и тенге.
Нормы соглашения между правительством Российской Федерации, Банком России и правительством Республики Казахстан, Национальным банком Республики Казахстан о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов российского рубля и казахского тенге (Москва, 20 января 1995 года) утратили свою актуальность. Все предусмотренные указанным соглашением мероприятия были осуществлены в полном объеме", - заявили в пресс-службе Нацбанка.
Отмечается, что мероприятия, осуществление которых рассчитано на долгосрочную перспективу, были в порядке преемственности и совершенствования учтены в комплексе последующих международных договоров по мере становления Таможенного союза, единого экономического пространства, ЕврАзЭС, ЕАЭС, а также совершенствования законодательства в государствах сторон.
Как было указано, условия денонсируемого соглашения реализованы. Более того, в порядке преемственности и совершенствования нормы соглашения нашли отражение в комплексе последующих международных договоров по мере становления Таможенного Союза, ЕЭП, ЕврАзЭС, ЕАЭС, а также совершенствования законодательства в государствах сторон", - отметили в Нацбане.
В пресс-службе также отметили, что вопрос денонсации международных договоров урегулирован законом РК "О международных договорах Республики Казахстан".
Это техническая процедура, необходимая для прекращения действия международных соглашений, потерявших свою актуальность, по итогам проведенной инвентаризации международной договорной базы", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана наличных рублей.
13.01.2023, 16:14 88681
Налог на доход с продажи по завышенной цене криптовалюты ввели в Казахстане
Фото: unsplash.com
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2023 года введен налог в размере 10% на доход, полученный при продаже цифровых активов (например, криптовалюты) по более высокой цене.
Начиная с 01.01.2023 года если возникает доход от прироста стоимости при реализации цифровых активов, то такой доход облагается индивидуальным подоходным налогом. Ранее такая норма отсутствовала", - прокомментировали поправки в Налоговый кодекс в Комитете госдоходов.
Также расширен перечень налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу.
Теперь не рассматриваются в качестве дохода физического лица:
- компенсационные выплаты работникам в случаях, когда их работа протекает в пути, имеет разъездной характер, связана со служебными поездками в пределах обслуживаемых участков в пределах норм, установленных коллективным, трудовым договорами и (или) актом работодателя (вводится ретроспективно с 01.01.2018 года);
- стоимость выданной работнику форменной одежды, если законодательством установлена обязанность по ее ношению и обеспечению работодателем (вводится с 01.01.2023 года);
- сумма вознаграждения лица, сообщившего о фактах нарушения применения контрольно-кассовой машины и оборудования (устройства), предназначенного для приема платежей с использованием платежных карточек, в случае подтверждения такого факта (вводится с 01.01.2023 года).
Корректировка дохода производится по следующим доходам:
- доходы от прироста стоимости при реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (вводится с 01.01.2022 года);
- доходы в виде субсидий из средств бюджета для оплаты за арендованное жилье в частном жилищном фонде (вводится с 01.01.2022 года);
- компенсация (премия) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге) (действует с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года).
Также с 1 января при реализации недвижимого имущества в случае наследования прав одним из супругов на данное недвижимое имущество предусмотрен период нахождения на праве собственности у одного из супругов. Теперь датой регистрации будет считаться дата регистрации права общей совместной собственности супругов на такое имущество, сообщили в комитете.
Напомним, вчера депутаты мажилиса инициировали дополнительные поправки в Налоговый кодекс, согласно которым планируется повысить размер государственной пошлины за повторную выдачу утерянного удостоверения личности.
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