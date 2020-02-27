Казахстан планирует разместить облигации на рынке РФ на сумму $500 млн

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан планирует разместить казначейские облигации на рынке РФ на сумму $500 млн, сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов журналистам, передает Kazakhstan Today.

Мы планируем выйти на российский рынок, планируем облигации на сумму, эквивалентную не менее 500 млн долларов. Почему на российский рынок? Потому что ставки дешевле и при этом валютный риск минимальный", - сказал Смаилов.

Он отметил, что предположительно размещение планируется осуществить в ближайшие месяцы.

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