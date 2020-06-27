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Казахстанский фонд устойчивости направил чистую прибыль за 2019 год на выплату дивидендов

26.06.2020, 09:45 7399
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - АО "Казахстанский фонд устойчивости" направил 27,7 млрд тенге чистой прибыли за 2019 год на выплату дивидендов, передает Kazakhstan Today. 
 

Данная выплата произведена в рамках выполнения КФУ своих обязательств перед акционером - Национальным банком Казахстана, а также в соответствии с постановлением правительства Республики Казахстан "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях", - сообщает служба внешних коммуникаций фонда. 

 
КФУ является дочерней структурой Национального банка Казахстана. Основные цели деятельности КФУ: содействие финансовой стабильности банковского сектора; участие в обеспечении повышения доступности ипотечных жилищных займов; участие в реализации механизма рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов); участие в механизме кредитования приоритетных проектов; участие в реализации мер по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан.
 

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