Казахстанский фонд устойчивости разместил 3-летние облигации на KASE

Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - В торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялось дебютное размещение 3-летних облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" (рейтинг Fitch на уровне "ВВB" со "Стабильным" прогнозом), передает Kazakhstan Today.

По итогам торгов привлечено 16,4 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,7% годовых. Держателями облигаций КФУ стали частные инвесторы - брокерские организации, банки второго уровня и страховые компании. Привлеченные средства будут направлены на выкуп ипотечных портфелей коммерческих банков, реализующих государственную жилищную программу 7-20-25 и рыночного продукта "Баспана Хит", - сообщили в фонде.

Напомним, решением единственного акционера - Национальным банком Республики Казахстан - была проведена реорганизация КФУ путем присоединения к ней АО "Ипотечная организация "Баспана". В связи с этим была произведена замена эмитента с Баспаны на КФУ.

В дальнейших планах КФУ продолжение финансирования ипотечных программ в рамках утвержденных индикаторов. Согласно им, планируется выдача 1 трлн тенге ипотечных займов по программе 7-20-25, из которых освоено свыше 150 млрд тенге. В рамках программы "Баспана Хит" планируется выдача займов на 300 млрд тенге, из которых освоено 160 млрд тенге. На сегодня с фондового рынка для реализации жилищных программ привлечено 341,4 млрд тенге.

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