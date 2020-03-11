KazakhExport разместит простые акции на общую сумму 34 млрд тенге

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Простые акции АО "ЭСК "KazakhExport" будут размещены на общую сумму 34 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов провел Совет директоров АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport". На очном и заочном заседаниях совета директоров АО "ЭСК "KazakhExport" рассмотрен ряд рабочих вопросов, касающихся деятельности компании. По итогам принят ряд решений.

Продлены полномочия правления АО "ЭСК "KazakhExport" сроком на 3 года.

Одобрена сделка по установлению лимита страхования коммерческих рисков, связанных с надлежащим исполнением обязательств ТОО "RG Brands Kazakhstan" перед Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) в сумме 290 млн рублей на предэкспортное финансирование с целью пополнения оборотных средств для развития экспорта производимой продукции в Российскую Федерацию и Кыргызстан. И, кроме того, в соответствии с решением совета директоров решено разместить простые акции в пределах количества объявленных акций АО "ЭСК "KazakhExport" на общую сумму 34 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что в рамках исполнения послания президента РК от 5 октября 2018 года правительству РК было поручено направить дополнительно 500 млрд тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих трех лет. В этой связи предусмотрены средства в размере 68 млрд тенге на капитализацию АО "ЭСК "KazakhExport" в 2019-2020 годы (34 млрд тенге - в 2019 году, 34 млрд тенге - в 2020 году).

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") - агент Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг. Миссией АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

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