КФГД пересмотрел рекомендуемые ставки по депозитам на август

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает о пересмотре максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на август 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В результате изменения базовой ставки Национального банка Казахстана в сторону снижения на 0,5 процентных пунктов, до 9%, КФГД пересмотрел предельные ставки по депозитам.

Например, рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам составит 9%. Данный уровень отражает базовую цену привлечения банками средств с учетом проводимой денежно-кредитной политики", - пояснили в фонде.

Изменение ставки вознаграждения на 0,5 процентных пунктов продемонстрировали практически все виды депозитов, за исключением срочных депозитов со сроками 24 и 12 месяцев соответственно. При этом сохраняется принцип дифференциации вкладов - ставка по депозитам на короткий срок с пополнением ниже ставок без пополнения на 0,5 процентных пунктов.

В целом обновленные ставки по депозитам соответствуют оптимальному уровню доходности с учетом текущего состояния экономики и прогнозов по ее развитию в среднесрочном периоде", - добавили в КФГД.







Категория депозита По депозитам с пополнением, % По депозитам без пополнения, % Июль 2020 Август 2020 Июль 2020 Август 2020 Несрочные депозиты 10,0 9,0 ▼ 10,0 9,0 ▼ Срочные депозиты 3 месяца 10,0 9,0 ▼ 10,5 9,5 ▼ 6 месяцев 10,0 9,0 ▼ 10,5 9,5 ▼ 12 месяцев 10,4 10,4 11,1 11,1 24 месяца 10,0 8,7 ▼ 10,8 9,5 ▼ Сберегательные депозиты 3 месяца 11,0 10,0 ▼ 11,5 10,5 ▼ 6 месяцев 11,0 10,0 ▼ 11,5 10,5 ▼ 12 месяцев 12,8 11,9 ▼ 14,9 14,0 ▼ 24 месяца 12,9 11,8 ▼ 14,9 13,8 ▼

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