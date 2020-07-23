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КФГД пересмотрел рекомендуемые ставки по депозитам на август

22.07.2020, 09:58 8857
Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает о пересмотре максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на август 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 
В результате изменения базовой ставки Национального банка Казахстана в сторону снижения на 0,5 процентных пунктов, до 9%, КФГД пересмотрел предельные ставки по депозитам. 
 

Например, рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам составит 9%. Данный уровень отражает базовую цену привлечения банками средств с учетом проводимой денежно-кредитной политики", - пояснили в фонде.

 
Изменение ставки вознаграждения на 0,5 процентных пунктов продемонстрировали практически все виды депозитов, за исключением срочных депозитов со сроками 24 и 12 месяцев соответственно. При этом сохраняется принцип дифференциации вкладов - ставка по депозитам на короткий срок с пополнением ниже ставок без пополнения на 0,5 процентных пунктов.
 

В целом обновленные ставки по депозитам соответствуют оптимальному уровню доходности с учетом текущего состояния экономики и прогнозов по ее развитию в среднесрочном периоде", - добавили в КФГД.



Категория депозита
По депозитам с пополнением, %
По депозитам без пополнения, %
Июль 2020
Август 2020
Июль 2020
Август 2020
Несрочные депозиты
10,0
9,0
10,0
9,0
Срочные депозиты
3 месяца
10,0
9,0
10,5
9,5
6 месяцев
10,0
9,0
10,5
9,5
12 месяцев
10,4
10,4
11,1
11,1
24 месяца
10,0
8,7
10,8
9,5
Сберегательные депозиты
3 месяца
11,0
10,0
11,5
10,5
6 месяцев
11,0
10,0
11,5
10,5
12 месяцев
12,8
11,9
14,9
14,0
24 месяца
12,9
11,8
14,9
13,8
 

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