КФГД пересмотрел рекомендуемые ставки по депозитам на август

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщает о пересмотре максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на август 2020 года, передает Kazakhstan Today.
В результате изменения базовой ставки Национального банка Казахстана в сторону снижения на 0,5 процентных пунктов, до 9%, КФГД пересмотрел предельные ставки по депозитам.
Например, рекомендуемая максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам составит 9%. Данный уровень отражает базовую цену привлечения банками средств с учетом проводимой денежно-кредитной политики", - пояснили в фонде.
Изменение ставки вознаграждения на 0,5 процентных пунктов продемонстрировали практически все виды депозитов, за исключением срочных депозитов со сроками 24 и 12 месяцев соответственно. При этом сохраняется принцип дифференциации вкладов - ставка по депозитам на короткий срок с пополнением ниже ставок без пополнения на 0,5 процентных пунктов.
В целом обновленные ставки по депозитам соответствуют оптимальному уровню доходности с учетом текущего состояния экономики и прогнозов по ее развитию в среднесрочном периоде", - добавили в КФГД.
|
Категория депозита
|
По депозитам с пополнением, %
|
По депозитам без пополнения, %
|
Июль 2020
|
Август 2020
|
Июль 2020
|
Август 2020
|
Несрочные депозиты
|
10,0
|
9,0 ▼
|
10,0
|
9,0 ▼
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
10,0
|
9,0 ▼
|
10,5
|
9,5 ▼
|
6 месяцев
|
10,0
|
9,0 ▼
|
10,5
|
9,5 ▼
|
12 месяцев
|
10,4
|
10,4
|
11,1
|
11,1
|
24 месяца
|
10,0
|
8,7 ▼
|
10,8
|
9,5 ▼
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
11,0
|
10,0 ▼
|
11,5
|
10,5 ▼
|
6 месяцев
|
11,0
|
10,0 ▼
|
11,5
|
10,5 ▼
|
12 месяцев
|
12,8
|
11,9 ▼
|
14,9
|
14,0 ▼
|
24 месяца
|
12,9
|
11,8 ▼
|
14,9
|
13,8 ▼
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