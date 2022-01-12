КФГД повышает максимальную сумму гарантии по депозитам в тенге до 20 млн

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - 30 декабря 2021 года президент Казахстана подписал закон, предусматривающий увеличение максимального размера гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге с 15 до 20 млн тенге. Соответствующие изменения были внесены в закон РК "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" и вводятся в действие с 11 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно новым изменениям повысится и максимальная сумма совокупной гарантии КФГД для вкладчиков, имеющих в одном банке как сберегательный вклад, так и другие депозиты, различные по видам и валюте. В этом случае максимальная совокупная сумма гарантии составит также 20 млн тенге", - сообщает пресс-служба АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов".

В КФГД отмечают, что ни вкладчики, ни государственный бюджет не несут расходов в связи с повышением максимальной суммы гарантии: возмещение будет осуществляться из средств специального резерва, формируемого на накопительной основе.

По данным фонда, на текущий момент объем накопленного специального резерва с учетом 70% уставного капитала КФГД составляет 847 млрд тенге. Данный уровень специального резерва выше законодательно установленного порога в 5% и соответствует лучшим мировым практикам.

Все банки, имеющие лицензию на прием и ведение депозитов физических лиц в Казахстане, кроме исламских банков, в обязательном порядке участвуют в системе гарантирования депозитов. Таким образом, деньги всех казахстанцев в банках второго уровня находятся под защитой КФГД в пределах указанных выше лимитов", - добавили в КФГД.