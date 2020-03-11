КФГД повысил максимальные ставки вознаграждения по тенговым депозитам

Алматы. 10 марта. Kazakhstan Today - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) пересмотрел максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по тенговым депозитам на март и апрель 2020 года в связи с повышением базовой ставки, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Нацбанк установил базовую ставку на уровне 12% годовых. Как отметили в пресс-службе КФГД, согласно Методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, рекомендованные ставки подлежат пересмотру и вводятся в действие со дня установления базовой ставки.

Изменения коснулись ставок по несрочным вкладам, так как они рассчитываются на основе базовой ставки Национального банка. Ставки выросли с 9,8% до 12,5%", - уточнили в Фонде.

Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев и по сберегательным депозитам на 3 месяца также выросли до 13%.

Ставки по этим депозитам равны наибольшему из значений: средневзвешенной рыночной ставке вознаграждения плюс спред или базовой ставке плюс спред", - пояснили в пресс-службе.

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