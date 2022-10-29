КФГД предупреждает об активизации интернет-мошенников

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) отмечает активизацию финансовых мошенников в социальных сетях на фоне программы по выплате компенсации (премии) в размере 10% по тенговым депозитам физических лиц.
В последнее время злоумышленники чаще используют фишинговые рассылки и сайты для сбора персональных данных пользователей. КФГД также зафиксировал распространение фейковой информации в социальных сетях, например, что якобы осталась только одна неделя для "регистрации", чтобы получить компенсацию по депозитам", - сообщается на сайте фонда.
Там отметили, что регистрация для получения компенсации не нужна.
Вкладчики казахстанских банков до 1 января 2023 года вправе подать заявление в банк о своем согласии на получение десятипроцентной компенсации. Сделать это можно непосредственно в самом банке или онлайн в официальном мобильном приложении вашего банка, которым вы привыкли пользоваться для платежей и переводов. Рекомендуем по вопросам, связанным с выплатой компенсации, обращаться непосредственно в банк, где имеется депозит. Хотелось бы обратиться к гражданам с призывом обязательно проверять каналы информации и доверять только официальным источникам", - подчеркнули в КФГД.
В фонде также рекомендовали игнорировать сомнительную рекламу о выплате компенсации в интернете и не раскрывать персональные данные неизвестным.
Казахстанские банки продолжают принимать заявления от депозиторов о согласии на выплату компенсации (премии). Выплаты будут проводиться банками после 23 февраля 2023 года в сроки, установленные правилами", - отметили в фонде.
Дополнительную информацию всегда можно получить по бесплатному короткому номеру 1460, на сайте фонда, а также направить запрос по электронной почте [email protected] или задать вопрос в телеграм-чате @kdif_ask.