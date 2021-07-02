КФГД утвердил максимальные ставки по депозитам на август

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на август 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе КФГД, максимальные ставки по краткосрочным депозитам в тенге не изменились, так как базовая ставка Национального Банка Казахстана, от которой зависят ставки по таким депозитам, в июне была сохранена на уровне 9%.

Максимальные ставки по срочным депозитам на 12 и 24 месяца и сберегательным вкладам на 24 месяца были сохранены на прежнем уровне по причине низкой активности в данных сегментах депозитного рынка.

Незначительно был снижен уровень максимальной ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев, до 13,9%, в связи со снижением средневзвешенной рыночной ставки по таким депозитам. Однако по-прежнему ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов, добавили в ведомстве.







Категория депозита По депозитам с пополнением, % По депозитам без пополнения, % Июль 2021 Август 2021 Июль 2021 Август 2021 Несрочные депозиты 9,0 9,0 9,0 9,0 Срочные депозиты 3 месяца 9,0 9,0 9,5 9,5 6 месяцев 9,0 9,0 9,5 9,5 12 месяцев 10,3 10,3 10,7 10,7 24 месяца 9,1 9,1 9,4 9,4 Сберегательные депозиты 3 месяца 10,0 10,0 10,5 10,5 6 месяцев 10,0 10,0 10,5 10,5 12 месяцев 12,3 12,2 14,0 13,9 ▼ 24 месяца 10,7 10,7 12,2 12,2

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