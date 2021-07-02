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КФГД утвердил максимальные ставки по депозитам на август

01.07.2021 6940
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на август 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе КФГД, максимальные ставки по краткосрочным депозитам в тенге не изменились, так как базовая ставка Национального Банка Казахстана, от которой зависят ставки по таким депозитам, в июне была сохранена на уровне 9%.
 
Максимальные ставки по срочным депозитам на 12 и 24 месяца и сберегательным вкладам на 24 месяца были сохранены на прежнем уровне по причине низкой активности в данных сегментах депозитного рынка. 
 
Незначительно был снижен уровень максимальной ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев, до 13,9%, в связи со снижением средневзвешенной рыночной ставки по таким депозитам. Однако по-прежнему ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов, добавили в ведомстве. 


Категория депозита
По депозитам с пополнением, %
По депозитам без пополнения, %
Июль 2021
Август 2021
Июль 2021
Август 2021
Несрочные депозиты
9,0
9,0
9,0
9,0
Срочные депозиты
3 месяца
9,0
9,0
9,5
9,5
6 месяцев
9,0
9,0
9,5
9,5
12 месяцев
10,3
10,3
10,7
10,7
24 месяца
9,1
9,1
9,4
9,4
Сберегательные депозиты
3 месяца
10,0
10,0
10,5
10,5
6 месяцев
10,0
10,0
10,5
10,5
12 месяцев
12,3
12,2
14,0
13,9
24 месяца
10,7
10,7
12,2
12,2
 

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