КФГД утвердил максимальные ставки по депозитам на август

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на август 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе КФГД, максимальные ставки по краткосрочным депозитам в тенге не изменились, так как базовая ставка Национального Банка Казахстана, от которой зависят ставки по таким депозитам, в июне была сохранена на уровне 9%.
Максимальные ставки по срочным депозитам на 12 и 24 месяца и сберегательным вкладам на 24 месяца были сохранены на прежнем уровне по причине низкой активности в данных сегментах депозитного рынка.
Незначительно был снижен уровень максимальной ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев, до 13,9%, в связи со снижением средневзвешенной рыночной ставки по таким депозитам. Однако по-прежнему ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов, добавили в ведомстве.
|
Категория депозита
|
По депозитам с пополнением, %
|
По депозитам без пополнения, %
|
Июль 2021
|
Август 2021
|
Июль 2021
|
Август 2021
|
Несрочные депозиты
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
9,5
|
6 месяцев
|
9,0
|
9,0
|
9,5
|
9,5
|
12 месяцев
|
10,3
|
10,3
|
10,7
|
10,7
|
24 месяца
|
9,1
|
9,1
|
9,4
|
9,4
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
10,0
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
6 месяцев
|
10,0
|
10,0
|
10,5
|
10,5
|
12 месяцев
|
12,3
|
12,2
|
14,0
|
13,9 ▼
|
24 месяца
|
10,7
|
10,7
|
12,2
|
12,2
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