КФГД утвердил максимальные ставки по депозитам на май

АЛМАТЫ. 31 МАРТА - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на май 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Максимальные ставки по краткосрочным депозитам остаются прежними в связи с сохранением уровня базовой ставки Национального банка.

Ставки по долгосрочным депозитам, за исключением сберегательных вкладов на 24 месяца, которые зависят от рынка, также не изменились.

Незначительное снижение ставок по сберегательным вкладам на 24 месяца обусловлено сохранением отрицательной динамики рыночных ставок по ним", - отметили в фонде.

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