КФГД утвердил максимальные ставки вознаграждения на декабрь 2022 года

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на декабрь 2022 года.
Повышены максимальные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца, а ставки по срочным депозитам сохранены на уровне ноябрьских значений. Размеры рекомендуемых ставок по депозитам, значения которых зависят от базовой ставки Национального банка, остались без изменений", - сообщили в пресс-службе фонда.
|
Категория депозита
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
Несрочные депозиты
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
15,5
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
16,5
|
16,5
|
16,0
|
16,0
|
6 месяцев
|
16,5
|
16,5
|
16,0
|
16,0
|
12 месяцев
|
14,0
|
14,0
|
13,7
|
13,7
|
24 месяца
|
9,9
|
9,9
|
9,7
|
9,7
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
17,5
|
17,5
|
17,0
|
17,0
|
6 месяцев
|
17,5
|
17,5
|
17,0
|
17,0
|
12 месяцев
|
15,7
|
16,1▲
|
14,5
|
14,9▲
|
24 месяца
|
13,0
|
13,5▲
|
12,2
|
12,7▲