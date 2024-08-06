05.08.2024, 10:14 8956
Когда детям на счета поступит следующая выплата из Нацфонда РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2024 года казахстанские дети получили первые выплаты из Национального фонда. Следующее начисление средств детям намечено на февраль 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Напомним, инициированный президентом проект "Национальный фонд - детям" предусматривает отчисление 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на накопительные счета детей до 18 лет. Основные направления их использования - улучшение жилищных условий и оплата образования.
В прошлом году был принят соответствующий закон, учитывая многолетний опыт по реализации социальных проектов, оператором определен Единый накопительный пенсионный фонд.
В текущем году детям, достигшим 18 лет, уже начислено по $100,05. Общее число детей в возрасте до 18 лет на 31 декабря 2023 года составило 6,9 млн человек. Отслеживать отчисления можно на платформе egov.kz и сайте enpf.kz.
Согласно данным ЕНПФ, к 1 июля на улучшение жилищных условий и оплату образования было подано 16,6 тыс. заявок, из которых уже исполнены порядка 13 тыс. на общую сумму $1,3 млн.
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05.08.2024, 17:23 5286
Фондовый рынок Японии рекордно рухнул более чем на 10%
За сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта
Фото: Depositphotos
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Токио. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Фондовый рынок Японии по итогам торгов рекордно рухнул на 12,4%.
Фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов 5 августа рухнул на 12,4%, упав до отметки 31 458,42 пункта, свидетельствуют данные торгов. На пике обвала индекс опускался до 31 156,12 пункта, глубина падения достигала 13,23%", - сообщает rbc.ru.
Отмечается, что за сутки значение индекса Nikkei 225 сократилось на 4451,28 пункта, что стало новым рекордом падения, перекрыв показатель 20 октября 1987 года. Тогда за день индекс потерял 3836,48 пункта, в процентном отношении обвал составил 14,9%.
Последний раз ниже достигнутого значения бенчмарк торговался в октябре 2023 года.
Между тем другие азиатские рынки тоже в минусе. Индекс Hang Seng снижается на 2,61%, до 16 503 пунктов, Shanghai Composite - на 1,02%, до 2875,72 пункта, Sensex - на 3,2%, до 78393,14 пункта, Asia Dow - на 7,06%, до 3683,73 пункта.
01.08.2024, 11:37 20371
В июле курс тенге ослаб на 0,5%, до 474,15 тенге за доллар США
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам июля курс тенге ослаб на 0,5%, до 474,15 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 183 до 170 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долларов США. Об этом сообщили в Нацбанке РК.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июль составили 506 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 14% от общего объема торгов и не более 23 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - говорится в сообщении.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в июле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 275 млн долларов США, или порядка 7% от общего объема рынка.
В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Нацбанк осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Нацфонда в золотовалютные резервы Нацбанка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.
В июле объем продажи из золотовалютных резервов Нацбанка в рамках указанной операции составил 115 млн долларов США, в августе 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 230 до 250 млн долларов США.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в августе 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 500 до 600 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в августе 2024 года ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов США", - отмечается в сообщении.
18.07.2024, 09:49 58266
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии на 1 июля 2024 года составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 479 тенге, базовой пенсии - 42 631 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 июля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 391 тыс. человек.
С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 трлн 861,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 585,9 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 275,8 млрд тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.
16.07.2024, 12:02 67501
Годовая инфляция продолжает замедляться в Казахстане - Нацбанк
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах реализации денежно-кредитной политики, развитии национальной платежной системы и т.д.
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым об итогах реализации денежно-кредитной политики в январе-июне 2024 года, развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации, сообщает Акорда.
В частности, глава Нацбанка доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики, о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов.
Также Сулейменов проинформировал президента о реализации проектов по развитию национальной платежной системы и принципов открытого банкинга, созданию Антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников.
Глава государства поставил ряд задач по деятельности Национального банка, в том числе по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры.
Напомним, Нацбанк Казахстана вновь снизил базовую ставку до 14,25%. В целом годовая инфляция в июне снизилась до 8,4%.
16.07.2024, 10:01 68571
Правительство Казахстана, Нацбанк и стороны Стати заключили соглашение о мирном разрешении спора
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан, Национальный банк Казахстана и стороны Стати при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil заключили юридически обязывающее рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.
Стороны рады достижению соглашения на взаимно благоприятных условиях, которые приведут к прекращению всех юридических разбирательств и остановке текущих исков во всех юрисдикциях", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что конкретные условия соглашения являются конфиденциальными.
Данное соглашение принято с учетом общественных интересов и не предполагает расходования бюджетных средств. Мы верим, что данный шаг окажет положительное влияние на привлечение новых инвестиций в нашу страну и рост экономики", - сказал министр юстиции Республики Казахстан Азамат Ескараев.
15.07.2024, 10:05 72266
Нацбанк РК продаст $970 млн из Нацфонда за 4 месяца
Фото: Pexels.com
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством Казахстана в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд (НФ) на общую сумму 467,4 млрд тенге. Об этом сообщили в Нацбанке.
В рамках реализации данного решения Национальному банку РК (НБК), как управляющему средствами НФ, требуется осуществить конвертацию иностранной валюты из НФ в тенге на сумму порядка 970 млн долларов США. Учитывая внеплановый характер операции, продажа указанного объема в короткий промежуток времени способна оказать заметное влияние на сбалансированность валютного рынка. В связи с этим Национальный банк намерен провести разовую конверсионную операцию путем прямой продажи активов НФ в золотовалютные резервы Национального банка", - проинформировали в Нацбанке.
Вместе с тем, по данным пресс-службы, в целях сохранения рыночного нейтралитета и в рамках зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк планирует осуществить равномерную продажу данного объема на валютном рынке.
Таким образом, с июля т.г. Национальный банк приступит к продаже 970 млн долларов США в течение 4 месяцев, что эквивалентно 243 млн долларов США в месяц. Данная мера является исключительной, призванной обеспечить нейтрализацию влияния разовой конверсионной операции на валютный рынок", - уточнили в Нацбанке.
Сообщается, что объемы продаж на валютном рынке будут опубликованы в соответствии с графиком выхода статистической информации Национального банка.
04.07.2024, 11:19 90181
Соглашения на сумму более $1,5 млрд подписал холдинг "Байтерек" с китайскими финансовыми институтами
Фото: АО НУХ Байтерек
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и его дочерняя организация АО "Банк развития Казахстана" подписали ряд соглашений с китайскими финансовыми институтами на сумму более $1,5 млрд.
Соглашения по привлечению долгосрочных финансовых ресурсов помогут реализовать инвестпроекты в области агропромышленного комплекса, инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и "зеленой" энергетики.
Подписание данных соглашений направлено на укрепление экономических связей между Казахстаном и Китаем, а также на поддержку устойчивого развития и модернизации ключевых секторов экономики Казахстана", - говорится в сообщении холдинга.
В числе подписанных документов от имени холдинга:
- меморандум о сотрудничестве с China Construction Bank, который предусматривает финансирование проектов на сумму 700 млн долларов США;
- меморандум о сотрудничестве с China Huadian Overseas Investment Co., Ltd., который определяет возможность инвестиционного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.
Подписанные документы от имени АО "Банк развития Казахстана":
- соглашение о намерении с Китайским строительным банком в Астане на сумму $500 млн;
- рамочное соглашение с Государственным банком развития Китая на сумму $250 млн и 2 млрд юаней;
- соглашение о намерениях предоставить синдицированный заем на строительство ветропарка мощностью 220 МВт в Акмолинской области;
- меморандум о сотрудничестве по реализации проекта по переработке пшеницы мощностью 1 млн тонн в год.
Подписание документов состоялось на полях казахстанско-китайского делового совета в Астане, проводимого в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, в которой Казахстан в текущем году является председательствующей страной", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай заключили соглашения о сотрудничестве на $629 млн.
01.07.2024, 10:28 97721
По итогам июня курс тенге ослаб на 5,5%
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам июня курс тенге ослаб на 5,5%, до 471,84 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 251 до 183 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,7 млрд долларов США. Об этом сообщили в Нацбанке.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за июнь составили 420 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 11% от общего объема торгов и не более 21 млн долларов США в день.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в июне продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 293 млн долларов США, или порядка 8% от общего объема рынка.
Отмечается, что валютных интервенций в июне Национальный банк не проводил.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в июле 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 450 до 550 млн долларов США.
Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июле 2024 года ожидается в размере от 250 до 350 млн долларов США.
В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки", - сообщили в Национальном банке.
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