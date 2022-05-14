Курс доллара снизился на 7 тенге

По сравнению с четвергом курс укрепился на 6,92 тенге.
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 430 - 435 тенге, продают по 440 - 441 тенге.
Курс рубля по итогам торгов составил 6,7 тенге.
14 апреля 2022 года решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы вступило в законную силу. С учетом указанного решения суда ЕНПФ направил ТОО "Jusan Ventures" досудебную претензию с требованием выплаты разницы стоимости акций и установил сроки выплаты", - сообщили в ЕНПФ.
Предлагаем: кардинально усилить защиту прав и законных интересов вкладчиков, отказаться от выделения государственных средств для реализации госпрограмм и национальных проектов через коммерческие банки и квазигосударственные институты, создать в Казахстане государственные банки в сфере АПК, строительства и промышленности, приоритетом которых будет развитие экономики, а не спекуляции на валютной бирже и вклады в ноты Национального банка", - заключил депутат.
Переход отрицательного сальдо текущего счета в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса. Профицит торгового баланса составил 9,9 млрд долларов, увеличившись на 6,3 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом", - сообщает пресс-служба Нацбанка.
В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов США до 92 млн долларов США при общем объеме торгов 1,9 млрд долларов США", - рассказали в пресс-службе Национального банка РК.
На фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении", - сообщили в НБРК.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - заключили в пресс-службе.
Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца были повышены на 0,1 процентных пункта и 0,2 процентных пункта соответственно ввиду роста средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка", - сообщили в КФГД.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?