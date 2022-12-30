29.12.2022, 17:03 7226
Международные резервы Казахстана на конец ноября составили почти 90 млрд долларов
Валовые международные резервы Нацбанка за ноябрь 2022 года увеличились на 2,9%, составив 33,9 млрд долларов США
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (55,8 млрд долларов США), на конец ноября составили 89,75 млрд долларов США, сообщается в отчете Нацбанка о ситуации на финансовом рынке в ноябре 2022 года.
Валовые международные резервы Национального банка за ноябрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 2,9%, составив 33,9 млрд долларов США.
Росту резервов способствовало повышение цены на золото на 7,4%, до 1760 долл. США за унцию. Влияние роста цены на золото частично нивелировалось оттоком средств банков второго уровня с валютных счетов в Нацбанке. Денежная база в ноябре сжалась на 5,3%, до 11 719,9 млрд тенге (с начала года расширение на 7,0%), на фоне снижения переводимых депозитов банков. Денежная масса за ноябрь сократилась на 1,6%, составив 32 768,4 млрд тенге (с начала года рост на 8,9% и на 14,2% г/г), наличные деньги в обращении снизились на 1,8% (с начала года рост на 8,5% и на 11,9% г/г)", - сообщается в отчете.
В Нацбанке подчеркнули, что кредитование физических лиц, в первую очередь потребительское и ипотечное, продолжает оставаться основным фактором роста денежной массы с начала года.
Валютный рынок
На фоне сбалансированности спроса и предложения в ноябре 2022 года биржевой курс доллара США к тенге изменялся в диапазоне 458,62-468,90 тенге за один доллар США.
В ноябре увеличению предложения на валютном рынке способствовали продажи валютной выручки квазигосударственного сектора (500 млн долл. США) и незначительные конвертации иностранной валюты для осуществления трансфертов из Национального фонда (70 млн долл. США). Валютные интервенции Нацбанка не проводились", - говорится в информации.
Общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США вырос на 19,2% за месяц (снижение на 17,7% г/г), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 20,6% м/м (снижение на 21,1% г/г).
По данным Нацбанка, в ноябре повысился спрос со стороны населения на иностранную валюту.
В ноябре нетто-покупка иностранной валюты выросла на 20,3% м/м, до 223,5 млрд тенге. При этом в годовом выражении общий объем нетто-покупок снизился на 48,2% в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов США и российских рублей. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 91,6%, или 204,6 млрд тенге, на российский рубль - 1,3%, или 3,0 млрд тенге, и на покупку евро - 7,0%, или 15,6 млрд тенге. В ноябре спрос на российские рубли незначительно превышает предложение, при этом нетто-покупка рублей за месяц снизилась в 2,3 раза (в 30,1 раза г/г)", - уточнили в Нацбанке.
В разбивке по видам валют нетто-покупка долларов США за месяц выросла на 24,2% (снижение - на 30,8% г/г), нетто-покупка евро выросла на 14,6% (снижение - в 3,0 раза г/г).
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29.12.2022, 16:40 7821
КФГД утвердил предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль
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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на февраль 2023 года.
Предельные ставки по всем депозитам остались без изменений и были сохранены на уровне январских значений.
В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.
С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:
Напомним, в начале декабря вслед за повышением базовой ставки Национального банка КФГД повысил ставки по депозитам в тенге.
28.12.2022, 15:52 22331
Правительство и Нацбанк обвиняют в сговоре с Jusan банком и хищении госсредств
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмен Канат Нуров в своем депзапросе на имя генерального прокурора и председателя антикоррупционного ведомства потребовал немедленно перестроить деятельность правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались мажилисом в рамках госбюджета.
Нуров напомнил, что 23 ноября мажилис изменил банковское законодательство в части повышения прозрачности происхождения капитала банков и ограничения выплаты ими дивидендов за счет госпомощи.
Но чтобы обеспечить дальнейшую прозрачность и, следовательно, эффективность функционирования финансового сектора экономики, мы вынуждены обратиться к вам по проблеме реализации программы повышения финансовой устойчивости банков, которая будет действовать до 2032 года", - сообщил депутат.
По его словам, по-прежнему остаются нераскрытыми ситуации по череде поглощений системообразующих банков, включая последнее поглощение маленьким "Jusan банком" двух больших банков: "Цесна" и АТФ.
В частности, нас интересует, как возможно, чтобы от временной финансовой помощи государства у частных банков возникал доход, если от займов вместе с активами растут также и обязательства, т.е. никакой прибыли от них возникнуть не может без специального последующего изменения условий займов? Почему в аудированной отчетности Jusan Technologies как конечного бенефициара "Jusan банка" отражена прибыль в 1 млрд 350 млн долларов США от приобретения "Цесны" и АТФ банков, из которых всего лишь 300 млн долларов - от реструктуризации государственных займов?" - задается вопросом Нуров.
Он также поинтересовался, как и кем были сформированы провизии на активы "Цесна банка", позволившие "Jusan банку" всего за 1 тенге получить после поглощения 241 млрд тенге дохода от расформирования этих провизий в 2019 году.
Почему Фонд проблемных кредитов Минфина выкупил у "АТФ банка" его обесценившиеся активы прямо перед поглощением по цене в 5 раз дороже их стоимости, в результате чего в 2020 году более 171 млрд тенге наличных, всего за 2 тенге по договору о поглощении, просто тихо перекочевали в кассу "Jusan банка"?" - интересуется депутат.
Он уточнил, что на слушаниях в комитете мажилиса по финансам и бюджету депутатам было отказано в предоставлении информации по содержанию рамочного соглашения, на которое ссылается председатель "Jusan банка" Шигео Катсу.
Но все эти банки пользовались финансовой помощью государства, поэтому депутатская группа Жана Казахстан и партия АMANAT считают целесообразным обеспечить доступ депутатскому корпусу к подобным ДСП документам", - считает Нуров.
По его мнению, необходимо перестроить деятельность правительства, Нацбанка и всех регуляторов так, чтобы все эмиссии национальной валюты для оказания госпомощи экономике через квазигоспредприятия утверждались мажилисом в рамках госбюджета, иначе они будут дальше вываливаться на валютный рынок и запускать инфляцию чистой воды, подобно этим дарениям БВУ за счет печатного станка Нацбанка.
Прошу в установленные законом сроки обеспечить доступ к указанному рамочному ДСП соглашению и соответствующим договорам о поглощениях, а также получить ответы уполномоченных госорганов на все эти вопросы с целью расследовать действия виновных должностных лиц правительства, Нацбанка и иных госрегуляторов на предмет их возможного группового сговора с "Jusan банком" и иными БВУ в целях хищения государственных средств в особо крупном размере", - резюмировал мажилисмен.
Напомним, другой мажилисмен Берик Дюсембинов сегодня потребовал раскрыть данные о принадлежности земель высокопоставленным чиновникам.
28.12.2022, 10:09 30586
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: СЦК РК
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,7 трлн тенге. В ноябре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 245,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 74,9 млрд тенге, солидарной пенсии - 171 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 декабря 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 276 тысяч человек. Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 декабря 2022 года составил 108 960 тенге", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).
Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 % от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 %. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74 % от прожиточного минимума, 30 лет - 94 % от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере - 100 % от прожиточного минимума.
Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.
Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.
В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.
Размеры солидарных пенсий ежегодно гарантированно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%, что соответствует принятой в 2014 году Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.
Согласно закону "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышаются на 10,5% от получаемого размера.
Также в рамках реализации поручения главы государства предусмотрено увеличение величины максимального дохода, применяемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП.
Размеры государственной базовой пенсионной выплаты будут повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, который в следующем году составит 40 567 тенге, а также в связи с повышением минимального размера с 54% до 60% от прожиточного минимума.
Таким образом, минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повысится с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге с 1 января 2023 года.
Как сообщалось ранее, 26 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательство, позволяющие женщинам выходить на пенсию в 61 год.
23.12.2022, 09:31 54666
Казахстанский ВТБ начал выпуск цифровых карт "Мир"
Пользователи могут совершать по ней платежи в приложении, делать онлайн-покупки и получать переводы
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Алматы. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ВТБ (Казахстан) запустил для розничных клиентов возможность выпуска цифровых карт российской платежной системы "Мир". Пользователи могут совершать по ним платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, делать онлайн-покупки и получать переводы с карт "Мир", выпущенных любым банком. Об этом проинформировали в пресс-службе банка.
Сообщается, что в первом квартале 2023 года банк планирует начать эмиссию пластиковых карт "Мир".
Понимая важность доступа к средствам на картах "Мир", мы в полном объеме продолжаем их обслуживать в Казахстане. В этом году мы вдвое расширили нашу банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы. Сегодня наши клиенты получили возможность выпустить виртуальную карту "Мир" в ВТБ (Казахстан), с помощью которой будет удобно совершать необходимые онлайн-транзакции. В начале следующего года реализуем возможность выпуска карты в пластике", - комментирует Станислав Козьяков, директор департамента розничного бизнеса ВТБ (Казахстан).
Открыть счет и оформить цифровую карту в тенге клиент может во всех отделениях банка.
Сразу после выпуска виртуальной карты "Мир" ее можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC. Карта является бесплатной для всех пользователей", - уточнили в банке.
Пополнить виртуальную карту можно со своего расчетного счета в мобильном приложении, с помощью перевода с другой карты "Мир" или счета стороннего банка по реквизитам. Внести средства можно через терминалы или кассы банка.
ВТБ (Казахстан) на территории всей страны обслуживает в полном объеме как собственные карты "Мир", так и карты, выпущенные другими банками. Их держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций.
Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты ВТБ (Казахстан) "Мир" в банкоматах и кассах банка составляет 1% и 2% - в других казахстанских и зарубежных банках. Минимальная комиссия составляет 500 тенге.
Ранее сообщалось, что в Казахстане разрешили платежные операции по картам "Мир".
23.12.2022, 08:30 55361
В Казахстане на электронных торгах за 62,6 млрд тенге продали первую частоту 5G
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 22 декабря 2022 года состоялся открытый аукцион радиочастот для пятого поколения мобильной связи (5G). Интернет-торговля была организована на электронной торговой площадке gosreestr.kz. Участники соревновались за диапазоны радиочастот 3600-3700 МГц (100 МГц) для технологии 5G.
По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, стартовая цена аукциона составила 1 761 225 000 тенге. Проведение открытого и прозрачного аукциона обеспечило конкурентное условие в конкурсе, где смогли принять участие компании, соответствующие требованиям, утвержденным порядком распределения радиочастот.
В результате цена при торгах (аукционе) на радиочастотные диапазоны увеличилась до 62 669 775 351 тенге, а победителем определился консорциум, состоящий из ТОО "Мобайл Телеком Сервис" (под брендом "Теле2" и "Алтел") и АО "Кселл" (под брендом "Кселл" и "Актив"). Победитель аукциона будет отвечать за внедрение и развитие мобильной связи пятого поколения (5G/IMT) в городах республиканского значения и областных центрах", - сообщили в МЦРИАП.
Согласно обязательствам, победитель аукциона должен постепенно активировать в общей сложности 3527 базовых станций. Ожидается, что к 2027 году 75% городов республиканского значения, 60% областных центров будут обеспечены технологией 5G.
Также технология 5G имеет преимущества развития интернет-сервисов для государства и бизнеса, что значительно ускоряет темп развития цифровизации в стране.
Основными пользователями сети 5G могут быть все, начиная от обычных абонентов до крупного бизнеса, нуждающегося в высокой скорости интернета.
Сегодня, 23 декабря 2022 года, состоится аукцион по лоту № 2 по диапазону радиочастот 3700-3800 МГц (100 МГц) для технологии 5G.
Дополнено 23.12.22, 18.15
Завершился аукцион по лоту № 2 для распределения частот 5G в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Победителем аукциона стал консорциум в лице АО "Кселл" и ТОО "Мобайл Телеком Сервис" с рекордной суммой в размере 93,399 млрд тенге", - заявил министр МЦРИАП Багдат Мусин.
Отмечается, что проведение открытого и прозрачного аукциона обеспечило конкурентное условие в конкурсе, где смогли принять участие компании, соответствующие требованиям, утвержденным порядком распределения радиочастот.
Окончательная сумма по итогам двух лотов (лот № 1 и лот № 2) аукциона составит 156,069,425,590 тенге, которая будет направлена в республиканский бюджет для развития технологии 5G", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане заменят технологию 3G на современную и обеспечат автотрассы интернетом.
22.12.2022, 17:53 58926
Более 630 миллиардов тенге возвращены государству
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Государству возвращено 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования, сообщил сегодня на брифинге в Генпрокуратуре первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташибаев.
Выведенные средства удалось вернуть государству за 6 месяцев текущего года.
Из них 421 млрд тенге - в порядке возмещения ущерба по уголовным делам, из которых 314 млрд тенге возмещены в денежном эквиваленте и 107 млрд тенге - в виде драгоценных камней и металлов. Остальная сумма возмещается в порядке демонополизации", - сообщил на брифинге начальник службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Артур Ластаев.
В свою очередь Ташибаев уточнил, что комиссии также удалось вернуть из владения олигополий 398 тысяч гектаров земли на сумму свыше 6,5 млрд тенге. Также было удовлетворено шесть исков о возврате незаконно отчужденных объектов государственной собственности. На рассмотрении еще 20 протестов и исков на общую сумму 13,7 млрд тенге.
Верховный суд отменил 17 судебных актов, ранее вынесенных в пользу субъектов олигополий. Это позволило вернуть более 600 подъездных железнодорожных путей, снизить тарифы за проезд, защитить интересы государства на 21,1 млрд тенге", - подчеркнул замгенпрокурора.
По его словам, к работе по борьбе с отмыванием преступных доходов и возврату активов активно подключаются иностранные партнеры. В частности, подписаны договоры о выдаче преступников и правовой помощи по уголовным делам с Кипром. Всего Казахстан в уголовно-правовой сфере заключил договоры с 34 странами. В их числе: Китай, США, Индия, Бразилия и другие государства.
22.12.2022, 08:12 62301
Нацбанк выпустил монеты "Сакский стиль" с изображением барсов и оленей
Фото: Нацбанк РК
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Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана 21 декабря 2022 года выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты "Сакский стиль". Монеты "Сакский стиль" изготовлены на Казахстанском монетном дворе.
Сакский стиль - особая манера исполнения изображений животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей, отметили в Нацбанке.
Пять видов биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством изготовления uncirculated номиналом 100 тенге, массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 мм по 1 млн штук каждого вида, общим тиражом 5 млн штук.
Олень". Жалаулинский клад. Семиречье (V-III вв. до н.э.). Олень в мировоззрении кочевников - символ, объединяющий нижний и верхний миры.
Крылатый барс". Курган Иссык (конец IV-III в. до н. э.) Снежный барс - символ мужества и богатства.
Маска". Чиликты. Восточный Казахстан (VIII-VII вв до н.э.) Изображение трех образов, оберегающих семейный очаг: маска кошачьего хищника, двух архаров и летящей птицы.
Золотые бляшки в виде оленей", Жалаулы, Семиречье (V-III вв. до н.э.) Образ благородного оленя - символ плодородия и продолжения рода.
Свернувшийся барс". Талды-2. Центральный Казахстан (VII в. до н.э.). Форма кольца в фигуре свернувшегося барса - символ цикличности времени и гармонии с внешним миром.
Монеты выпускаются в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении наряду с обычными циркуляционными монетами. Монеты из серии "Сакский стиль" являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей - ими можно расплачиваться за товары и услуги. Также данные монеты обязательны к приему для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
При этом технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. По техническим характеристикам они полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. В этой связи дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет "Сакский стиль" не требуется.
Напомним, Национальный банк Казахстана в начале декабря выпустил в обращение коллекционные монеты из серебра FIFA WORLD CUP QATAR 2022 номиналом 100 тенге из серии монет "Спорт".
21.12.2022, 14:57 64486
Мажилисмены одобрили законопроект о банкротстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве казахстанцев и сопутствующие ему поправки одобрили сегодня во втором чтении казахстанские мажилисмены, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Законопроект предоставляет гражданам возможность для восстановления своей платежеспособности воспользоваться тремя видами процедур:
- процедурой внесудебного банкротства могут воспользоваться лица с задолженностью до 1600 МРП, не имеющие в собственности имущества (в том числе и в общей собственности), не гасившие задолженность в течение 12 месяцев;
- при процедуре судебного банкротства имущество должника подлежит реализации на торгах. Единственное жилье, если оно не было предметом залога. Реализации не подлежит;
- процедура восстановления платежеспособности предусматривает для должника возможность получить в суде рассрочку на оплату долгов до пяти лет при наличии дохода и имущества.
Прохождение через названные процедуры возможно только по инициативе самого должника. Иное лицо, государственный орган либо банк не может подавать гражданина на банкротство", - подчеркивается в информации.
Ранее депутаты нижней палаты одобрили законопроект в первом чтении. Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц.
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