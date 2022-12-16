Международный валютный фонд дал рекомендации Нацбанку Казахстана

Рекомендуется продолжить режим инфляционного таргетирования
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал отчет персонала (Staff Report) по итогам консультаций, состоявшихся в период с 22 сентября по 5 октября 2022 года, в котором оценил работу Национального банка и правительства по поддержке экономики и дал свои рекомендации.
Своевременно принятые меры и значительные объемы внешних резервов Казахстана способствовали абсорбированию внешних шоков, включая последствия ситуации в Украине. Миссия МВФ положительно оценила приверженность Национального банка гибкости обменного курса", - сообщили в Нацбанке.
Рекомендуется продолжить режим инфляционного таргетирования. Следует постепенно отказаться от выполнения несвойственных Национальному банку задач и обеспечить укрепление его независимости.
Введение цифровой валюты центрального банка (CBDC) может обеспечить значительные преимущества и потребует регулярной оценки потенциальных рисков", - говорится в сообщении.
По оценке МВФ, банковский сектор успешно справился с последствиями международных санкций. Дана положительная оценка усилению финансового регулирования.
Отмечается, что банки имеют высокий уровень капитала, а долларизация депозитов продолжает снижаться. Введение регулярных обзоров качества активов и надзорных стресс-тестов является важным шагом на пути к рациональной практике управления рисками и снижению риска банковских кризисов.
Для обеспечения экономической устойчивости МВФ рекомендует уделить особое внимание совершенствованию государственного управления, диверсификации экономики и повышению роли частного сектора.
Бюджетное правило, вступающее в силу в 2023 году, будет содействовать проведению взвешенной и более контрциклической налогово-бюджетной политики. Последовательная бюджетная консолидация в 2023 году должна способствовать сдерживанию инфляции и поддержанию внешних буферов при сохранении необходимых социальных расходов", - полагают эксперты.