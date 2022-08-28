Мошенники создали сайт, где предлагают инвестировать в нацкомпанию "КазМунайГаз"

Фото: КГД МФ РК

СЕМЕЙ. 23 АВГУСТА - Руслан Данияров назначен руководителем департамента государственных доходов области Абай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нового руководителя акиму области и коллективу ДГД представил заместитель председателя Комитета государственных доходов Бакытжан Слямов, сообщает пресс-служба комитета.

Руслан Данияров родился в 1972 году в селе Мерке Джамбульской области. По образованию экономист, юрист. Окончил Евразийский институт рынка, Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова.

Стаж работы на госслужбе составляет 26 лет. Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором налоговой инспекции по Торгайской области.

С ноября 1999 года по октябрь 2009 года работал на различных, в том числе руководящих, должностях Налогового комитета по Алматинскому району города Астана.

С октября 2009 года по март 2020 года работал в Налоговом комитете, а затем в Комитете государственных доходов МФ РК.

С апреля 2020 года по апрель 2022 года - руководитель управления департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

С апреля 2022 года по настоящее время работал заместителем руководителя департамента государственных доходов Атырауской области.