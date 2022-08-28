Мошенники создали сайт, где предлагают инвестировать в нацкомпанию "КазМунайГаз"

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Мошенники создали специальный сайт, где предлагают инвестировать деньги якобы в национальную компанию "КазМунайГаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время мошенники создали специальный сайт, приложение и страницы в социальных сетях, посредством которых распространяют рекламу и предлагают казахстанцам инвестировать деньги якобы в национальную компанию "КазМунайГаз". В обмен мошенники обещают быструю прибыль от продажи нефти и газа. АО "НК "КазМунайГаз" заявляет, что не привлекает средства граждан Казахстана ни в какие инвестиционные проекты. Распространяемое рекламное объявление является недостоверным и носит мошеннический характер", - сообщили в КМГ.
По данным компании, международные мошенники ведут массированную рекламу в поисковых системах и социальных сетях, которая направляет пользователей на мошеннические сайты, призывающие "выгодно инвестировать в "КазМунайГаз" с обещанием высокой и пассивной доходности.
Для пущей убедительности эти фейковые сайты упоминают имена людей-брендов: президента РК, руководителей национальных компаний и финансовых организаций страны, лидеров общественного мнения. Злоумышленники используют видеокадры из общедоступных официальных видеороликов "КазМунайГаза", подменяя оригинальные аудиодорожки. В итоге посетителю демонстрируется фейковое видео, где профессиональный закадровый голос диктора озвучивает откровенную ложь с упоминанием названия компании", - проинформировали в КМГ.
При первом посещении фейковых сайтов пользователя приглашают вначале "пройти тест" или просто ответить на два-три предварительных вопроса, благодаря которым преступники выясняют email посетителя, его гражданство и номер мобильного телефона. Для правдоподобия на сайтах размешается фотография лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, якобы выданная Национальным банком РК. Используется и скрипт калькулятора инвестора, который просчитывает в онлайн-режиме "высокодоходную прибыль".
Стоит учесть, что в мире более 1500 доменов верхнего уровня, включая около 300 национальных (многие из них зарегистрированы и управляются частными фирмами и корпорациями), а владельцы мошеннических ресурсов зачастую являются нерезидентами РК. Поэтому, даже если мошеннический сайт выявлен, пресечь его деятельность чрезвычайно трудно из-за иностранной юрисдикции владельцев мошеннических сайтов", - пояснили в пресс-службе.
Помимо сайтов выявлено как минимум шесть мошеннических приложений.
Первое фейковое, паразитирующее на бренде компании приложение KazMunay Invest было опубликовано в Google Play 8 июля 2022 года, и его к началу августа успело скачать более 50 тысяч пользователей. Контакты мошенника указывали на сайт, зарегистрированный в доменной зоне территории Токелай (.TK) на новозеландских островах. На данный момент оно уже удалено из плей-маркета. Затем появились псевдоприложения "КазМунайГаз", "КазМунайГаз Инвестиции", KazMunay Club Invest, "КазИнвест", "КазМунайИнвест". Между тем у КМГ нет никакого официального приложения, и его разработка пока не планируется", - уточнили в компании.
Компанией было направлено по всем этим фактам обращение в Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ), Национальный банк РК и МВД РК. Полицией Нур-Султана возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Отправлены запросы на блокировку мошеннических сайтов и приложений.
КазМунайГаз" официально заявляет, что имеет только один официальный сайт - www.kmg.kz. Все остальные сайты, действующие от имени национальной компании "КазМунайГаз", являются мошенническими. Просим казахстанцев и нерезидентов страны быть бдительными и доверять только официальным источникам", - подчеркнули в КМГ.
Дополнительно граждане РК могут обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка по номеру 1459 для получения консультаций по вопросам защиты их прав и интересов как потребителей финансовых услуг.