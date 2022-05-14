На счета вкладчиков ЕНПФ возвращено более 196 миллионов тенге от Jusan Ventures
13.05.2022, 14:55 3151
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - ТОО "Jusan Ventures" доплатил в Единый накопительный пенсионный фонд за приобретение простых акций 196 304 931 тенге. Деньги возвращены на счета вкладчиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как напомнили в ЕНПФ, в феврале 2021 года ТОО "Jusan Ventures" заявило о своем праве принудительного выкупа простых акций АО "Jusan Mobile" (АО "KazTransCom") в количестве 77 073 штук у миноритарных акционеров, в число которых входил и ЕНПФ, по цене 5750 тенге за штуку. В марте акции были выкуплены по указанной цене.
Однако позже один из миноритарных акционеров подал иск в суд с требованием пересмотреть цену акций до 8297 тенге за штуку.
14 апреля 2022 года решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы вступило в законную силу. С учетом указанного решения суда ЕНПФ направил ТОО "Jusan Ventures" досудебную претензию с требованием выплаты разницы стоимости акций и установил сроки выплаты", - сообщили в ЕНПФ.
В настоящее время Jusan Ventures осуществил выплату разницы стоимости акций. В результате 196 304 931 тенге зачислен в состав пенсионных активов вкладчиков и получателей ЕНПФ.
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Курс доллара снизился на 7 тенге
13.05.2022, 16:13 2576
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в 15.30 укрепился на 7,13 тенге по сравнению с предыдущими торгами и составил 427,84 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По сравнению с четвергом курс укрепился на 6,92 тенге.
В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 430 - 435 тенге, продают по 440 - 441 тенге.
Курс рубля по итогам торгов составил 6,7 тенге.
Нацбанк установил официальный курс доллара к тенге на 12 мая
11.05.2022, 20:29 7031
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) состоялись торги инструментами рынка иностранных валют, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 442,44 тенге, что выше курса после праздников на 6,86 тенге. Нацбанк установил официальный курс доллара к тенге на 12 мая в 442,61 тенге.
Курс евро установлен Нацбанком в 467,44 тенге. Курс рубля составил 6,34 тенге, снизившись на 0,28 тенге
В обменниках доллары покупают/продают по 440/446 тенге.
Сколько казахстанцев воспользовались пенсионными накоплениями после повышения порога достаточности
11.05.2022, 09:44 8326
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - По состоянию на 1 мая 2022 года с января 2021 года ЕНПФ исполнены 1 321 017 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. В апреле 2022 года всего исполнены 3276 заявлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На спецсчета казахстанцев, открытые в банках - уполномоченных операторах, с начала года ЕНПФ переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге, сообщили в ЕНПФ.
Больше всего исполненных заявлений направлено жителями Алматы (17,74%), Нур-Султана (13,52%), Мангистауской области (10,40%).
Отмечается, в апреле 2022 года (c 1 апреля - 30 апреля) всего исполнены 3276 заявлений на общую сумму в 7,6 млрд тенге.
На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений, являются АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк", АО "Народный банк Казахстана", АО "Altyn Bank", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан".
Отметим, что порядка 442,0 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков (получателей) от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты казахстанцами не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.
Также ЕНПФ исполнено 383 191 заявление на лечение на общую сумму 295,9 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. Вместе с тем на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 28,1 млрд тенге от уполномоченного оператора (АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"), данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.
В апреле 2022 года было исполнено 2195 заявлений на общую сумму 2,5 млрд тенге.
Управляющим инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 мая текущего года переведено 8,7 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 5869 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.
При этом в апреле 2022 года было подано всего 2 заявления для перевода УИП на сумму 0,2 млн тенге.
На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП. Отметим, из 8,7 млрд тенге - 45,11%, или 3,9 млрд тенге, переведено в АО "Jusan Invest", 28,46%, или 2,5 млрд тенге, - в АО "Halyk Global Markets", 16,16%, или 1,4 млрд тенге, - в АО "BCC Invest", 10,27%, или 0,9 млрд тенге, - в АО "Сентрас Секьюритиз".
Депутаты предлагают создать госбанки в сфере АПК, строительства и промышленности
04.05.2022, 16:15 17296
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Депутаты Народной партии Казахстана предлагают создать в Казахстане государственные банки в сфере АПК, строительства и промышленности. Об этом сообщил мажилисмен Айкын Конуров, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра, председателя Национального банка и председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он отметил, что в результате геополитических причин и слабого управления банковской сферой в Казахстане разворачивается банковский кризис.
В этой связи фракция Народной партии Казахстана призывает к серьезной перезагрузке в банковском секторе.
Предлагаем: кардинально усилить защиту прав и законных интересов вкладчиков, отказаться от выделения государственных средств для реализации госпрограмм и национальных проектов через коммерческие банки и квазигосударственные институты, создать в Казахстане государственные банки в сфере АПК, строительства и промышленности, приоритетом которых будет развитие экономики, а не спекуляции на валютной бирже и вклады в ноты Национального банка", - заключил депутат.
"Банк ЦентрКредит" купил "Альфа-Банк Казахстан"
03.05.2022, 20:23 20696
Фото: Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщает, что 29 апреля 2022 года правлением агентства принято постановление № 29 "О выдаче акционерному обществу "Банк ЦентрКредит" (АО "БЦК") согласия на приобретение статуса банковского холдинга АО "Дочерний банк "Альфа-Банк" ("Альфа-Банк"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с требованиями статьи 17-1 закона о банках АО "БЦК" представил в агентство заявление и пакет документов на получение согласия на приобретение статуса банковского холдинга "Альфа-Банк". АО "БЦК" планирует приобрести 100% голосующих акций "Альфа-Банка" с последующей реорганизацией в виде присоединения "Альфа-Банка" к АО "БЦК", сообщает пресс-служба агентства.
Пунктами 1 и 4 статьи 8 Закона о банках установлено, что для приобретения банками контрольного пакета акций другой финансовой организации требуется наличие банковского холдинга у банка, а также то, что сумма инвестиции банка в другие юридические лица не должна превышать 10% от собственного капитала банка.
Согласно подпункту 5) пункта 13 статьи 8 Закона о банках требования статьи 8 Закона о банках не распространяются на банки в связи с приобретением ими акций другого банка при проведении ими реорганизации в форме присоединения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.
Ввиду наличия у АО "БЦК" ограничений по пунктам 1 и 4 статьи 8 Закона о банках в связи с отсутствием банковского холдинга, а также с превышением суммы инвестиций от собственного капитала в другие юридические лица, АО "БЦК" приняты корпоративные решения об одобрении сделки по приобретению акций "Альфа-Банка" с последующей реорганизацией в виде присоединения "Альфа-Банка" к АО "БЦК".
Советом директоров АО "БЦК" (протокол № 3-0425-01 от 25.04.2022 г.) принято решение о включении вопроса о реорганизации банков путем присоединения "Альфа-Банка" к АО "БЦК" в повестку годового общего собрания акционеров, которое планируется провести 20 мая 2022 года.
Согласно пункту 9 статьи 17-1 Закона о банках основаниями отказа в выдаче согласия лицам, желающим стать банковским холдингом, являются:
Неустойчивое финансовое положение заявителя.
Нарушение в результате приобретения заявителем статуса банковского холдинга требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.
Анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника банка или банковского холдинга предполагает ухудшение финансового состояния банка.
Неэффективность представленного плана рекапитализации банка в случае возможного ухудшения финансового состояния банка.
В настоящее время АО "БЦК" обладает собственным капиталом в размере 147 млрд тенге и высоколиквидными активами в размере 674 млрд тенге. АО "БЦК" предоставлен бизнес-план на 5 лет с учетом присоединения "Альфа-Банка", который не предполагает ухудшения финансового положения АО "БЦК" в 5-летний период.
В соответствии с требованиями законодательства оснований для отказа АО "БЦК" в получении согласия на приобретение статуса банковского холдинга "Альфа-Банк" отсутствуют.
В этой связи агентством принято положительное решение о выдаче АО "БЦК" согласия на приобретение статуса банковского холдинга "Альфа-Банк".
20 апреля стало известно, что между АО "Альфа-Банк" и АО "Банк ЦентрКредит" достигнута принципиальная договоренность о продаже АО "ДБ "Альфа-Банк Казахстан".
После юридического завершения сделки "Банк ЦентрКредит" проведет ребрендинг банка. Принятые меры будут способствовать выходу банка из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц.
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - По предварительной оценке платежного баланса, опубликованной Национальным банком РК, текущий счет сложился с профицитом в размере 2,2 млрд долларов за счет роста цен на сырье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Нацбанке отметили, что в первом квартале 2021 года наблюдался дефицит платежного баланса в размере 1,6 млрд долларов.
Переход отрицательного сальдо текущего счета в положительную зону связан с улучшением состояния торгового баланса. Профицит торгового баланса составил 9,9 млрд долларов, увеличившись на 6,3 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом", - сообщает пресс-служба Нацбанка.
Увеличение экспорта в первую очередь связано с ростом мировых цен на нефть и газовый конденсат. Доходы иностранных прямых инвесторов составили 7,0 млрд долларов, увеличившись на 2,5 млрд долларов (+53,3%). При этом доходы от участия в капитале выросли в 1,7 раза, до 6,4 млрд долларов, подчеркнули в Нацбанке.
Ранее сообщалось, что рост инфляции в Казахстане за апрель составил 13,2%.
Почему укрепился тенге в апреле - комментарий Нацбанка
03.05.2022, 10:25 23686
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - По итогам апреля курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар, или на 4,6%, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов США до 92 млн долларов США при общем объеме торгов 1,9 млрд долларов США", - рассказали в пресс-службе Национального банка РК.
Поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253,2 млн долларов США на внутреннем валютном рынке. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168,3 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 8,7% от общего объема торгов.
На фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении", - сообщили в НБРК.
По данным экспертов, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - заключили в пресс-службе.
Максимальные ставки по тенговым депозитам на июнь утверждены в Казахстане
03.05.2022, 09:50 23861
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июнь 2022 года передает KAZAKHSTAN TODAY.
Максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и были сохранены на уровне майских значений.
Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца были повышены на 0,1 процентных пункта и 0,2 процентных пункта соответственно ввиду роста средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка", - сообщили в КФГД.
В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам на май.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?