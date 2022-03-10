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Нацбанк оставил базовую ставку без изменений

09.03.2022, 15:22 5696
Нацбанк оставил базовую ставку без изменений
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 12,50%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение оставить ставку неизменной обусловлено тем, что ее текущий уровень уже отражает реакцию Национального банка на повышение геополитических рисков и риска ускорения инфляционных процессов. При этом остается пространство для последующего ужесточения монетарных условий на случай дальнейшего ухудшения внешней и внутренней макроэкономической обстановки. Национальный банк продолжает принимать меры по обеспечению стабильности макроэкономической ситуации и на финансовом рынке Казахстана", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.


По ее информации, в феврале 2022 года годовая инфляция повысилась до 8,7% (в январе 2022 года – 8,5%) на фоне роста цен по всем компонентам инфляции.

Цены на продовольственные товары повысились на 10% (с 9,9% в январе) из-за удорожания хлебобулочных изделий и круп, овощей. Непродовольственная инфляция увеличилась до 8,6% (8,5%). Сохраняется высокий рост цен на бытовые приборы, мебель и товары домашнего обихода. В условиях временного регулирования цен на бензин и дизельное топливо отмечается дезинфляция на рынке ГСМ. Однако рост цен на ГСМ в годовом выражении все еще сохраняется на высоких значениях (22,1%)", - сообщает Нацбанк.


Как подчеркивается в информации, глобальная экономика находится под давлением геополитических рисков. В этой связи в текущем и следующем году ожидается, что мировая экономика будет расти более слабыми темпами, чем прогнозировалось ранее.

Ситуация на внешних рынках характеризуется ростом цен. Глобальная инфляция ввиду резкого роста цен на энергоносители, металлы и сельскохозяйственную продукцию с высокой вероятностью останется на высоких значениях дольше, чем предполагалось ранее", - добавили в пресс-службе.


Там отметили, что резко меняющаяся геополитическая и внешняя экономическая обстановка в странах - торговых партнерах и беспрецедентный уровень неопределенности значительно усложняют возможности по полноценной подготовке прогнозов. В этой связи прогнозы Нацбанка были дополнены экспертными оценками и формировались для качественной оценки вероятного направления основных макроэкономических показателей.

Инфляция, по оценке Нацбанка, будет складываться выше предыдущих прогнозов. Также ожидается более низкая траектория роста экономики Казахстана, чем предполагалось ранее, из-за геополитического кризиса. Темпы роста экономики будут поддержаны высокими ценами на сырьевые товары, потенциальным ростом расходов бюджета, а также улучшением эпидемиологической ситуации.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, развития геополитической ситуации и реакции на нее финансовых рынков. Национальный банк продолжит принимать все необходимые меры для возврата инфляции к целевым значениям.

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 25 апреля 2022 года в 15.00 по времени Нур-Султана. 
 

новости по теме

На торгах KASE в среду доля участия Нацбанка РК составила 94,4%

09.03.2022, 17:11 4926
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - На фоне усиления волатильности на глобальных финансовых рынках и в целях недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке 9 марта торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По итогам аукциона курс тенге сложился на уровне 510,00 тенге за один доллар. Объем торгов составил 210,7 млн долларов. Валютные интервенции НБРК составили 198,9 млн долларов, доля участия НБРК составила 94,4%, сообщает пресс-служба финрегулятора
 
Напомним, комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение установить базовую ставку на уровне 13,50% годовых с процентным коридором +/- 1,00 п.п. Ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,50%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 12,50%.
 

Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге - доллар США

09.03.2022, 09:03 7456
Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге - доллар США
НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Национальный банк Казахстана совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - доллар США на 9 марта 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Торги валютной парой тенге - доллар США откроются 9 марта текущего года в 15.00 по времени города Нур-Султан и состоятся в формате франкфуртского аукциона", - сообщили в Нацбанке.

 
Отмечается, что данное решение принято с целью недопущения дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов.
 
Информация о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге - доллар США будет доводиться своевременно через официальные каналы коммуникации.
 
 
 

Заместителем председателя правления БРК избрана Ботагоз Абишева

05.03.2022, 15:41 20486
Заместителем председателя правления БРК избрана Ботагоз Абишева
Фото: twitter/БРК
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Заместителем председателя правления АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") избрана Ботагоз Абишева, ранее занимавшая должность управляющего директора БРК. Соответствующее решение принял cовет директоров банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ботагоз Абишева в новой должности будет курировать вопросы организации и координации работы с международными инвестиционными банками, инвесторами, кредиторами банка, а также осуществлять руководство и контроль деятельности БРК по вопросам бюджетного планирования и учетной политики, операционной деятельности, установления корреспондентских отношений с финансовыми организациями, стратегии и корпоративного развития, связи с общественностью",- сообщили в пресс-службе банка.

 
Ботагоз Абишева родилась 2 сентября 1976 года.
 
В 1993-1997 годах обучалась в Казахстанском институте правоведения и международных отношений (КИПМО) по специальности "международное право".
 
В 2013-2014 годах продолжила обучение в Казахском университете экономики, финансов и международной торговли по специализации "финансы", где в 2018 году получила степень магистра экономических наук.
 
В 2020-2022 годах окончила Renmin University of China, IMBA (Пекин, КНР).
 
Ботагоз Абишева имеет большой опыт работы в банковской сфере, профессиональную деятельность начала в 1998 году в международном департаменте банка "ТуранАлем".
 
В период с 2003 по 2007 годы занимала должность директора по банкингу, заместителя главы представительства и главы представительства банка "ТуранАлем" в Пекине.
 
С 2007 по 2010 годы работала начальником отдела финансовых институтов в ICICI Bank Eurasia в Москве.
 
В БРК Ботагоз Абишева работает с 15 февраля 2010 года. За время работы в банке прошла карьерный путь от заместителя директора департамента фондирования и международного сотрудничества до управляющего директора.
 
На новом посту Абишева сменила заместителя председателя правления БРК Дмитрия Бабичева, полномочия которого досрочно прекращены решением совета директоров банка от 25 февраля 2022 года.
 

Курс доллара превысил 501 тенге на торгах

05.03.2022, 11:09 22706
Курс доллара превысил 501 тенге на торгах
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос до 501,64 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно данным KASE, американская валюта подорожала на 1,92 тенге - до 501,64 тенге за доллар.

Казахстанские обменные пункты продают доллар в среднем по 520 тенге.
kurs.kz
kurs.kz

Напомним, вчера, 5 марта, курс доллара по итогам торгов вырос на 3,59 тенге, составив 497,02 тенге. Обменные пункты продавали доллар по 505-508 тенге.

 

Доллар в казахстанских обменниках продолжает дорожать

04.03.2022, 15:05 31646
Доллар в казахстанских обменниках продолжает дорожать
АЛМАТЫ. 4 МАРТА - Стоимость доллара в казахстанских обменниках продолжает расти. На данный момент в некоторых обменных пунктах Алматы доллар продают по 514 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Нур-Султане, по данным kurs.kz, некоторые обменные пункты временно закрыли продажу иностранной валюты. 
kurs.kz
kurs.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE), по результатам утренних торгов, доллар стоил 497,02 тенге, прибавив за день в цене 3,59 тенге. 

 
Ранее сообщалось, что акции казахстанских компаний падают в цене. 
 

Курс тенге обвалился по итогам торгов

04.03.2022, 11:17 36386
Курс тенге обвалился по итогам торгов
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 497,02 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам утренних торгов на казахстанской фондовой бирже KASE американская валюта подорожала на 3,59 тенге.

Согласно данным сайта Kurs.kz, обменные пункты РК продают доллар по 505-506 тенге.
kurs.kz


kurs.kz


 

У "ВТБ Казахстан" нет доступа к онлайн-операциям по картам Visa

02.03.2022, 17:44 52071
У "ВТБ Казахстан" нет доступа к онлайн-операциям по картам Visa
Фото: instagram/vtb_kazakhstan
АЛМАТЫ. 2 МАРТА - В службе корпоративных коммуникаций ДБ АО "Банк ВТБ (Казахстан)" подтвердили отсутствие доступа к онлайн-операциям по картам Visa, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Visa приостановила сотрудничество с "Банком ВТБ (Казахстан)" на срок действия санкций", - сообщили в пресс-службе "Банка ВТБ (Казахстан)" на запрос Sputnik Казахстан.

 
При этом банк поблагодарил клиентов и партнеров за понимание, проявленное спокойствие и финансовую грамотность в сложившейся ситуации и заверил, что все средства клиентов находятся в полной сохранности.
 

Отключение банка от данной платежной системы не влияет на сохранность денежных средств клиентов. Для получения наличных клиенты могут воспользоваться банкоматами "Банка ВТБ (Казахстан)". Банк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, обеспечивая высокое качество предлагаемых им финансовых услуг, и готов решать каждый вопрос индивидуально и максимально оперативно", - уточнили в пресс-службе "Банка ВТБ (Казахстан)".

 
25 февраля Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка заявило, что ситуация в банковской системе Казахстана стабильная. Совокупные активы банковского сектора на 1 февраля 2022 года составили 37 трлн тенге.
 

Безналичные операции по платежным карточкам в 2021 году выросли в 2,2 раза

02.03.2022, 17:17 51331
Фото: пресс-служба НБ РК
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Всего с использованием платежных карточек казахстанских банков за 2021 год проведено 6,5 млрд операций на сумму 93,7 трлн тенге (в 2020 году - 3,2 млрд операций на сумму 52 трлн тенге), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
78% объема операций (73,1 трлн тенге) по платежным карточкам проведено безналичным способом, и 22% (20,6 трлн тенге) приходится на снятие наличных в банкоматах, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
 
Каждые три из пяти безналичных операций в 2021 году проводились посредством интернета и мобильного банкинга, а их доля от общего объема составила 83%. В среднем ежедневный объем операций посредством интернета и мобильного банкинга - более 11,5 млн на сумму более 167 млрд тенге.
 
Расширяется инфраструктура для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карточек. Количество POS-терминалов выросло в 2,4 раза и составило 509 тысяч единиц. 97% POS-терминалов на рынке поддерживает функцию бесконтактной оплаты.
 
Число предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки, выросло в 2,5 раза и составило 274 тысячи.
 
Инфляция в Казахстане в феврале 2022 года к январю составила 0,8%, с начала года - 1,5%.
 
В правительстве рассмотрели вопрос влияния украинского конфликта на экономику Казахстана. 
 

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