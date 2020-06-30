Назначен председатель правления Евразийского банка развития

Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) назначил на должность председателя правления Николая Подгузова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на сайте ЕАБР, соответствующее решение принято в ходе заочного заседания совета Евразийского банка развития.

Николай Радиевич Подгузов окончил в 1997 году Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности "прикладная математика и физика", в 2000 году - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности "мировая экономика".

С 2000 по 2003 годы работал на разных должностях в Министерстве финансов России.

С 2003 по 2006 годы - вице-президент департамента ОАО "Инвестиционный банк "Траст".

С 2006 по 2010 годы - вице-президент, директор управления ООО "Ренессанс капитал - Финансовый консультант".

С 2010 по 2012 годы - начальник управления ЗАО "ВТБ Капитал".

С 2012 по 2013 годы - заместитель директора Департамента экономики и финансов Правительства РФ.

С 2013 по 2017 годы - заместитель министра экономического развития РФ.

С июля 2017 года по сентябрь 2019 года - генеральный директор ФГУП "Почта России".

С октября 2019 года по февраль 2020 года - генеральный директор, председатель правления АО "Почта России".

С февраля 2020 года по июнь 2020 года - первый заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию АО "Почта России".

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